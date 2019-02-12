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Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendiriyor

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Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendiriyor
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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.

Saat 14.20’de başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti, Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili bilgilendiriyor.

Toplantının başında basına açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı temasların sonrasında ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’le 26 Şubat’ta yapacağı görüşme öncesinde bugün Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirirken, aynı amaçla 19 Şubat Salı günü de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. 

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