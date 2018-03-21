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2017 yılında son dört yılın toplamının iki katı vatandaşlık verildi

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İçişleri Bakanı Kadri, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 158, 2017 yılında 1492 kişinin vatandaş yapıldığını, bu sayının önceki dört yılın iki katı olduğunu söyleyerek istisnai vatandaşlıkların araştırılacağını belirtti. Kadri  yaptıkları incelemelerde yasaya aykırı vatandaşlıklar tespit ettiklerini kaydetti

2017 yılında son dört yılın toplamının iki katı vatandaşlık verildi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 256 milyon 649 bin 500 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 

Genel kurulda İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile ilgili milletvekillerinin eleştiri ve önerilere  yanıt veren İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri,  vatandaşlığın bu kadar çok konuşulacak,  didik didik edilecek bir mesele  olmadığını, bugüne kadar yapılmayanlar ve yasanın geçmemiş olmasının konsensüs konusunda ciddi bir problem olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Kadri, hükümet programında yer verdikleri gibi bütün konularda  hukuka ve yasaya aykırı hususların inceleneceğini vatandaşlık konusunun bunların sadece bir bölümü olduğunu söyledi.
Kadri, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 158, 2017 yılında 1492 kişinin vatandaş yapıldığını, bu sayının önceki dört yılın iki katı olduğunu söyledi.  Kadri istisnai vatandaşlıkların araştırılacağını belirtti.
Kadri  yaptıkları incelemelerde yasaya aykırı vatandaşlıklar tespit ettiklerini belirterek, bunun  iddia edildiği gibi UBP hükümetine yönelik bir karalama olmadığını, iddia ve ciddi bulgular olduğunu kaydetti. 
İncelemeyi ciddi bir titizlikle yaptıklarını söyleyen Kadri, dosyalarda kimlerin talebiyle vatandaşlık verildiğine dair notlar da bulunduğunu söyledi.
Kadri, yasaya uygun vatandaşlık alanların tedirgin olması için bir neden olmadığını vurguladı.
Vatandaşlık konusunda mağduriyetlerin de yaşandığını söyleye Kadri, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için hızlıca çalışma yapacaklarını, vatandaşlık başvurularını  ise durdurmadıklarını söyledi.
Bakan Kadri, tartışmaları sona erdirmek için yurttaşlık yasasının ivedi olarak hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını, önceden hazırlanan iki yasa tasarısını ele aldıklarını  ve bunlara eklemeler yaparak ivedilikle yasalaşmasını sağlamak istediklerini kaydetti.
Cezaevine değinen Bakan Kadri, 513 mahkum ve tutuklu bulunduğunu, fiziksel kapasitesine göre sayının ciddi oranda yüksek olduğunu, fiziki imkansızlıkların giderilmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kadri, yeni cezavinin yapım süresi olan 500 günü daha öne çekmek yönünde görüşmeler yaptıklarını, yeni cezaevi kapasitesinin 765 olduğunu, projenin kadın erkek çocuk ve açık bölümlerden oluştuğu bilgisini verdi.
Kentsel güvenlik sistemine değinen Kadri, bunun suçların tespiti ve suçun önlenmesi açısından önemli olduğunu, 26 Eylül’de imzalan protokolün Türkiye tarafından TBMM’de onaylandığını KKTC’de de dün Bakanlar Kurulu’na  sistemle ilgili uzmanlar tarafından sunum yapıldığını kaydeden Kadri, konuyu  ilerleyen günlerde Meclis’e  taşıyacaklarını, ilk etapta sistemin Lefkoşa ve Girne’de kurulacağını ifade etti.
Muhtarlıkların çok önemli olduğunu söyleyen Kadri, muhtarların para değil itibarlarının geri verilmesini istediklerini söyledi.
Kırsal kesim arazilerinin dağıtılması konusunda yasaya aykırılık  bulunduğu konusunda ciddi iddialar bulunduğunu söyleyen Kadri,  konunun incelenerek sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizdi.
Kadri, belediyeler konusuna değinerek hükümet programında belediyelerin sayısının aşağı çekilerek yeniden yapılandırması konunda vizyonları bulunduğunu, belediyeler değişiklik yasa tasarısının  hükümetin öncelikleri arasında yer alacağını, oluşturacakları ekiple yeniden yapılandırma çalışmalarını  tamamlayıp  2019 yılında hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Belediye gelirlerinin artırılması konusunda bir takım yasa çalışmaları yapacaklarını söyleyen Kadri, Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunların farkında olduklarını söyledi.
Bakan Kadri, 20 milyon TL üzerinde borcu olan Yenierenköy Belediyesi’nin  mevcut  112 personel sayısıyla   sürdürülebilir olmadığını, radikal  ve ötelenmeyecek tedbirler alınması konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti. 
Meclis Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeyi saat 00.35’te tamamladı.
Genel Kurul bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün saat 11.00’den itibaren Maliye Bakanlığı Bütçesi ve Gelirler Bütçesini görüşerek,  bütçenin bütününü oylayacak.

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