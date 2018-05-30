28 belediye başkanlığı için 111 aday

YSK, 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvurusunda bulunanları ilan etti. Başkanlık için en çok aday başvurusu yapılan belediyeler 7’şer başvuruyla Vadili, Girne ve Yenierenköy oldu

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde adaylık başvurusunda bulunanları geçici olarak ilan etti.

28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyesinin seçileceği yerel seçimde, belediye başkanlığı yarışına katılmak için dün, ilçe seçim kurullarına 111 kişi başvuruda bulundu. 280 belediye meclis üyeliği için ise 1099 adaylık başvurusu yapıldı.

YSK, başkan adayları yanında meclis üyeliği, muhtarlıklar ve ihtiyar heyeti üyelikleri için adaylık başvurusu yapanları da duyurdu.

İlan edilen adaylara her türlü yasal itiraz yarın ve Perşembe günü 08.00-18.00 arasında ilçe seçim kurullarına yapılabilecek.

YSK’nın incelemesinin ardından adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek ve 3 Haziran’da ilan edilecek.

YSK’nın 18 numaralı duyurusuna göre, başkanlık için en çok aday başvurusu yapılan belediyeler 7’şer başvuruyla Vadili, Girne ve Yenierenköy oldu.

YSK, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın bugün ve yarın 08.00-18.00 arasında ilçe seçim kurullarına yapılması gerektiğini duyurdu.

Hangi belediyede kimler yarışacak?

Lefkoşa

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde başkanlık için 6 aday yarışacak. Bunlar TDP’den Mehmet Harmancı, DP’den Gencay Eroğlu, UBP’den Hasan Sertoğlu, YDP’den Mehmet Ünal Bay, bağımsızlar Çetin Sadeli ve Arif Salih Kırdağ. 24 meclis üyeliği için TDP, HP, DP, CTP, UBP, YDP, TKP Yeni Güçler adayları yanında bir de bağımsız aday var.

Gazimağusa

Gazimağusa Belediyesi’nde başkanlığa 5 aday talip. Bunlar CTP’den Erol Adalıer, bağımsız adaylar Hüseyin Nurçin, İsmail Arter, İsmail Güneş Güneşoğlu ve Ulaş Gökçe. Gazimağusa’daki 18 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP, TDP, HP aday gösterdi.



Girne

Girne Belediyesi’nin 7 başkan adayı CTP’den Birol Karaman, bağımsızlar Ömer Dalgakıran, Sümer Aygın, Ersoy Karaaziz, Akın Akı, Niadi Güngördü ve Turgut Serdar. 16 meclis üyeliği için UBP, HP, CTP, TDP, YDP, TKP Yeni Güçler adayları yanında iki de bağımsız var.



Güzelyurt

Güzelyurt Belediyesi’nde başkanlık yarışında 3 aday CTP’den Osman Bican, UBP’den Mahmut Özçınar ve bağımsız Yalçın Cemal yer alacak. 14 meclis üyeliği için HP, CTP, UBP’den adaylar yanında üç de bağımsız aday başvuruda bulundu.



İskele

İskele Belediye Başkanlığı’na 5 başvuru var. UBP’den Hasan Sadıkoğlu, TDP’den Cemaliye Soğancı yanında, bağımsızlar Fikret Civisilli, Oktay Güney ve Halil İbrahim Orun başkanlık yarışında yer alacak. 10 belediye meclis üyeliğine CTP, HP, UBP, YDP ve TDP aday gösterdi.



Lefke

Lefke Belediyesi için üç aday var. Başkanlık yarışında HP’den Fehmi Çamlıköylü, CTP’den Aziz Kaya, UBP’den Timuçin Pirgalıoğlu yer alacak. 10 belediye meclis üyeliği için de HP, CTP, UBP ve YDP adayları yarışacak.



Gönyeli

Gönyeli Belediyesi Başkanlığı için CTP’den Ahmet Yalçın Benli, UBP’den Mustafa Akyön, bağımsız Mustafa Erk adaylık başvurusu yaptı. 12 meclis üyeliği için HP, UBP ve CTP adayları yarışacak.

Akıncılar

Akıncılar Belediye Başkanlığı için CTP’den Hasan Barbaros ve bağımsız Osman Tamsarı aday oldu. 6 meclis üyesinin seçileceği Akıncılar Belediyesi için UBP ve CTP aday gösterdi.

Alayköy

Alayköy Belediye başkanlığı için CTP’den Hulusi Manisoy, UBP’den Arif Ulaş, bağımsız Emre Özkan aday olurken 8 meclis üyeliği için de CTP ve UBP’den adaylar yarışacak.

Değirmenlik

Değirmenlik Belediye Başkanlığı’na CTP’den Ali Karavezirler, UBP’den İsmail Bozdağ Töre ve bağımsız Ömer Meraklı aday olurken, 12 meclis üyeliğine de UBP, CTP ve YDP aday gösterdiç

Akdoğan

Akdoğan Belediyesi’nde başkanlık için UBP adayı Erdinç Akgür ve CTP adayı Ahmet Latif yarışacak. 8 meclis üyeliğine DP, UBP ve CTP aday gösterdi.

Beyarmudu Belediye Başkanlığı yarışına UBP’den İlker Edip ve bağımsız aday Ethem Akmercan katılacak. 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, TDP, HP adayları yanında bir de bağımsız yarışacak.

