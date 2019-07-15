Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch

James Bond serisinin 25’inci filminin çekimleri sürerken, yeni 007 kod adlı ajanın siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch olacağı açıklandı.

Lashana Lynch, yeni 007 olacak! Daily Mail’de yer alan haberde 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, halihazırda çekimleri süren 25’inci James Bond filminin en yeni ajanı olarak tanıtıldı.

Habere göre, Daniel Craig yine James Bond rolünü canlandıracak ve önemli bir sahnede emekliliğini isteyip Lashana Lynch’i yeni 007 olarak tanıştıracak.

Söz konusu sahnede MI6 müdürü M odasına yeni 007'yi çağırıyor ve içeriye Lashana Lynch'in canlandırdığı Nomi giriyor. Artık emekliye ayrılan ve sakin bir hayata geçiş yapan Jasmes Bond'un kod adını artık Nomi taşımaya başlıyor.

Filmle ilgili Daily Maile konuşan bir kaynak, “Bond, tabii ki yeni 007'ye cinsel olarak ilgi duyuyor ve alışılmış baştan çıkarma numaralarını deniyor. Ancak teknikleri bu zeki, genç siyahi kadın üzerinde işlemediğinde şaşırıp kalıyor” dedi.

Aktarılan bilgiye göre, Bond filminin hikayesi, yeni 007 kod adlı kadın ajan üzerinden sürdürülecek.

Adı henüz açıklanmayan 25’inci Bond filminde Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond rolünü canlandırmasının yanı sıra filmin kadrosunda Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Lea Seydoux, Christoph Waltz ve Jeffrey Wright gibi önceki filmlerde rol alan oyuncular bulunuyor.

Bond 25’in yeni oyuncuları arasında ise Oscar’lı oyuncu Rami Malek, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah, Rory Kinnear gibi isimler yer alıyor.