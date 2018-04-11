banner107
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
18 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
17 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
214 0
Real Madrid tarih yazma noktasında
Real Madrid tarih yazma noktasında
25 0
Attack yaptılar
Attack yaptılar
23 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
41 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
285 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
54 0
banner82
banner147

16 Nisan iyi bir fırsat

banner27

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, 16 Nisan buluşmasının, geçen yıldan beri buluşmayan iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını vurguladı

16 Nisan iyi bir fırsat
banner137

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşme bir saat sürdü.

Spehar, görüşmeden çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve 16 Nisan’daki buluşmasının, geçen yıldan bu yana bir araya gelmeyen iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını belirtti.  

Elizabeth Spehar, Akıncı ile iyi bir toplantı yaptıklarını belirterek, 16 Nisan’daki kendisinin ev sahipliği yapacağı iki liderin gayri resmi yemeğini ele aldıklarını söyledi.

Spehar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de hafta içinde görüşeceğini belirtti.

Geçen yıldan bu yana ilk defa bir araya gelecek liderleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Spehar, buluşmanın, iki liderin yüz yüze görüşmesi ve konuşması açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Başarısızlıkla sonuçlanan Haziran 2017’deki Beşli Kıbrıs Konferansı’ndan bu yana bir araya gelmeyen iki lider, 16 Nisan Pazartesi günü Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında gayriresmi bir görüşme yapma kararı almıştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.