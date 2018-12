"48 yıllık mücadelede ödenen bedelleri de, bedel ödeyenleri unutmadık"

Bugün 48’inci yaşına ulaşan CTP ve hayatta olan CTP’liler, 48 yıllık mücadelede ödenen bedelleri de, bedel ödeyenleri de, bu bedellerin ne için ödendiğini de asla unutmamak yükümlülüğü altındadır. CTP, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış içinde, özgür, eşitlikçi ve adil koşullarda, onurlu bir biçimde yaşamasının güvencesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman CTP’nin Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış içinde, özgür, eşitlikçi ve adil koşullarda, onurlu bir biçimde yaşamasının güvencesi olduğunu kaydetti.

Erhürman CTP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“1970’te kuruldu partimiz. Bugünkülerle kıyaslanması dahi mümkün olmayan koşullarda, barış, demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük için mücadele etti” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“Partimiz de partililerimiz de bu yolda çok ağır bedeller ödediler. Kimileri yaşamlarından oldu. Kimileri göç etmek, kimileri sırf CTP’li oldukları için adaletsiz, eşitlikten ve özgürlükten uzak koşullarda yaşamak zorunda bırakıldılar. Ama CTP de, CTP’liler de asla yılmadı. Hep dayanışma içinde oldular, her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdiler, kötülüğün karşısına iyilikle, adaletsizliğin karşısına adaletle, ayrımcılığın karşısına eşitlikçilikle çıktılar.

Bugün 48’inci yaşına ulaşan CTP ve hayatta olan CTP’liler, 48 yıllık mücadelede ödenen bedelleri de, bedel ödeyenleri de, bu bedellerin ne için ödendiğini de asla unutmamak yükümlülüğü altındadır. CTP, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış içinde, özgür, eşitlikçi ve adil koşullarda, onurlu bir biçimde yaşamasının güvencesidir”

İKİ ANA EKSEN

CTP’nin kurulduğu günden bu yana, politikalarını iki ana eksen üzerine kurguladığını dile getiren Erhürman şunları kaydetti:

“Birincisi, barış ve bu adada öngörülebilirliğin sağlanması için bir an önce çözüme ulaşılmasıydı. O günden bu güne, müzakere masasında tek çözüm formülü olarak yer alan siyasi eşitliğe dayanan federasyona ulaşılması CTP’nin birinci hedefi oldu. Birincisiyle eş değerdeki ikinci hedef ise Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik kalkınması, Kıbrıslı Türklerin demokratik, adil, eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzene kavuşmasıydı. Konjonktür ve koşullar zaman zaman hedeflerden birinin diğerine oranla öncelikli hale gelmesine yok açtıysa da vizyon değişmedi. Çünkü CTP aynı anda her iki alanda da çalışacak, mücadele edecek, politika geliştirecek ve uygulayacak kadrolara, dinamizme ve enerjiye her zaman sahip oldu.

48 yılda elbette birçok konuda yol kat edildi. Sendikalaşmadan, toplu sözleşme hakkına, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından engelli haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar, ilkelerimiz doğrultusunda atılmış her adımda, ‘bütçe meclise’ sloganı ile yola çıkan CTP’lilerin emeklerinin, ödedikleri bedellerin ve mücadelelerinin izi vardır. Ancak bugün her bir Kıbrıslı Türk, daha atılması gereken pek çok adım olduğunun, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği noktaya henüz ulaşamamış olduğunun bilincindedir. Dahası, bazı sorunlar daha da büyümüş, sorunlarımıza yeni sorunlar eklenmiş, birbirini tekrarlayan yönetsel hatalar pek çok kötü alışkanlığı beraberinde getirmiştir.

Barışa, çözüme, adalete, demokrasiye, sosyal ve ekonomik kalkınmaya, kısacası halkımıza yaraşır bir düzene ulaşmak için yürümemiz gereken ve maalesef çok da kısa olmayan bir yol var önümüzde. CTP ve CTP’liler bu yolu halkımızın tüm kesimleriyle birlikte hızla kat etmek için eskisinden de daha fazla, eskisinden de daha özverili bir biçimde çalışmaya hazırdır. Kötülüğe iyilikle, adaletsizliğe adaletle, ayrımcılığa eşitlikçilikle yanıt vermeye devam edeceğiz. Bizleri ötekileştirmeye çalışanlar dahil herkesi saygıyla ve sevgiyle kucaklamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yüreklerimiz atmaya devam ettikçe, Kıbrıs Türk halkı ve bu güzel ada için, çocuklarımız ve torunlarımız bizim yaşadığımızdan çok daha güzel bir ülkede, çok daha güzel bir dünyada yaşasınlar diye, yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız.”

KUTLAMA YAPILMAYACAK

Her yıl 27 Aralık tarihinde yapılan kuruluş yıl dönümü kutlamalarının son dönemde yaşanan acılar dolayısıyla iptal edildiğini kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

“Yüz yüze buluşamayacak olsak da, tüm dostlarımızı, 48 yıllık mücadeleyi ilmek ilmek örenleri, her şeye rağmen yılmayan, çalışkan ve yurtsever kadrolarımızı, ömür bırakan yoldaşlarımızı, CTP’nin sahibi ‘sarı karıncaları’ ve tüm Kıbrıs Türk halkını selamlar, saygıyla ve sevgiyle kucaklarım.”