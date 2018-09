“Açılım liderlere bağlı”

BP diplomatı Spehar, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs müzakerelerinden beklentisinin tarafların müzakere masasını döndüğünü ve çözüm sürecine katkı koyacak güven arttırıcı adımlar attığını görmek olduğunu kaydetti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Spehar, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki taraflardan masaya dönerek görüşmelere katkı koyacak ve taraflar arasında güven arttıracak adımlar atmasını beklediğini söyledi.

Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Akıncı ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin BM Genel Kurulu öncesi rutin temaslar çerçevesinde olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter’in Eylül’ün son haftasında New York’ta Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini kaydeden Spehar, görüşmelerin mevcut durum ve muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Akıncı ve dün sabah bir araya geldiği Anastasiadis ile görüşmelerinde bir sonraki süreci konuştuğunu kaydeden Spehar, bir yıldan uzun bir süredir liderlerin Kıbrıs konusunda görüşme yapmadığını hatırlattı.

Spehar, Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten rapor beklediğini, bu raporların beklentiler konusunda Güvenlik Konseyi’ne ipucu vereceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin çözüm için ortaya koyacağı çabaları desteklediğini kaydeden Spehar, ancak bir açılımın liderlere bağlı olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Antonio Guterres, Akıncı ve Anastasiadis’in New York’ta üçlü bir toplantıda bir araya gelme olasılığının sorulması üzerine Spehar, bu konuda bir bilgisi olmadığını kaydetti.

Öte yandan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar dün sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de bir araya geldi.

Spehar, Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, New York ziyareti öncesinde Anastasiadis’le çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl ilerleyeceği konusunda önümüzdeki dönemin çok önemli olduğunu” dile getirdi.

Liderlerle yılın bu zamanlarında, New York’taki BM Genel Kurulu’na gitmelerinden önce görüştüğünü hatırlatan Spehar, Anastasiadis’le yaptığı görüşmede, Anastasiadis’in “beklentilerini” ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuna ilişkin Güvenlik Konseyi’ne Ekim ayında sunması beklenen raporu ele aldıklarını belirtti.

Spehar, BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapıp yapmayacağı hususunda bilgi sahibi olmadığını vurgularken, Guterres’in Kıbrıs’taki taraflarla görüşmelerde bulunması için atadığı danışmanı Jane Holl Lute’un ise yakın zamanda Guterres’e bilgi vereceğini sözlerine ekledi.