Geçitkale

Geçitkale Belediyesi’nde başkanlık için CTP adayı Hasan Öztaş ve bağımsız Olsan Oran adaylık başvurusunda bulundu. CTP ve UBP, 8 meclis üyeliği için de aday gösterdi.



İnönü

İnönü Belediyesi’nde başkanlık yarışına dört aday katılıyor. UBP’den Turgut Çevirgen, bağımsızlar Ali Öncü, Beyhan Gürgöze, Hasan Basri Beycanlı aday olurken, 8 meclis üyeliği için ise DP, UBP, YDP, CTP adayları yanında bir de bağımsız aday var.



Paşaköy

Paşaköy Belediye Başkanlığı için 5 adaylık başvurusu yapıldı. UBP’den Habil Tülücü, HP’den Mehmet Aktaş yanında Mahmut Erden, Ökeş Erdoğdulu, Erdal Özata da bağımsız adaylar oldu. 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, HP adayları yanında 5 de bağımsız aday var.



Serdarlı

Serdarlı Belediyesi’nde başkanlığa 5 başvuru yapıldı. Bunlar UBP’den Halil Kasım, CTP’den Salih Bayraktar, bağımsızlar Mehmet Ali Billuroğlu, Özel Pınardan ve Tansel Sağır… Serdarlı Belediyesi’nin 8 meclis üyeliği için UBP, CTP, TKP Yeni Güçler aday gösterdi.



Tatlısu

Tatlısu Belediye Başkanlığı yarışına dört aday katılacak. DP Ahmet Hayri Orçan, UBP Ali Çil ile seçime katılırken, bağımsızlar Şıh Muhittin Arslan ve İbrahim Uyanır da seçmenlerden oy isteyecek. 6 meclis üyeliği için yapılacak seçimde ise DP, UBP ve HP adayları yer alacak.



Vadili

Vadili Belediye Başkanlığı yarışına 7 aday katılıyor: DP’den Selami Şimşek, UBP’den Mehmet Adahan, HP’den Erhan Mustafa Kaya, bağımsızlar Eriş Çoban, Mehmet Zengin, Ahmet Yazgı, Kürşat Özer. 8 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP ve HP adayları yarışacak.



Yeniboğaziçi

Yeniboğaziçi Belediyesi’nde başkanlık için yarışacak 4 adayın tümü de bağımsız. Bunlar Katip Demir, Şeyda Luckinger, Mustafa Zurnacılar ve Sertaç Yalçın. 10 belediye meclis üyeliği için DP, UBP, YDP, CTP, HP adayları yanında bir de bağımsız aday var.



Alsancak

Alsancak Belediyesi’nde başkanlık için Fırat Ataser ve Redif Nurel bağımsız adaylar olarak açıklandı. 8 belediye meclis üyeliğine UBP, CTP ve YDP aday gösterdi.



Çatalköy

Çatalköy Belediyesi’nde de başkanlık yarışına 2 bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu ve Serdar İlhan katılacak. 8 meclis üyeliği için UBP ve CTP adayları yarışacak.



Dikmen

Dikmen Belediye Başkanlığı için yapılacak seçime UBP adayı Mustafa Erişmen ve CTP adayı Yüksel Çelebi katılıyor. 10 belediye meclis üyeliği için ise UBP ve CTP’den adaylar başvurdu.



Esentepe

Esentepe Belediyesi için 5 aday yarışacak. UBP’den Muhammet Aygün, bağımsızlar Sinan Güneş, Yakup Şengün, Cemal Erdoğan, Köksal Şengün başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu. 8 belediye meclis üyeliği için ise UBP, CTP, DP ve YDP aday gösterdi.



Lapta

Lapta Belediye Başkanlığı yarışında 2 aday yer alacak; UBP’den Fuat Namsoy ve bağımsız Mustafa Aktuğ, Laptalı seçmenlerden oy isteyecek. 10 belediye meclis üyeliği için de UBP, CTP, YDP adayları yarışacak.



Büyükkonuk

Büyükkonuk Belediyesi’nde başkanlığa 5 aday var: UBP’den Ahmet Sennaroğlu, bağımsızlar Halil Güney, Mustafa Haset, Metin Gökalp, Ali Sanatkar. Büyükkonuk’taki 8 belediye meclis üyeliğine ise CTP, UBP, YDP aday gösterdi.



Dipkarpaz

Dipkarpaz Belediyesi’nde başkanlık için 6 aday yarışacak. HP’den Havva Elkovan, CTP adayı Suphi Coşkun, UBP adayı Yusuf Akgün, DP adayı Aslan Çebive bağımsızlar Murat Yazıcı ve Ramazan Korkmaz adaylık başvurusu yaptı. HP, CTP, UBP, YDP ve DP ise 8 belediye meclis üyeliği için aday gösterdi.



Mehmetçik

Mehmetçik Belediyesi’nde başkanlık koltuğuna 5 aday var. HP’den Kani Buranay, UBP’den Cenk Osman Şeren, CTP’den Cemil Sarıçizmeli yanında bağımsızlar Mehmet Gürsel Demiralp ve Cuma Ülker de başkanlık yarışında yer alacak. 8 belediye meclis üyeliği için HP, UBP, CTP adayları başvuruda bulundu.



Yenierenköy