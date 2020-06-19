Akıncı, Başsavcı'yı çağırdı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tatar arasında yaklaşık 10 dakika süren görüşme sonrasında Başsavcı Cumhurbaşkanlığı'na geldi.

Tatar'ın ayrılması sonrasında Başsavcı Sarper Altıncık'ın Saraya gelerek Cumhurbşkanı ile görüşmeye geçmesi akıllarda Tatar'ın sunduğu kabine değişikliğinde yeni Bakanlardan biri ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın Başsavcı'dan görüş almak istediği iddia edildi. Sunulan kabinede dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma açılan Aytaç Çaluda'nın da olduğu bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın görüş istediği bildirildi.

Altıncık ile Akıncın'nın görüşmesi de az önce tamamalandı. Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması bekleniyor.