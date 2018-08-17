banner107
Salamis keyfine doyum olmuyor
Salamis keyfine doyum olmuyor
38 0
“Umutlarımızla oynanıyor”
“Umutlarımızla oynanıyor”
16 0
Piyasaya denetim başladı
Piyasaya denetim başladı
40 0
“Hükümeti gayretli gördüm”
“Hükümeti gayretli gördüm”
24 0
“Okullar öğretmensiz açılacak”
“Okullar öğretmensiz açılacak”
67 0
Cindy’den giriş izni alamadı
Cindy’den giriş izni alamadı
24 0
Transferin kralı Halk Evi
Transferin kralı Halk Evi
213 0
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
“Yeni asgari ücretle insanca yaşam sürdürmek imkansız”
30 0
banner82
banner147

ABD’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Garber

banner27

ABD’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Garber
banner137

ABD Başkanı Donald Trump, Lefkoşa Büyükelçiliği için Judith Gail Garber’i aday gösteriyor.

Trump, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Garber’ı Kıbrıs’a büyükelçi adayı olarak göstermeyi düşündüğünü” duyurdu. Garber’in atanabilmesi için ABD Senatosu’nun onayı gerekiyor.

2015’ten beri ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Kathleen Doherty’nin görev süresinin yıl sonu tamamlanması bekleniyor.

Kıbrıs’ta 1960’tan bugüne 19 büyükelçi görevlendiren ABD’nin 1973’te atadığı Lefkoşa Büyükelçisi Roger P. Davies, Kıbrıslı Rumların Barış Harekatı sonrasında elçilik önünde düzenlediği ABD karşıtı eylem sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

GARBER KİMDİR ?

ABD Başkanı Trump’un Lefkoşa Büyükelçiliğ için aday göstereceği Judith Gail Garber, 1984’ten beri ABD Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapıyor.

Yurt dışı misyonlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Avrasya Bürosu’nda çeşitli görevler üstlenen Garber, 2009-2012 yılları arasında ABD’nin Riga (Letonya) Büyükelçisi oldu.

Garber, İspanyolca, İbranice, Çekçe ve Letonca biliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.