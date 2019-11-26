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"Akıncı 5 yıldır sonuç alıcı bir müzakere tekniği geliştirmedi"

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Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıldır sonuç alıcı bir müzakere tekniği geliştirmediği görüşünü savunarak “Ortada ne bir yapılandırılmış müzakere ne de bir takvim var. Genel Sekreter ‘elimden geleni yapacağım’ diyor ancak bu tarihte şu olacak diye bir şey yok" dedi

"Akıncı 5 yıldır sonuç alıcı bir müzakere tekniği geliştirmedi"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Berlin’de Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri arasında yapılan gayri resmi üçlü görüşmeden “somut hiçbir şey çıkmadığını” savundu.

Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıldır sonuç alıcı bir müzakere tekniği geliştirmediği görüşünü de savundu.  

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Tv Güneş’e konuşan Hasipoğlu şunları kaydetti:

“Ortada ne bir yapılandırılmış müzakere ne de bir takvim var. Genel Sekreter ‘elimden geleni yapacağım’ diyor ancak bu tarihte şu olacak diye bir şey yok. Sayın Akıncı burada bir şekilde görüşmelere bir açık kapı bıraktırıp ‘bu işi seçimden sonra bitirelim’ demeye çalışıyor. Bu doğru bir yol değildir”. 
 
“O TREN KARANLIK BİR TÜNEL İÇİNDE GİDİYOR”

Berlin görüşmesini başarı olarak kabul edemeyeceğini söyleyen Hasipoğlu, “Anlaşılmış konularda bile geri giden Kıbrıs Rum tarafını tekrar raya koymak başarı olamaz. Neden? Çünkü o tren ucu belli olmayan karanlık bir tünel içinde gidiyor” dedi.  

“SONUÇ ALMAK İSTİYORSAN ORTAYA TARİH KOYARSIN”

Müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğine bir kez daha vurgu yapan Hasipoğlu, bunun için Berlin görüşmesinin sonunda bir tarih belirtilmediğini ifade etti. 

“Görülebilir bir gelecek kavramı beni tatmin etmez, çünkü ucu açıktır” diyen Hasipoğlu, “Sonuç almak istiyorsan, tarihi ortaya koyarsın, anlaşamıyorsan bir karar verirsin. Rum tarafı Sayın Akıncı’nın tutumu dolayısıyla büyük bir rahatlık içinde. Rahatsız etmek gerekiyor. Bu statükodan Rumlar menfaat elde ediyor, bunu kıralım. Ben en azından Sayın Akıncı’nın bir takvimi kabul ettirmesini beklerdim. Olmadı. Yapamadı. Başaramadı” diye konuştu.

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