8 bin testle tarama yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 8 bin testle tarama yapılacağını da açıkladı. Saha taramalarının hızlı testle yapılacağını aktaran Pilli, risk altında görev yapanlara, hassas hastalara ve semptomlarla ilgili şüphe duyulan durumlarda ise PCR testi uygulanacağını iifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin dünkü oturumunda Sağlık Bakanı Ali Pilli de kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

“MAYIS AYINDA YA DA HAZİRAN BAŞINDA 105 SOLUNUM CİHAZI DAHA ALINACAK”

Ülkedeki solunum cihazlarıyla ilgili açıklama da yapan Pilli, solunum cihazlarının sayısının 36’dan 54’e çıktığını, Mayıs ayı vya Haziran başında 105 solunum cihazının daha ülkeye geleceğini ve toplam kapasitenin kat kat artmış olacağını belirtti.

Ali Pilli, KKTC’de ilaç ve kit eksikliği bulunmadığını da söyledi.

HASTANELERİN DURUMU

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yanan bölümlerinin eskisinden daha iyi hale getirildiğini söyleyen Ali Pilli, yanan cihazlaın yerine de yenilernin alındığını ve alınmakta olduğunu kaydetti.

Pandemi hastanesinin yapılıp yapılmayacağının bir hafta içinde netleşeceğini kaydeden Bakan Pilli, bir DNA laboratuvarının yaplmasının da planlandığını ifade etti. Pilli, Girne Amerikan Üniveristesi’nden devralınan karkas halindeki hastanenin tamamlanması için de en kısa zamanda ijaleye çıkılacağını belirtti.

8 BİN TEST İLE TARAMA

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 8 bin testle tarama yapılacağını da açıkladı. Saha taramalarının hızlı testle yapılacağını aktaran Pilli, risk altında görev yapanlara, hassas hastalara ve semptomlarla ilgili şüphe duyulan durumlarda ise PCR testi uygulanacağını iifade etti.

Şu anda yüksek risk taşıyan sağlık personeline, polise, belediye çalışanlarına, market ve petrol istasyonu çalışanlarına testlerin yapılmakta olduğunu bildiren Pilli, doktorlrr ve sağlık personeli için 14 günde bir tarama planları olduğunu da söyledi. Pilli, basın mensuplarının da taramasının önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.

Karpaz’da da 800 civarı testle saha taraması yapılacağını açıklayan Pilli, “testlere önümüzdeki günlerde hız verilecek” dedi.

“NORMALLEŞME SÜRECİNDE ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARIYI HEBA ETMEMELİYİZ”

Bakan Ali Pilli, işletmelerin aşamalı açılması için çalışmaların sürdüğünü, ancak elde edilen başarının heba edilmemesi gerektiğini vurguladı. Pilli, bu süreçte muhalefetin önerilerini de her zaman önemsediklerini belirtti.

SİBEL SİBER’E SİTEM

Bakan Ali Pilli, eski Meclis Başkanı ve Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber'in gündeme getirdiği ‘kayp malzeme’ konusuna da değindi. Pilli şu ifadeleri kullandı:

“Kayıp malzeme yoktur. Sibel Siber Hanımın yaptığı açıklama tamamen gerçek dışıdır. Keşke iyice araştırıp bu açıklamayı yapsaydı. Hem beni, hem tüm bakanlık çalışanlarını, sağlık çalışanlarını üzmüştür”

Ali Pilli, ülkede aslında Ocak’tan beri koronavirüs görüldüğü iddiasına da katılmadığını ifade etti. İlk vakanın 9 Mart’ta tespit edildiğini söyleyen Pilli, “eğer Ocak ayında bazılarına koronavirüs bulaşsaydı çok daha fazla vakayla karşılaşmamız gerekirdi. Ben Ocak’ta virüsün ülkeye girdiğine inanmıyorum” dedi.

“2019’A KIYASLA DAHA FAZLA CAN KAYBI YOK”

“Daha savaş bitmemiştir. Belkide gizli vakalar vardır” diyen Ali Pilli, dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bazı işletmeler açılırken bugüne kadar yaptığımız çalışmaların 10 katını yapmalıyız. Salgının bitmesi ya aşının bulunması, ya da mutasyona uğramasıyla olacak” şeklinde konuştu. Uzmanlar böyle diyoruç

Geçen yıl ve bu yıl Mart ayında yaşanan can kayıplarıyla ilgili istatistikleri de açıklayan Pilli, 2019 Mart ayında 23 kişinin hastanede, 59 kişinin de evde hayatını kaybettiğini bildirdi. Pilli, 2020 Mart’ta ise 24 kişinin hastanede, 39 kişinin evde yaşamını yitirdiğini söyledi. Bakan Pilli, bu yıl koronavirüs salgını yaşanmasına rağmen, can kaybının geçen yılın altında olduğuna dikkat çekti.

30 BİN TEST KİTİ SİPARİŞ EDİLDİ

Abbot firmasının yeni ve gelişmiş testler geliştirdini kaydeden Bakan Pilli, bunlardan 30 bin adet sipariş verildiğini, Mayıs 15’ten sonra taramaların daha iyi yapılabileceğini de belirtti.

Pilli, şu anda Kovid-19 için 48 yoğun bakım 178 yataklı bir kapasitenin ayrıldığını da vurguladı.

“O KOLTUKTA OTURMAM”

Vekillerden gelen, bağışlara ve hastanenin yanan bölümünün onarılmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Pilli, tüm bağışların tek tek yazıldığını ve nereye gittiğiniin belli olduğunu ifade etti.

“Hesap veremeyeceğimiz herhangi bir durum yoktur” diyen Pilli, “herhangi bir yolsuzluk durumu ortaya çıkarsa ben o koltukta oturmam” şeklinde konuştu.

Bakan Pilli, sigortayla ilgili de gerekirse 1 kuruşun bile hesabını soracaklarını, bu konuda hazırlanacak detaylı çalışmayı gelecek haftaki Meclis toplantısından önce milletvekillerine dağıtacağını söyledi.