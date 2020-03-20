"Adaletli bir ekonomik paket hazırlamaktayız"

Başbakan Ersin Tatar, tüm kesimlerin görüş ve önerilerini dikkate alarak uzmanlarla istişare içinde adaletli bir ekonomik paket hazırlamakta olduklarını kaydetti

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar ellerindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bir şeyler hazırladıklarını, enerji maliyetini düşürmek, maaşları ödemek gibi konular üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tatar, “Ayaklarımızın yere basması, önümüzü öngörmemiz lazım. Devletin gelirleri ne olur, eksiğimiz ne olur, bunlara çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki bu süreci yaz aylarında yavaş yavaş geride bırakacağız. Çünkü Çin’de olumlu gelişmeler var, Avrupa’da alınan tedbirler var ve yavaş yavaş toparlanacak. Her şeyin hesabını kitabını, akıl yoluyla ve popülizmden uzak olarak yapmalıyız. Sendikalarla, işverenlerle, herkesle görüşmeler yaptım. Herkes ciddiyetin farkındadır. Dayanışma ruhunun ortaya çıktığını görebiliyorum” diye konuştu.

“Güney miktar açıkladı siz neden bir miktar açıklamıyorsunuz” sorusuna yanıtlarken Başbakan Tatar, “Rum’un parası olabilir, bizim o kadar paramız yok. Elimizdekini iyice tartarak hareket etmeliyiz. Alacağımız kararın herkesin onayını almasını istiyoruz. Adaletli bir uygulama olursa herkes elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Herkes kendi üzerine düşeni yapmalıdır” dedi..

“TÜRKİYE’DEN DESTEK İSTEDİK, İSTEYECEĞİZ”

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 maddelik bir ekonomik program açıkladığının anımsatılması üzerine Tatar, kendilerinin de Türkiye ile konuşup eksikliklerini aktaracaklarını; bu eksikliklerin giderilmesi için destek istediklerini ve isteyeceklerini dile getirdi. Tatar şunları ifade etti:

“Türkiye ile yıllar içerisinde süren ekonomik protokoller ve anlaşmalar vardır. Ne zaman ne gerektiğinde ona göre konuşur anlaşırız. Maliye ve Ekonomi Bakanlarımız, Merkez Bankası Başkanımız bunları konuşuyoruz. Bu görüşmeler çerçevesinde bir takım rakamlar çıkacak. Türkiye ile konuşacağız, eksiklerimizi aktaracağız. Bu eksiklerin kapatılması için destek istedik, isteyeceğiz ama bu da akıl çerçevesinde olacak. Ortaya 1.2 milyar dolar gibi akıl dışı rakamlar atmak, sonra da Türkiye vermedi demek doğru değildir”.

“ ADALETLİ DAVRANILACAK”

Maaşlardan kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken ise Başbakan Tatar, belirli bir seviyenin altında maaş alanlardan kesintisi söz konusu olmayacağını ama daha yukarılarda olanlardan düşünülebileceğini kaydetti.

Tatar, “Bir de kamuoyu vicdanı var. Özellikle bu 3 ayı atlatmak için özel sektörü de düşünerek adımlar atacağız. Biz işsizliğin artmasını istemiyoruz. Bir şey vereceğiz ,işveren de fedakarlık yapacak ve çalışanına sahip çıkacak. Maaşa devlet katkı yapmak suretiyle yapılan bir çalışmamız var. Bir takım kredi imkanları yaratmaya çalışıyoruz. Bu paketi hafta sonuna hazır edip açıklamaya çalışıyoruz. Adaletli olacağız. Sendikalarla, siyasi partiler ve tüm kesimlerle de çalışmalarımızı paylaşacağız” dedi.

“ BANKA MEVDUATLARINA EL KOYULACAĞINI SÖYLEMEK BİLE SUÇTUR”

Bir soru üzerine tüm mevduatların güvence altında olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, bankalarda 30 milyarın üstünde mevduat olduğunu, bunların yarısı kadarının sağlam yerlere, büyük firmalara kredi olarak verildiğini belirtti. Tatar, “Sıkıntı yoktur. Bu konuda spekülasyon yapanlar suç işlemiş olur. Herkesi uyarıyorum” dedi.

Kredi taksitlerinin 3 ay süreyle ertelendiğini belirten Tatar, olağanüstü koşullarda yüksek faizlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Tatar “Merkez bankası başkanı ile görüştüm, bu faizlere yeniden bakacak. Bu uçurum kabul edilemez. Biz vatandaşımızı korumak zorundayız” şeklinde konuştu.

“GELİRİMİZ DÜŞTÜ”

Dünyada petrol fiyatında olağanüstü bir düşüş olduğunu söyleyen Tatar, ülkede petrol fiyatının neden düşmediği sorusunu şöyle yanıtladı:

yanıtladı.

Tatar,“Turizm bitti, öğrenciler de gitti. Devletin gelirlerinde büyük bir düşüş olacak. Olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Elimizdekini adil bir şekilde paylaşabilmek ve bir yol haritası çizmek durumundayız” dedi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çelişkili söylemlerde bulunduğunu iddia eden Tatar, şöyle konuştu: “Sayın Akıncı bana kapıların kapatılması konusunda ‘ne gerek var ‘dedi, ertesi gün her şeyin kapatılması için olağanüstü hal istedi”.

Akıncı’nın zaten “açıklanacak ekonomik paketle birlikte kaldırılacak olan örtülü ödenek konusundaki açıklamalarını” da doğru bulmadığını söyleyen Tatar, “ Zamanında ne yapmadı da şimdi yapıyor. Böyle şeylere gerek yoktur.Şimdi sağlık konusuna eğilmek gerek” dedi.

Süreci Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte yönettiklerini de anlatan Tatar, Pilli ile aralarında bir sorun olmadığını kaydetti.

“ALMANLARIN MALİYETİNİ BİZ KARŞILIYORUZ”

“Alman turistler buradan gidince biz bu işten kurtulacağız” diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salamis’te 800 insan var bunların 400’ü Alman. Biz bunların bir an önce ülkelerine dönmesini istedik. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Alman büyükelçi ile temasta bulundu ama Almanlar 14 günlük karantinada kalmalarını istedi. Bu kişilerin maliyetini KKTC devleti görüyor. Biz tüm dünyaya ‘Biz bu Almanları dert edindik ve kendilerine iyi baktık’ mesajı vermek istedik. Dünya burada iyi birer tedavi gördüklerini görecek, bir de böylesi bir sınav vermekteyiz.”