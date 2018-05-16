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Akıncı'dan İngiltere'de yerel seçimlerde başarılı olan Kıbrıslı Türklere kutlama

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Akıncı'dan İngiltere'de yerel seçimlerde başarılı olan Kıbrıslı Türklere kutlama
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Krallık’ta 3 Mayıs’ta gerçekleşen yerel seçimlerde başarı gösterip belediye meclis üyeliğine seçilen Kıbrıs Türk kökenli adayları kutladı. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği aracılığı ile seçilenlere gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: 
“Birleşik Krallık’ta 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Kıbrıs Türk kökenli bir aday olarak göstermiş olduğunuz başarı bizleri gururlandırmıştır. Bu önemli göreve seçilmenizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.”
Cumhurbaşkanı, Nesil Çalışkan’ı da Enfield Belediye Lideri olarak seçilmesinden dolayı ayrıca tebrik etti

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