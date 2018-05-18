Ahmet Erbaş, MHP'den birinci sıradan aday oldu

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Başkan Vekili işadamı Ahmet Erbaş, Milliyet Hareket Partisi'nin Kütahya'dan birinci sıra milletvekili adayı oldu.

MHP'nin resmi yayınlanan listesine birinci sıradan giren Erbaş, seçim çalışmaları için Kütahya'ya gitti. Kıbrıs Türk halkına yaptığı önemli yatırımlarla öne çıka Erbaş'ın Meclis'e girmesi bir kazanç olarak değerlendiriliyor.

Erbaş adaylığı ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Amacımız halkımıza hizmet. Gelecekte Kuzey Kıbrıs'ın kalkınmasına da daha fazla katkı koymaya devam edeceğiz" dedi.