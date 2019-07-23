750 Milyon TL’nin bir kısmı öncelikli yollar için kullanılacak

Başbakan Ersin Tatar, “Maalesef 2019 yılı bizim için kaybedilmiş bir yıldır. Esas ekonomik atılımların olacağı yıl 2020 olacaktır” dedi.

Başbakan Tatar, 20 Temmuz’da imzalanan “TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması”nın, ana planlama öncesinde bir geçiş dönemi anlaşması olduğunu söyledi.

Anlaşma gereği gelecek 750 Milyon TL’nin hibe olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, bu para içinde kamu maliyesine katkı, reform destekleme kalemi bulunmadığını, paranın aktarılmasının performansa da bağlı olmadığını kaydetti.

Tatar, 750 Milyon TL’nin bir kısmının öncelikli yollar için kullanılacağını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar 20 Temmuz’da imzalanan TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması konusunda basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.

Basın toplantısında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Cumartesi günü imza koyulan TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın, kendilerini hedeflerine götürecek ana planlama öncesinde bir geçiş dönemi anlaşması olacağını vurguladı.

Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti ile bir anlaşma imzalanmış olması gerektiğine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, ancak bunun başarılamadığını belirtti.

“EKONOMİMİZİN İHTİYACI OLAN CAN SUYU SAĞLANMIŞ OLACAKTIR”

Başbakan Tatar, göreve gelir gelmez konunun üzerinde önemle durduklarını, biriken sorunların aşılması ve ekonomiye bir can suyu sağlamak için Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli çalışmaları yaparak, Anavatan Türkiye ile bir ara anlaşmaya imza konduğunu vurgulayarak, “Cumartesi günü imzalanan anlaşma ile bize bu aşamada 750 milyon TL´lik bir kaynak aktarılacaktır. Böylece Maliye Bakanlığımızın eli rahatlayacak, ekonomimizin ihtiyacı olan can suyu sağlanmış olacaktır” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da ifade ettiği üzere, 750 milyon Türk Liralık hibe şeklindeki bu kaynağın çok kısa bir sürede kullanabileceğine işaret eden Başbakan Tatar, bu konudaki gerekli bürokratik işlemlerin devam ettiğini söyledi.

İHTİYAÇ HALİNDE TC EK DESTEK SAĞLAYABİLECEK

Tarat şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi bu kışın bol yağışlı geçmesi nedeniyle birçok noktada yollarımız zarar görmüştür. Yollarımızın biran önce tamir edilmesi, Girne-Değirmenlik ve Lefkoşa kuzey çevre yolunun bir bölümünün hızla tamamlanması gibi projeler önceliklerimizdendir.

Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmalarımız devam etmektedir.Yaptığımız görüşmelerde ek bazı kaynaklara ihtiyaç duymamız halinde Türkiye’nin bize ek destek sağlayabileceği de ifade edilmiştir.”

Anavatan Türkiye’nin KKTC’nin kalkınmasına verdiği önem ve sağladığı somut desteğe dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, “Dolayısı ile başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Anavatan Türkiye hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

EKİM AYI SONUNA KADAR KAPSAMLI, DETAYLI BİR EKONOMİK PROGRAM HAZIRLANACAK

Bu anlaşmaya göre, Ekim ayı sonuna kadar ekonomik atılım yapılabilecek daha kapsamlı ve detaylı bir ekonomik program hazırlayarak, Türkiye Cumhuriyeti´ne sunulacağını söyleyen Başbakan Tatar, görüşmelerin tamamlanması ardından ise kalkınma için rehber olacak, Anavatan Türkiye’nin kalkınmaya nasıl destek sağlayacağını içerecek detaylı bir anlaşma imzalanacağını kaydetti.

“BİZİM HALKIMIZDAN GİZLEYECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTUR”

İmzalanan anlaşmanın uluslararası olduğunu ve mevzuat gereği bunun Bakanlar Kurulu onayından geçtikten sonra Cumhuriyet Meclisi’ne bilgi için sunulacağını söyleyen Başbakan Tatar, halktan gizleyecek hiçbir şeyleri olmadığını vurguladı.

Başbakan Tatar, “Bizim yapmayı taahhüt ettiklerimiz reform eylem planı olarak ortaya konulmuştur” dedi.

Başbakan Tatar’ın konuşması ardından reform eylem planı gazetecilere dağıtıldı.

SORULAR

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, 2018-2019 yılı programı hitam bulduğunu, 2020-2022 dönemini kapsayacak hazırlıkların devam ettiğini, bu sebeple de 2019 yılı için kısa dönemli bir anlaşma yapıldığını anlattı.

750 Milyon TL’lik bir kaynağın en yakın zamanda serbest bırakılacağını, bu kaynağın devam etmekte olan projeler, borçların ödenmesi, önümüzdeki aylarda yapılacak bir takım harcamalar, yatırımlar için kullanılacağına dikkat çeken Başbakan Tatar, paranın gelebilmesi için prosedürün devam ettiğini, paranın gelebilmesinin TC’deki bürokrasiye bağlı olarak birkaç ay alabileceğini kaydetti. Tatar, yıl sonuna kadar paranın geleceğini söyledi.

Çalışmaları yürütürken ekonomide yapısal reformların söz konusu olduğunu, bu yapısal reformların gerçekleştirilebilmesi için bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Başbakan Tatar, “Bu tedbirleri en iyi şekilde göğüsleyerek, en iyi şekilde halk ile paylaşarak, ülkenin yapısal durumunun iyileştirip, verimliliğin arttırılması, kaynakların daha da iyi şekilde kullanılabilmesi için bir takım işleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

ÖNCELİKLİ İŞLER YOLLAR…

Öncelikli işlerin hangileri olduğu yönündeki bir soru üzerine ise Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa çevre yolu, Değirmenlik, Lefke-Güzelyurt yolu gibi işlerin öncelikli olduğunu belirtti.

750 MİLYON TL HİBE…

750 Milyon TL’nin hibe olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, kamu maliyesine yapılan katkının ise daha fazla kredi olduğunu, ancak bu 750 Milyon TL içinde kamu maliyesine katkı bulunmadığını kaydetti. Başbakan Tatar, anlaşmada, reform destekleme kalemi bulunmadığını, paranın gelmesinin performansa bağlı olmadığını söyledi.

Bu paranın tamamen yatırımlara, reel sektör dahil bir takım projeler ve savunmaya harcanacağına işaret eden Başbakan Ersin Tatar, anlaşmanın ekonomiye katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Eylem planındaki çalışmaların sürdüğünü ve süreceğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, bundan önceki protokollerde, reform kalemleri olduğunu, bundan sonra da olacağını söyledi.

Anlaşmanın, Ankara’da çeşitli merkezlerde onaylanacağını ve paranın Hazine Muhasebe üzerinden geleceğini ifade eden Başbakan Tatar, paranın tam olarak ne zaman geleceğini ise öngöremediğini sözlerine ekledi.