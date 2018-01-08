Açılan sandık oranı % 74

Ülke genelinde rsmi olmayan sonuçlara göre 533 sandık yani yüzde 74 oranında sandık açıldığı bildirilirken partilerin almış olduğu oy oranlarında ufak değişiklikler olduğu görülmekte.

Ülke genelinde 719 sandığın 391'i yani yüzde 61,9’u açıldı. Açılan sandık sayısına göre ortaya çıkan tabloda partilerin alacakları milletvekili sayısı UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekili olabilir.

Ülke geneli Açılan sandık: 533 (% 74)

Ülke geneli katılım oranı %62.4

UBP: %36,5

CTP: %21,8

HP: %16,1

TDP: %8,2

DP: %7,6

YDP: %6.3

TKP: %2,3