banner107
Park harikası bir park ediş
Park harikası bir park ediş
12 0
116 0
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar
21 0
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
Zeytinyağı ile neler temizlenir?
71 0
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
Çok az kişinin bildiği ilginç bilgiler 1
48 0
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
Dilekkaya Akademi’den geleceğe yatırım
108 0
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
Esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı
64 0
9 ay sonra, yeniden doğdular
9 ay sonra, yeniden doğdular
275 0
banner82
banner147

72 kişilik PM için 150 aday

banner27

UBP’de başkanlık için 4 isim, 72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için de yaklaşık 150 aday yarışacak

72 kişilik PM için 150 aday
banner192

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni yönetimini Ekim ayı sonunda yapılacak kurultayla belirleyecek. Başkanlık için 4 isim, 72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için de yaklaşık 150 aday yarışacak. 
Mahalle, köy ve ilçe kongrelerini tamamlayan UBP, 27-28 Ekim tarihleri arasında kurultay yapacak.
Partiden alınan bilgiye göre, kurultay için 20 Eylül’de başlayan adaylık başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla tamamlandı.  Buna göre, UBP Genel Başkanlığı’na aday olan 4 isim var. 
UBP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar ve UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlık için yarışacak. 
72 kişiden oluşacak Parti Meclisi için başvuruda bulunan yaklaşık 150 aday var. 
İki gün sürecek kurultay Lefkoşa’da, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. 
Kurultayın ilk ayağı 27 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. İlk günde konuşmalar olacak. 28 Ekim Pazar günü seçim yapılacak. 
Hüseyin Özgürgün, 2013 yılından bu yana UBP Genel Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.