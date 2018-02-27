129 müşavir bulunuyor

Başbakan Erhürman, 50’si CTP’li hükümet döneminden, 129 müşavir bulunduğunu, bunların göreve çağrılacağını, Başbakanlık’ta halen 2 müşavirin belediyeler konusunda çalışmaya başladığını ve toplam 7 müşavir almayı hedeflediğini açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, şikayet edilen statükonun sadece siyasetin içinde değil çok yaygın olduğunu belirterek, “Madem ki hep beraber şikayet ediyoruz, bunu fırsat bilip statükoya çomak sokmalıyız. Çomak soktuğumuz zaman gelecek şikayetlere karşı da dirayetli durmalıyız” dedi.

Hükümetin icraatları konusunda gelecek zamana dönük -cek-cak’lı cümleler kurmak yerine, bunları yaptıkça -di’li geçmiş zaman kullanarak kamuoyuna duyurmayı tercih ettiğini belirten Başbakan Erhürman, 50’si CTP’li hükümet döneminden, 129 müşavir bulunduğunu, bunların göreve çağrılacağını, Başbakanlık’ta halen 2 müşavirin belediyeler konusunda çalışmaya başladığını ve toplam 7 müşavir almayı hedeflediğini açıkladı.

2013’ten Cumhuriyet Meclisi’nde olan ve hukukçu kimliği de bulunan Tufan Erhürman, zannedilenin aksine ülkedeki genel sorunun, yasalardaki eksiklerden ziyade yasaların uygulanması meselesi olduğunu, bunun da hukuk devleti anlayışıyla ilgisi bulunduğunu söyledi.

13 Kasım 2016’daki kurultayda CTP Genel Başkanlığı’na seçilen, 7 Ocak erken genel seçiminin ardından Cumhurbaşkanı’nca hükümeti kurmakla görevlendirilen ve CTP-HP-TDP-DP koalisyonunu oluşturan 47 yaşındaki Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık makamında TAK’a verdiği ilk röportajında, bu makamdan ülkeye baktığında ne gördüğü, umduğundan farklı bir manzarayla mı karşılaştığı sorusuna karşılık, “Umduğumdan çok farklı bir tablo bulmadım” dedi.

Erhürman, ana muhalefet partisi başkanı olarak hükümeti yakından takip edip, eksikleri, fazlaları bildiklerini, dolayısıyla şimdi kendisini şaşırtan bir tabloyla karşılaşmadığını; koalisyon ortağı diğer 3 partinin de çözüm önerileri bulunduğunu belirterek, “Dolayısıyla hem sorunları, hem ne yapmak istediğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“-CEK-CAK’LI CÜMLELER KURMAK İSTEMİYORUM”

Bürokrat atamalarını hükümetin güvenoyu almasının sonrasına bıraktıklarını, öncesinde ise öncelikli konular üzerinde çalışmalara başladıklarını ve 15 Şubat’ta güvenoyu almalarının ardından çalışmalara hız verildiğini kaydeden Erhürman, her hafta basın toplantısıyla yapılanları açıklayacağını yineledi.

Erhürman, -cek, -cak’lı cümleler kullanmak değil, -di’li geçmiş zamanla konuşmak istediğini, çalışmaların hangi aşamada olduğunu, neler yapıldığını, düzenli, kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti. Erhürman, “Çok fazla proje var, hızla hepsinin düğmelerine bastık. Bunlarda belli safhalara ulaştıkça kamuoyuyla paylaşmayı tercih ediyorum” diye konuştu.

MÜŞAVİRLİĞİ KALDIRACAK YASAL DÜZENLEME BU HAFTA TEKNİK KURUL’A GİDECEK

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan müşavirliği kaldıracak yasal düzenlemenin hazır olduğunu, kamu reformu içindeki bölümün günün koşullarına uyarlandığını, Savcılık görüşü de alındığını ve bu hafta içinde Teknik Kurul’a gideceğini açıklayan Başbakan Erhürman, ardından Bakanlar Kurulu ve Meclis süreçlerinin olacağını ifade etti.

129 MÜŞAVİR VAR… 2 MÜŞAVİR BAŞBAKANLIK’TA ÇALIŞMAYA BAŞLADI, 5 KİŞİ DAHA ÇAĞRILACAK

16 Şubat itibarıyla, 50’si CTP döneminden, toplam 129 müşavir bulunduğunu açıklayan Tufan Erhürman, bunların bir kısmının göreve çağrıldığını, atananlar da olduğunu kaydetti.

Başbakanlık’ta 2 müşavirin belediyeler konusunda çalışmaya başladığını belirten Erhürman, Başbakanlık’ta 7 kişilik mekan hazırlandığını ve bu rakamın hedeflendiğini söyleyerek, Başbakanlık'ın koordinasyon görevini de dikkate alarak mümkün olduğunca çok danışmanla çalışmak istediğini ancak mekan sorunu olduğunu anlattı.

Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun çalışma yöntemi konusunda “4 parti varmış gibi değil, bakanlıklar olarak konuşuluyor. Biz parti başkanları olarak zaman zaman bir araya geliyor, koalisyon protokolü çerçevesinde konuşmamız gerekenleri konuşuyoruz, bir sıkıntı yok” dedi.

“MECLİS’TEKİ SIKINTI BİRAZ DA TÖRENSEL TOPLANTI KAYNAKLI”

Başbakan Erhürman, “Meclis’teki sıkıntılı başlangıcın, biraz da törensel toplantıdan kaynaklandığı ve gerginliklerin sürmeyeceği” görüşünde…

Meclis’te ant içme töreninin yapıldığı 22 Ocak’ta yaşanan gerginlik ve sonrasındaki gelişmeler hatırlatılarak “Önümüzdeki dönemde nasıl bir Meclis göreceğiz?” sorusuna karşılık Erhürman, yakında bütçenin görüşülmeye başlanacağına işaret etti ve milletvekillerinin daha temel meseleler üzerinde konuşma şansı bulacağını, memleketin tüm sorunlarının masaya yatırılacağı bir ortam sağlanacağını söyledi.

