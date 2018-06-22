734 sandıkta 191 bin 153 seçmenin oy kullanacak

191 bin 153 seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu pazar günkü seçim için ülke genelinde 734 sandık kurulacak

Yerel kuruluş organları genel seçimi, pazar günü yapılıyor.

Propaganda süresi yarın saat 18.00’de tamamlanacak ve bu saatten itibaren seçim yasakları uygulamaya girecek.

KKTC’de 191 bin 153 seçmenin 734 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde 28 belediye başkanlığı için 111 aday; 280 meclis üyeliği için 1092 aday, 184 muhtarlık için 425 aday ve 596 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1043 aday yarışacak.

Oy verme işlemi 08.00-18.00 saatleri arasında kesintisiz sürecek. Seçmenlerin oy verirken yanlarında kimliklerini ispatlayıcı resmi belge bulundurmaları gerekiyor. KKTC kimlik kartı, polis kimlik kartı, KTFD veya KKTC pasaportu, KKTC sürüş ehliyeti ile oy kullanılabilecek.

Seçmenlerin sandık kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğü’ne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Genel Sekreterliği’nden, diğer ilçelerde ise ilgili ilçe seçim kurulundan onaylatması gerekiyor.

SAAT 19.00’A KADAR SONUÇLARLA İLGİLİ HABER, TAHMİN VE YORUM YASAK

Pazar günü sandıkların kapanmasının ardından Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak.

Radyo ve televizyonlarda 19.00 -21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim gününde yasa gereği, her ne surette olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak.

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak ve eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda sadece yemek servisi yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacak.

NEREDE OY KULLANILACAĞI WEB SİTESİNDEN DE ÖĞRENİLEBİLİYOR

Haftalardır seçime yönelik hazırlıklarını sürdüren YSK, seçmen kartlarıyla birlikte seçimde nasıl oy kullanılacağına dair bilgilendirici broşürler dağıttı.

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını seçmen kartları yanında YSK’ya ait http://secim.mahkemeler.net/neredeoy.aspx adresinden de öğrenebiliyor.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimlerini kazananları, sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını açıklamıştı.

Seçim sonuçları YSK’ya ait http://secim.mahkemeler.net adresinden duyurulacak.

Belediyeler ve meclis üyelikleri yanında muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin de belirleneceği seçim için yüzlerce çeşit oy pusulası basıldı.

Seçmenler, bağlı oldukları seçim bölgesindeki belediye başkanları, meclis üyelikleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri için oy kullanacaklar.

Bazı köylerde ve mahallelerdeki muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri ise seçilmesi gereken sayı kadar veya daha az aday olduğu için seçilmiş sayıldı. Bu durumdaki yerlerde seçim yapılmayacak. Muhtarlık seçiminde aday olan 54 kişi ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminde aday olan 356 kişi, seçilmiş ilan edildi.

NASIL OY KULLANILACAK?

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde belediye başkanlıkları, meclis üyelikleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için olmak üzere dört farklı seçim ve her seçim bölgesinde farklı oy pusulaları kullanılacak.

Oy verme şekilleri ve dikkat edilecekler şöyle:

BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE MUHTARLIK

Belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde seçmenin, diğer bölümlere taşmamak koşuluyla oy pusulasında oyunu vermek istediği adaya ait bölümün herhangi bir yerine “EVET” mührünü sadece bir defa basması gerekiyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

Belediye meclis üyeliği seçiminde seçmen, üç farklı yöntemle oy kullanabilecek:

1) Mühür: Seçmen, herhangi bir siyasi partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içine EVET mührünü bir defa basacak.

2) Mühür ve tercih: Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her belediyedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

3) Karma: Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği adayların isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koyarak oyunu karma kullanabilecek. Ancak seçmen karma oy tercih ederse, en çok o seçim bölgesinde seçilecek belediye meclis üyesi sayısı ile en az bu sayının yarısı kadar adaya oy vermesi şart. (örneğin Lefkoşa Belediye Meclisi üyeliklerinde en çok 24, en az 12 aday için) Karma oy kullanacak seçmenin kesinlikle EVET mührü kullanmaması gerekiyor. Karma oy kullanıldığı taktirde, oyların en az iki siyasi partinin adayları arasında veya en az bir siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ

İhtiyar heyeti üyelikleri için seçimde, seçmen oy vermek istediği adayın adının ve soyadının karşısındaki karenin içinde kalemle işaret koymak suretiyle oy kullanacak. Seçmen, oyunu, o seçim bölgesi için seçilmesi gereken ihtiyar heyeti üyesi kadar yani dört aday için kullanmak zorunda.

