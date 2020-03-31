Zamanda Tatlı Bir Yolculuk

Hangimiz çocukluğumuzda çizgi film izlerken baş karakteri içselleştirmedik ki? Hepimizin bayıldığı ve özendiği çizgi film karakterleri...

Çocukken çizgi film seyretmek şüphesiz en büyük zevkimizdi. Her sabah erkenden kalkıp televizyonun başında beklediğimiz çizgi filmlerini büyüdükten sonrada izlememizin en büyük sebebi, hayranı olduğumuz birçok çizgi film karakteri. İşte karşınızda sizi küçük bir zaman yolculuğuna çıkaracak, en sevilen çizgi film karakterleri…

1. Bugs Bunny

Çizgi film karakterleri arasında en ünlülerinden biri. 1940 yılından beri çizgi filmlerin vazgeçilmezi olan karakter Bugs Bunny. Naber cınım? sözleri hâlâ kulaklarımızda!

2. Road Runner ve Wile E.Coyote

Çölde hızlı koşan masum Road Runner ve onu sürekli yakalamaya çalışan kötü karakter Coyote. Çizgi film izlerken biz onu Çakal diye tanıdık, ancak karakterin orijinal adı Wile E.Coyote!

3. Mickey Mouse

Walt Disney tarafından 1928’de yaratılan Mickey Mouse, etrafına iyimserlik saçan bir çizgi film karakteri olarak karşımıza çıkmaktaydı.

4. Temel Reis

Güce ihtiyacı olduğu zamanlarda teneke kutudaki ıspanağı çıkarıp ağzına boşaltan ve pazılarını şişiren Temel Reis’e hepimiz hayran kalırdık. Ayrıca ağzında piposuyla gezmesiyle aklımıza kazınan bu çizgi film karakteri sayesinde pek çoğumuz ıspanağı sevdik!

5. Kaptan Tsubasa

Dünyanın en iyi futbolcusu olmayı hayal eden Kaptan Tsubasa’da en sevdiğimiz çizgi film karakteri arasında!

6. Ash (Pokémon)

Pokémon çizgi filminin baş karakteri olan, Pokémon dünyasında usta olabilmek için köyünü terkeden ve Pikachu’nun sahibi olarak yeni bir serüvene başlayan Ash’i de unutmadık!

7. Winnie the Pooh

Winnie the Pooh belki de en sevimli çizgi film karakteri olabilir. Karakterimiz sürekli bal yemesiyle ünlüydü fakat çocukken tam da anlayamadığımız, hayata dair oldukça mantıklı sözleriyle de meşhurdu!

8. Süngerbob Karepantolon

Bikini Kasabası’nın sevimli ve enerjik karakteri Süngerbob’u sevmeyenimiz yoktur sanırım! Belki Squidward olabilir.

9. Daffy Duck

Siyah renkli, inatçı, çok konuşan ve bu yüzden başına hep bir şey gelen bahtsız Looney Tunes karakteri. Seni de çok sevdik!

10. Domuz Porky

Sürekli kekeleyerek konuşan, sevimli ve şişko çizgi film karakteri Domuz Porky.

11. Scooby Doo ve Shaggy

Scooby Doo ve Shaggy’nin arkadaşlığını, sürekli abur cubur yemelerini ve hayaletlerden korkmalarını unutmadık. Çizgi film dünyasının en değişik ikililerinden; konuşan bir köpek karakteri ile onun her şeyi beraber yaptığı yakın arkadaşı!

12. George Jetson

Robotların ve uzaylıların olduğu bir distopyada geçen çizgi film Jetgiller’de , ailedeki baba karakteri olan George, belki de en sevdiğimiz Jetgildi!

13. Pembe Panter

Her bölümde beceriksiz bir müfettiş tarafından yakalanmaya çalışan ancak bundan sinsice ve kolayca kaçmayı başaran Pembe Panter’den söz ediyoruz. Bu çizgi film karakteri pek konuşmazdı, yine de onu oldukça sevmiştik!

14. Tweety ve Slyvester



“Bir kedi gördüm sanki?” repliğini duyar gibiyiz.

15. Ayı Yogi

Çocukluğumuzun yeşil kravat ve fötr şapkalı karakteri Ayı Yogi, her bölümde arkadaşlarıyla maceradan maceraya atılırdı.

16. Donald Duck

Şanssız ve asabi çizgi film karakteri Donald Duck, çatallı sesini de unutmayalım!

17. Ağaçkakan Woody

Sürekli muzurluklar yapan, kahkahasına ve görünüşüne hasta olduğumuz minik çizgi film karakteri Woody’i nasıl atlayabiliriz?

18. Tom ve Jerry

Çizgi film karakterleri arasında en sevilen ikili. Aslında bize rekabetle beraber gelen dostluğu anlatan Tom ve Jerry, şüphesiz soluksuz izlediğimiz çizgi filmlerinden biriydi. Biraz avanak olan kedi Tom ve rakibi zeki fare Jerry karakteri çocukluğumuzun unutulmazları arasında.

19. The Powerpuff Girls

Profesörün kızları yaratırken karışımın içine yanlışlıkla Kimyasal x dökmesi sonucu, süper güçlerle ortaya çıkan 3 birbirinden tatlı kızdan söz ediyoruz: Blossom, Bubbles ve Buttercup!

