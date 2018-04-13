"16 Nisan'daki buluşmaya iyi niyetle konuşmak için gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşmesi sonrasında basına açıklama yaparak Kıbrıs için gerçekten niyet var mı, irade var mı, ortak bir gelecek hülyası gerçekten var mı, bütün bunları samimiyetle konuşmak, iyi niyetle konuşmak için gideceklerini ifade etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile sosyal içerikli yemek buluşmasına, “Kıbrıs için gerçekten niyet var mı, irade var mı, ortak bir gelecek hülyası gerçekten var mı, bütün bunları samimiyetle konuşmak, iyi niyetle konuşmak için gideceklerini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 16 Nisan’da gerçekleştirilecek sosyal içerikli yemek öncesinde, siyasi parti liderleriyle görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti

Bugünkü görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade eden Akıncı, yemek sonrasında siyasi parti liderleriyle yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ın geleceği ortak geleceğimiz, kaderimizdir” ifadesini kullanarak, “dolayısıyla bunu siyasi partilerle ortaklaşa yürütmek her zamanki gibi hedefimiz olmaya devam edecektir” dedi.