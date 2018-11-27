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"Adanın etrafındaki zenginlikler paylaşılırsa zenginlik paylaşılmazsa gerginlik olur”

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Başbakan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anasasiadis’in gevşek federasyon önerisiyle aslında Kıbrıslı Türklere azınlık hakları vermek istediğinin ortaya çıktığını kaydederek “Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkının da kararlara etkin katılımı sağlanmalı. Adanın etrafındaki zenginlikler de paylaşılmalı. Paylaşılırsa zenginlik paylaşılmazsa gerginlik olur” dedi

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"Adanın etrafındaki zenginlikler paylaşılırsa zenginlik paylaşılmazsa gerginlik olur”
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Başbakan Tufan Erhürman, dün akşam İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi, onlarla hitap etti ve daha çok iş birliği çağrısı yaptı.

Erhürman, İstanbul dahil birçok yerde yaşayan çok sayıdaki Kıbrıslı Türk’e işaret ederek “Tabiri caizse kaymak tabakası ada dışında olan bir devletiz. Sizlerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz” dedi.

Mesleklerinde çok başarılı olan Kıbrıslı Türklerin ülkeleri için de birşeyler yapabileceğini kaydeden Başbakan Erhürman, onların yardımına ve bağlantılarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

9. Boğaziçi Zirvesi için İstanbul’da bulunan Başbakan Erhürman, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nun Kıbrıslıların dernekleriyle iş birliği içinde CVK Bosphorus Otel’de bir araya gelen yüzlerce Kıbrıslı Türk’e hitap etti.

Kıbrıs sorunu, ülkedeki ekonomik durum, üniversiteler ve üretim üzerinde duran Başbakan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anasasiadis’in gevşek federasyon önerisiyle aslında Kıbrıslı Türklere azınlık hakları vermek istediğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin federal devletten dışlanmasıyla tek kanatlı kuşun uçamayacağı uyarısında bulundu; “Kıbrıs Rum halkı kadar Kıbrıs Türk halkının da kararlara etkin katılımı sağlanmalı. Adanın etrafındaki zenginlikler de paylaşılmalı. Paylaşılırsa zenginlik paylaşılmazsa gerginlik olur” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, barış diliyle konuşmaya devam edeceklerini ama haklarından feragat etmeyeceklerini vurguladı.

KKTC’nin ithalat-ihracat rakamları hakkında bilgi veren ve KKTC’yi tanıyan ve ambargo uygulamayan tek ülke Türkiye’ye ihracatın artırılması gerektiğini ifade eden Başbakan, bıkmadan usanmadan uluslararası temasların önemine dikkat çekti.

Erhürman, İstanbul’da yaşayan Kıbrıslıların KKTC’yi çok sevdiğini bildiğini belirterek “KKTC tabiri caizse kaymak tabakası ada dışında yaşayan bir devlet. Biz kaymak tabakasıyla daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, başka yerlerde bu kadar başarılı hekim varken sağlık sistemimizde sorunlar olması kabul edilemez” diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin öz güven sorunu olmadığını, öz güvenlerinin aşındırılmasına da izin vermeyeceklerini belirten Başbakan Erhürman, “Üzerimizden ciddi bir fırtına geçti ama öz güvenimiz yıpranmadı. Öz kaynaklarımızla şu anki halimizde bile birşeyler yaptık” dedi.

Erhürman, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle birçok şey yapacaklarına inanç belirtti.

Başbakan Erhürman, toplu taşımacılığa, Gazimağusa ve Girne limanlarına ve tarım ve küçük sanayiye yatırım ihtiyacına da dikkat çekti ve “Yardımlarınıza, bağlantılarınıza çok ihtiyacımız var, hep birlikte bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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