20. Ralph (Casus Köpekler)





Evcil hayvan gibi görünen ama aslında dünyayı kurtarmakla görevli olan karakterimiz grubun lideriydi, aynı zamanda çizgi filmin baş karakteri.

21. Örümcek Adam

Küçükten büyüğe pek çok insanın aşina olduğu çizgi film karakteri Örümcek Adam. Evrenlerin birleşmesiyle başka karakterle beraber savaşmasını izlemeye bayılırdık!

22. Superman

Küçüklükten beri her yerde karşımıza çıkan bir diğer çizgi film karakteri: Yakışıklı, güçlü ve iyi kalpli Clark Kent’i unutmayalım.

23. Batman

Asıl adı Bruce Wayne olan, karizmatik ve zengin çizgi film karakteri. Onu Batman yapan güçlülüğü, özel kostümü, arabaları ve peleriniydi!

24. Şeker Kız Candy

Ailesi olmayan ve yetimhanede büyüyen güzeller güzeli çizgi film karakteri Şeker Kız Candy’e çocukken aşık olmayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

25. Sonic

Dr. Robotnik’in kötücül planlarından sıyrılmayı başaran mavi renkli ve süper hızlı koşan kirpi Sonic karakteri de unutulmazlar arasında.

26. Garfield

Çizgi film dünyasının tembel, uyuşuk ve lazanyaya bayılan kedisi. Şişko kedimiz, lazanya yerken onu kıskanmamıza sebep olurdu…

27. Müfettiş Gadget

Çizgi filmde her bölümde edindiği görevlerle maceraya atılan ve vücudunda değişik yerlerden ihtiyacını karşılayacak araçlar çıkaran Müfettiş Gadget karakteri, robot mu insan mı hâlâ anlayamadık!

28. Red Kit

Kasabanın güvenliği ve adalet için savaşan karizmatik kovboy karakteri Red Kit bizi “cool” olmaya özendirirdi.

29. TenTen (TenTen’in Maceraları)

Polisiye içeren çizgi film olan TenTen’in Maceraları, tehlikeli serüvenlere korkusuzca atılan, gezgin ve gazeteci olan TenTen. Seni nasıl unutabiliriz?

30. Homer Simpson

Komplo teorileriyle aklımıza kazınan Simpsonlar çizgi filmindeki baba karakteri olan Homer Simpson’un tembelliği, ahmaklığı ve saflığı bizi oldukça güldürürdü.

31. Fred Çakmaktaş

Taş Devri çizgi filminin çıplak ayaklı mağarada yaşayan iyimser ilk insan karakteri Fred Çakmaktaş ve bowling tutkusunu hatırladık mı?

32. Gargamel

Çizgi film karakterleri arasında belki de en kötüsü, Şirinler’in ezeli düşmanı. Asıl amacı Şirinler’i yakalamak ve onları altına çevirmek olan Şirinler çizgi filminin kötü karakteri zaman zaman bizi beceriksizliğiyle güldürürdü.

33. Andy (Andy’nin Nesi Var?)

Zekasına ve şakalarına hayran kaldığımız Andy, yaşadığı çevredeki herkesi çılgına çevirmeyi iyi bilirdi. Onu izlerken şakalarına ve karizmasına özenmekten kendimizi alıkoyamazdık!

34. Johnny Bravo

Elvis Presley’i anımsatan dış görünüşü, kendini beğenen narsist ve budala karakteri, son olarak her bölümde bir kadına kur yapışıyla gönlümüze taht kuran Johnny Bravo’yu hatırlayalım biraz da. Bizi özendiren güzel saçları için yanından ayırmadığı tarağını da unutmayalım!

35. Dexter (Dexter’in Laboratuvarı)

Evin içinde gizli laboratuvar barındıran ve ailesinin bunu öğrenmesi en büyük korkusu olan, icatları ve çabuk sinirlenmesiyle meşhur çizgi film karakteri Dexter!

36. Avatar Aang

100 yıldır Ateş Ulusu’nun egemenliği altında olan dünyayı kurtarma sorumluluğunda olan, 4 elementi bükebilen son hava bükücü Avatar Aang karakteri, gelmiş geçmiş en başarı çizgi film karakterlerinden.

37. Jack (Samurai Jack)

Çizgi filmin kötü karakteri şeytan Aku tarafından hep izlense de, onu yok edebilecek güce sahip kılıcıyla Aku’nun peşinden amansızca giderdi Samuray Jack. Sessizliğine ve sakinliğine hayrandık!

38. Arnold (Hey Arnold!)

Çizgi film dünyasının futbol topu kafalı karakteri Arnold, büyükanne ve büyükbabasıyla yaşayan, arkadaşlarıyla ve onunla sürekli uğraşan Helga’yla bitmek bilmeyen maceralar yaşardı.

39. Sam, Clover ve Alex (Casus Kızlar)

Normal yaşantıları dışında gizli bir casus kimliğine bürünen, dünyayı kurtarmakla görevli ve karakterleri birbirinden farklı bu 3 kızı çok severdik.

40. Kedi ve Köpek (CatDog)

Birbirlerinden çok farklı olan, anlaşamayan fakat aynı bedeni paylaşan Kedi ve Köpek bizi her bölümde güldürmeyi mutlaka başarırdı.