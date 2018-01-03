" 25 bin özel sektör çalışanına yüzde 30 sigorta pirimi desteği verilecek"

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP Hükümetinde 25 bin özel sektör çalışanına yüzde 30 sigorta pirimi desteği verileceğini söyledi.



UBP Güzelyurt’ta milletvekili aday tanıtma mitingi düzenledi. Mitingde Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Üçüncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu birer konuşma yaptı.



UBP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, mitingde yaptığı konuşmada, UBP’nin iktidara gelmesi halinde, Güzelyurt’u özel kapsam içine alarak, esnafa ve üreticiye ilk yüz günde kredi imkanı sunacaklarını ifade etti.



Özgürgün, “Bu topraklara tırnaklarını geçirerek kendine vatan yapan, sahip çıkan insanımızın yüzünü daha da güldüreceğiz, Güzelyurt’u daha güzel yapacağız. Güzelyurt gelişecek, değişecek, kalkınacak ve büyüyecek” dedi.



Çalışma yaşamını daha iyi noktalara taşımak, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmasını kolaylaştırmak için bir çok proje üzerinde çalıştıklarını belirten Özgürgün, 25 bin özel sektör çalışanına yüzde 30 pirim desteği vermeyi planladıklarını söyledi.



Özgürgün “Ne kadar gözden çıkarmaya çalışırlarsa çalışsınlar biz olduğumuz sürece ne Güzelyurt’u veririz ne de herhangi bir insanımızı yeniden göçmen durumuna düşürürüz” diye konuştu.



Hüseyin Özgürgün, 16 ay önce UBP’nin hükümete gelirken, maaşların taksitle ödendiği, üreticiye milyonlarca liralık borcun bulunduğu bir yapı devraldığını, bu yapıyı bir buçuk yılda düzelttiklerini söyledi.



Muhalefeti, “Türkiye ile bağları koparma ve mali sıkıntılar yaratmakla” eleştiren Özgürgün, UBP’nin icraatçı bir parti olduğunu, gücünün geçmişinden, eserlerinden ve projelerinden geldiğini kaydetti.



Özgürgün “Bu ülkede cumhuriyeti kim kurdu? Tüm yolları, barajları kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkenin deniz limanlarını, havalimanlarını, sanayi bölgelerini, üniversiteleri kim kurdu? Bu ülkenin turizmini kim yaşattı ve geliştirdi? Spor tesislerini, sosyal konut projelerini kim inşa etti? Hayvancıya çiftçiye esnafa sanayiciye ilk teşvikleri kim verdi? Gençlere kırsal kesim arazilerini kim verdi? Bir dikili ağacın yok” ifadelerini kullandı.



“YENİ DÖNEMDE 5 HASTANE”



Güzelyurt Hastanesinin yakın zamanda tamamlanacağını ifade eden Özgürgün, “Yeni dönemde beş hastane var. Bunları da biz yapacağız” dedi.



Ana muhalefet CTP’yi Türkiye’den getirilen su konusundaki tutumundan dolayı eleştiren Özgürgün “Biz o suyu aldık evlere ulaştırdık. Yeni dönemde de Güzelyurt topraklarına kavuşacak, narenciyecinin yüzü gülecek. Narenciyecinin yüzü gülünce Güzelyurt gülüyor KKTC gülüyor. Su ile Güzelyurt’a bereket gelecek sonra Meserya’ya gidecek. Üretimde kullanılacak suyun ucuz ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Üreticinin yanında UBP duracak” diye konuştu.



UBP Hükümetinin çiftçiye, hayvancıya, üreticiye olan milyon liralık borçları ödediğini, KIB-TEK ve Sosyal Sigortalar gibi kurumları bugün yatırım ve borç verebilecek bir noktaya taşıdıklarını sözlerine ekleyen Özgürgün, 16 aylık hükümet döneminde elektrik, mazot ve benzine zam yapmadıklarını, Rum kesimine göre KKTC’de benzinin daha ucuz olduğunu ifade etti.