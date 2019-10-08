23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabilecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfus politikalarına yönelik temel bir hedef olması ve bu doğrultuda doğru temellerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Baybars, tüzüğe ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden birinin de, sosyal ve ekonomik hizmetlerin yetersiz olduğunun sürekli konuşulduğunu; okul, hastane gibi hizmetlerin verilmesi noktasında sıkıntı yaşandığını belirtti.

Baybars, 1900’den günümüze nüfus kayıtlarının tutulduğunu ancak karmaşık sistemin ayıklanması gerektiğini ifade etti.

Çeşitli statüdeki kişilerle ilgili düzenlemelerin yapılamadığını dile getiren Baybars, ekonomik, sosyal hizmetlerin sağlanması için ülkede yaşayan yabancıların statüsünün netleşmesi ve kayıtlılığın sağlanması gerektiğini belirtti. Bu amaçla tüzük hazırlandığını dile getiren Baybars, tüzüğün yasalaşması görüşünde olduğunu sistem doğru işler hale gelene kadar tüzük olarak düzenleneceğini ifade etti.

Baybars,23 Ekim’den itibaren online ikamet izni alınabileceğini belirtti.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’nın gündeme geldiğini söyleyen Baybars, iki yasa tasarısını da hükümete sunduğunu, genç girişimlerin teşvik edilmesi noktasındaki taleplerin de değerlendirildiğini bu nedenle beyaz kimlik ve Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı’na yönelik yeniden değerlendirme yapılacağını, Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın hükümet tarafından değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Yurttaşlık Yasası Tasarısı’nda istisnai yurttaşlığın kararını Meclis tarafından verilmesini doğru bulmadığını söyleyen Baybars, yeni tasarıda bu tür vatandaşlığın istismar edilmesinin kolay olmayacağı şekilde hazırlandığını belirtti.

Baybars, nüfus politikası ile ilgili soru üzerine verilebilen hizmetle nüfusun orantılı olmadığının görüldüğünü, bunun özellikle eğitim ve sağlık alanlarında görülebildiğini belirterek, bir dengenin korunması gerektiğini söyledi.

Baybars, nüfus artış hızının yüzde 1 buçuk olduğunu ve bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.