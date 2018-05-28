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Adaylar başvurularını bugün yapıyor

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Belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin seçileceği 24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için adaylık başvuruları bugün yapılıyor.

Adaylar başvurularını bugün yapıyor
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi uyarınca, aday olmak isteyenler başvurularını bugün mesai saati bitimine kadar ilçe seçim kurullarına yapacak.
TAK muhabirinin Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden aldığı bilgiye göre, siyasi partilerden belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine aday olacaklar, 6 ilçede ilçe seçim kurullarına genellikle sabah saatlerinde başvurularını yapıyor. 
Yerel seçim için 15 Mayıs’ta başlayan süreç devam ediyor.
Kıbrıs Türk halkı, dört yılda bir yapılan yerel seçim için 24 Haziran’da sandığa giderek 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyesini seçecek.
YSK, adayları yarın geçici olarak ilan edecek ve ilçe seçim kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adayları, ilçe seçim kurullarının kapılarına asmak suretiyle geçici olarak ilan edecek.
Adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek ve 3 Haziran’da ilan edilecek. Aynı gün duvar ilanları için ilçe seçim kurullarında ad çekilerek sıra belirlenecek.
Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşmalarındaki sıra için ise 4 Haziran’da ad çekme işlemi yapılacak.


PROPAGANDA 4 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için propaganda süreci 4 Haziran’da başlayacak.
Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 9 Haziran’dan sonra yayımlanamayacak.
Seçmenler 24 Haziran Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek üzere sandığa gidecek, propaganda süresi ise oy vermeden bir gün önce yani 23 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

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