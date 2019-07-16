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"AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı çözüme katkı koymaz"

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu “Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur"

"AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı çözüme katkı koymaz"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, GKRY’nin; Kıbrıs Türk tarafının bütün ısrarlı uyarılarına rağmen hidrokarbon faaliyetlerini tek yanlı olarak sürdürmeye devam edince, Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye aynı şeyi yapmaktan başka bir seçenek bırakmadığını kaydetti. 
Burcu yazılı açıklamasında, GKRY’nin bu şekilde yarattığı gerginlik ortamının değiştirilmesi ve tansiyonun düşürülmesi adına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “hidrokarbon çalışmalarının birlikte ele alınması için ortak bir komite kurulması” önerisini detaylı bir biçimde Rum Lider Anastasiadis’e sunduğunu anımsattı. 
Burcu, Cumhurbaşkanının bu önerisinin adanın ve etraftaki coğrafyayı, aynı zamanda enerji çeşitliliği ve güvenliği bakımından alternatifler arayan AB’yi de rahatlatacak bir öneri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“AB’NİN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI ÇÖZÜME KATKI KOYMAYAN, ADİL OLMAYAN, KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM”
“Önerilerimiz henüz karşı tarafın değerlendirmesine açık bir durumdayken, beklentimiz AB’nin Rum Yönetimine bu önerilerimizi ciddiyetle ele alıp değerlendirmesini telkin etmesi yönündeydi. Bunu yapmayıp tam tersi olarak AB’nin Türkiye’ye karşı bazı yaptırım kararları alması sorunun çözümüne katkı koymayan, adil olmayan, kabul edilemez bir durumdur.
AB’nin bu tutumu Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmadığı gibi, Kıbrıs’taki çözüm çabalarına da hiçbir katkı koymamaktadır. Bölgemizdeki gerginliğin azaltılmasına ve tıkanıklıkların aşılmasına yönelik arayışlar için çıkış yolu, cezalandırmaktan değil diyaloğa dayalı hakkaniyetli bir işbirliğinden geçmektedir.”

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