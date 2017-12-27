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"7 Ocak ülkenin geleceği için önemli"

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 7 Ocak tarihinde ülkenin geleceği için çok önemli bir seçim gerçekleşeceğini belirterek,  bunun Kıbrıs Türkü’nün, yeniden hak ettiği bir düzen içerisinde, kendine yakışır bir yaşama kapılarını açma fırsatını yakalayacağı bir karar günü olacağını vurguladı

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"7 Ocak ülkenin geleceği için önemli"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ile Belediye Evleri'ni ziyaret etti, Taşkınköy’de esnaf ve yurttaşlarla görüştü.
Ziyaretlerde, TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgi verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 7 Ocak tarihinde ülkenin geleceği için çok önemli bir seçim gerçekleşeceğini belirterek,  bunun Kıbrıs Türkü’nün, yeniden hak ettiği bir düzen içerisinde, kendine yakışır bir yaşama kapılarını açma fırsatını yakalayacağı bir karar günü olacağına dikkat çekti. 
“Halkın çürümüş sistemin değişmesi gerektiğine olan inancını son seçimlerde gösterdiğine” dikkat çeken Özyiğit, "Bizler bu konuda partimize, kadrolarımıza, vizyonumuza ve kararlılığımıza güveniyor, çıktığımız bu yolda her geçen gün halkımızın da bu onurlu yürüyüşe katıldığını gördükçe içimizdeki değişim ateşi de daha da güçleniyor. 7 Ocak'ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. 
 

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