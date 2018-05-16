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Akdağ, Paşaköylülerle buluştu

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Akdağ, Paşaköylülerle buluştu
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Resmi ziyaret amacıyla dün gece KKTC’ye gelen Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşmelerinin ardından, Mesarya bölgesindeki köyleri ziyaret ediyor.

Kırklar, Akıncılar, Armağan Tepe Karakolu, Paşaköy, Vadili ve İnönü köylerini ziyaret eden Akdağ, vatandaşlarla sohbet ediyor.

Akdağ’a ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay eşlik ediyor.

Recep Akdağ, Akıncılar ziyareti sonrasından Paşaköy'e gitti. Burada Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü karafından karşılanan Akdağ, köy kahvehanesinde halkın sorunlarını dinledi. 

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