Tufan Erhürman, 22 Ocak olaylarının Meclis boyutuyla ilgili Başsavcılık’a iletilen dosya konusunda, yargının gerekeni yapacağını, (Afrika gazetesine yönelik saldırılarla ilgili davayla) aynı derecede hızlı görüşülüp görüşülmeyeceğinden emin olmadığını, ancak aynı sürecin yaşanacağını ve davanın bitirileceğini düşündüğünü kaydetti.

MECLİS BAŞKANLIĞI… “HUKUKA UYGUN BAŞKA BİR YOL BULUNURSA KONUŞURUZ”

“Meclis Başkanlığı’nın TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’de olması konusunda TDP’nin talebi sürüyor ve konuya hukuksal bir çözüm bulunacağı söyleniyor. Sizin tavrınız nedir?” sorusuna karşılık Erhürman, hükümetin hukuka uygun davranma taahhüdüyle iktidara geldiğini vurguladı ve “Eğer hukuka uygun, Savcılığın da uygun göreceği başka bir çözüm yolu bulunursa o zaman üstünde konuşulur” dedi. Erhürman, bu konuda koalisyona yansıyan bir sıkıntı olmadığını belirtti.

NÜFUS POLİTİKASI VE VATANDAŞLIKLARDA HEMFİKİR OLUNAN KONULAR

Erhürman, nüfus politikası ve vatandaşlıklar konusunda hükümet programında açık hükümler bulunduğuna işaret etti, koalisyon ortaklarının hemfikir olduğu düzenlemeler konusunda şunları açıkladı:

“Yeni yurttaş olanların ilk seçimde oy kullanmaması konusunda hemfikiriz. ‘Bakanlar Kurulu tarafından yurttaş olması zorunlu görülenler Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlığa alınır’ hükmünün kaldırılmasında hemfikiriz. İstisnai yurttaşlığın dünyada olan biçimiyle -spor, kültür, ekonomi alanında- ülkeye ciddi katkıları olan ya da olacakların vatandaş yapılması meselesinin yasada açık kriterlere bağlanması konusunda hemfikiriz. Bir de çalışmayla ilgili mevzuatta düzenleme yapılıp bu ülkeye çalışma izniyle gelen, -bundan sonra gelecek- insanların 5 yılı doldurmadan ülkelerine geri dönmeleri ve gerekirse belli bir aralıktan sonra geri gelmeleri konusunda da hemfikir olduk. Çünkü yurttaşlık sayısını artıran mesele orasıdır. 5 yılı geçtikten sonra vatandaşlığa başvurma hakkı doğuyor. Belli bir süre daha geçer, 10 yıl falan olursa, konu insan hakları meselesi haline geliyor… Bir de beyaz kimliği gerçekten beyaz kimliğe dönüştürmek, yani bu kartın verileceği kişilerin seçme-seçilme dışındaki her türlü hakkının olacağı bir statüye getirilmesi konusunda kararlılık var.”

Başbakan Erhürman, Türkiye ile online sicil denetimi konusunda henüz bir girişim yapılmadığını, bunun Dışişleri Bakanlığı’nca yapılacağını ifade etti.

YURTTAŞLIKLAR, T İZİNLERİ, 2017 BÜTÇESİNDEKİ HARCAMALAR İNCELENİYOR

Hükümetin üzerinde çok durduğu “her alanda denetim” konusundaki bulgularla ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nın yurttaşlıklar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın T izinleri; ayrıca tüm bakanlıkların bir önceki dönemin harcamaları üzerinde çalıştığını ifade etti ve ilk nazarda 2017 harcamalarında bütçeyi aşan birtakım şeyler olduğunun görüldüğünü ve bunların araştırıldığını bildirdi.

Erhürman, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün mahkeme sürecine yansıyan banka hesapları konusundaki soruya ise “Seçim döneminde ne yapacağız dediysek, hepsi yapılacak” karşılığını verdi.

“BET OFİSLERLE İLGİLİ GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK”

Başbakan Tufan Erhürman, bet ofisler konusunda hükümet ortakları arasında görüş ayrılığı olmadığına; bet ofislerin Spor Fonu için ciddi gelir, çok sayıda da istihdam yeri olduğuna işaret ederek, muhasebe birimleri de dahil bu alanda bin civarında kişinin çalıştığını, dolayısıyla pat diye kapatılıp ortadan kaldırılacak bir şey olmadıklarını söyledi.

Hükümet programına da uygun olarak bet ofislerle ilgili “azaltma, denetleme, kapatma” da dahil her şeyi, elde edecekleri veriler üzerinden değerlendirip yapacaklarını ve denetimleri sıkılaştıracaklarını vurgulayan Başbakan, 21 yaşından küçüklerin girememesi, okullardan en az 100 metre uzakta konumlanmaları gibi kuralların denetleneceğini ve denetim sonuçlarının kapatma nedeni olabileceğini, doğru verilerle ve yöntemlerle sayılarının azaltılacağını kaydetti.

Başbakan Erhürman, casinoların içindeki bet ofislerine, kimi hukuki kimi korsan olan internet üzerinden betlere ve Güney Kıbrıs’taki bet ofislerinin varlığına işaret ederek, “Her şeyi birlikte konuşmak, doğru bir yöntemle değerlendirmek lazım” diye konuştu.

Erhürman, “vicdani ret” konusunun da hükümet programında yer aldığını ve gündeme geleceğini söyledi.