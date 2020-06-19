banner411
banner69
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
89 0
Gol yok, puan var
Gol yok, puan var
168 0
 
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin
23 0
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
141 0
BM'de bir ilk
BM'de bir ilk
41 0
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
14 0
Ve Bayern Münih şampiyon
Ve Bayern Münih şampiyon
26 0
banner460

Akıncı, Başsavcı'yı çağırdı

banner27

Akıncı, Başsavcı'yı çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tatar arasında yaklaşık 10 dakika süren görüşme sonrasında Başsavcı Cumhurbaşkanlığı'na geldi.

Tatar'ın ayrılması sonrasında Başsavcı Sarper Altıncık'ın Saraya gelerek Cumhurbşkanı ile görüşmeye geçmesi akıllarda Tatar'ın sunduğu kabine değişikliğinde yeni Bakanlardan biri ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın Başsavcı'dan görüş almak istediği iddia edildi. Sunulan kabinede dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma açılan Aytaç Çaluda'nın da olduğu bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın görüş istediği bildirildi. 

Altıncık ile Akıncın'nın görüşmesi de az önce tamamalandı. Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması bekleniyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.