DİKKAT EDİLECEKLER

Oyların geçerli olabilmesi için seçmenlerin dikkat etmesi gereken kurallar özetle şöyle:

Belediye başkanı ve muhtarlık seçiminde EVET mührünün bir kez ve kutu içine vurulması şart. Birden çok mühür vurulmuş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

İhtiyar heyeti üyeliği seçiminde 4 adaya işaret konularak seçim yapılması gerekiyor.

Belediye meclis üyeliği seçiminde tercih sayısı aday sayısının yarısından az, aday sayısından fazla olmamalı. Örneğin Lefkoşa’da 12’den az 12’den çok olmamalıdır. Tercihte hata yapılsa da her halukârda mühür geçerliliğini korumaya devam eder. Belediye meclis üyeliklerinde karmada birden fazla partinin adaylarına -en az iki parti veya bir parti bir bağımsız arasından- oy kullanılması gerekir. Her belediyede bu farklıdır. Oradaki belediye meclis üyesi sayısının tümü veya en az yarısı… Belediye başkanlığı ve muhtar seçiminde mühür kullanılması şarttır. Tik yapılması geçersizdir. Meclis üyeliğinde de mühür veya mühür ve tercih opsiyonu kullanılacaksa orada da mühür şarttır.”

734 SANDIK

24 Haziran yerel seçiminde 191 bin 153 seçmen 08.00-18.00 saatleri arasında Lefkoşa’da 226, Gazimağusa’da 186, Girne’de 157, Güzelyurt’ta 54, İskele’de 82 ve Lefke’de 29 olmak üzere toplam 734 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin 60 bin 938’i Lefkoşa, 48 bin 331’i Gazimağusa, 40 bin 584’ü Girne, 14 bin 699’u Güzelyurt, 19 bin 830’u İskele ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde kayıtlı.

Seçim günü, her sandıkta üçer olmak üzere toplam 2 bin 202 sandık görevlisi de çalışacak.

İLÇELERE GÖRE ADAYLAR

Lefkoşa ilçesindeki belediyeler için 17, Mağusa’da 40, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 28 ve Lefke’de de 3 başkan adayı var.

Meclis üyelikleri için adayların ilçelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa 268, Gazimağusa 358, Girne 211, Güzelyurt 45, İskele 170, Lefke 40.

Muhtar adaylarının 117’si Lefkoşa, 130’u Gazimağusa, 99’u Girne, 40’ı Güzelyurt, 115’i İskele ve 24’ü de Lefke ilçesinden.

İhtiyar heyeti üyelikleri için adayların ilçelere göre sayısal dağılımı ise şöyle: Lefkoşa 245, Gazimağusa 261, Girne 234, Güzelyurt 91, İskele 167 ve Lefke 45.

PROTOKOL NEREDE SAAT KAÇTA OY KULLANACAK?

Yerel kuruluş organları genel seçimi için devlet ve hükümet yetkilileri ve siyasi parti başkanları da oy kullanacak.

TAK muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu saat 11.00’de Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 226 numaralı sandıkta kullanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde 30 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verecek.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel seçim için oyunu 67 numaralı sandıkta Gönyeli İlkokulu’nda saat 12.00’de kullanacak.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, saat 11.00’de Lefkoşa’da Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 139 numaralı sandıkta oy verecek.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 19 Mayıs TMK’daki 98 numaralı sandıkta saat 11.00’de; 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Gazimağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki 37 numaralı sandıkta saat 11.00’de kullanacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Beylerbeyi İlkokulu’ndaki 74 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy kullanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit oy vermek için saat 10.00’da 9 Eylül İlkokulu’ndaki 193 numaralı sandığa; Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da saat 09.00’da Gönyeli Belediyesi binasında 70 numaralı sandığa gidecek.

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, saat 11.30’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 215 numaralı sandıkta; YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu saat 10.30’da 187 numaralı sanıkta oy verecek.