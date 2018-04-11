16 Nisan iyi bir fırsat

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, 16 Nisan buluşmasının, geçen yıldan beri buluşmayan iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşme bir saat sürdü.

Spehar, görüşmeden çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı ve 16 Nisan’daki buluşmasının, geçen yıldan bu yana bir araya gelmeyen iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını belirtti.

Elizabeth Spehar, Akıncı ile iyi bir toplantı yaptıklarını belirterek, 16 Nisan’daki kendisinin ev sahipliği yapacağı iki liderin gayri resmi yemeğini ele aldıklarını söyledi.

Spehar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de hafta içinde görüşeceğini belirtti.

Geçen yıldan bu yana ilk defa bir araya gelecek liderleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Spehar, buluşmanın, iki liderin yüz yüze görüşmesi ve konuşması açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Başarısızlıkla sonuçlanan Haziran 2017’deki Beşli Kıbrıs Konferansı’ndan bu yana bir araya gelmeyen iki lider, 16 Nisan Pazartesi günü Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında gayriresmi bir görüşme yapma kararı almıştı.