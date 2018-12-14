Yeni nesil Hababam Sınıfı

Yeni karakterleri ve yeni jenerasyona uyarlanmış hikayesiyle beyazperdeye uyarlananan Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'ndan ilk kareler yayınlandı.

1975 yılında usta yönetmen Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan, Yeşilçam sinemasının unutulmaz serilerinden biri haline gelen ve nesiller boyunca seyircilerinin kalbini ısıtmayı başaran seri, bu kez modern bir dokunuşla beyazperdeye uyarlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Osman Alkaş, Hülya Duyar gibi usta isimlerin yer aldığı filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Hababam Sınıfı’nın mirasını devralan öğrenci kadrosunda ise Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Nazlı Pınar Kaya, Sami Aksu, Irmak Aydın ve Fırat Albayram bulunuyor.

Sinemaseverlere ‘Hababam’ ruhunu ve kardeşlik duygusunu hatırlatacak olan yeni uyarlamanın görüntü yönetmenliğini Mehmet Başbaran yaparken, senaryosunda ise Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey'in imzası bulunuyor.

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği film 17 Mayıs 2019’da vizyona girecek.