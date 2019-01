Tüm Dünyanın İzlediği 10 Netflix Dizisi

Milyonlarca seyirciyi peşinden sürükleyen en popüler 10 Netflix dizisini sizler için listeledik.

Ülkemizde son yıllarda yabancı dizi izleme oranları yükselerek artıyor. 15 sene önce sıkı CNBC-e takipçileri izledikleri diziler hakkında sohbet edebilecek insan bulmakta zorlanırken şimdi fanlar bir araya gelip kocaman topluluklar oluşturabiliyorlar. Yükselen yabancı dizi seyretme oranlarının en büyük müsebbiplerinden birisi Netflix tabii ki. Kanalın yapımlarını da üstlendiği diziler “Orijinal Netflix Dizileri” (Netflix Original Series) olarak isimlendiriliyor. Orijinal Netflix yapımları ismi itibarıyla tüm dünyada bir kalite algısı yaratıyor. Tabii insanlara “Netflix dizisiyse iyidir” dedirtebilecek algıyı yaratmak için bir sürü başarılı diziye imza attılar. Netflix’in son dönemlerdeki efsane dizilerini sizler için listeledik.

1. Black Mirror / IMDb: 8.9

İlk iki sezonu İngiliz Channel 4’te yayınlanan bilimkurgu dizisi Black Mirror, 3. sezondan itibaren yayınlandığı Netflix’in en bomba transferi oldu. Her bölümü birbirinden bağımsız bölümlerden oluşan Black Mirror, film tadında 3’er bölümlük sezonlardan oluşuyor. Bir bilimkurgu antolojisi olarak sunulabilecek dizi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve ileri teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor. Genellikle edebiyat eserlerinin televizyona uyarlanmasına alışığız ama Black Mirror bu konudaki ezberleri bozarak üzerine kitabı yazılmaya başlanan bir dizi.

2. 13 Reason Why / IMDb: 8.6

Netflix için 2017’nin öne çıkan yapımlarından birisi olan bu gençlik draması, Mart sonunda yayına başladı ve diğer Netflix orijinal dizileri gibi en çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini aldı. “Ölmek İçin 13 Sebep” ismiyle yayınlanan bir roman dizisinden uyarlanan 13 Reason Why dizisi, Selena Gomez’in önerisiyle, ilk gündeme geldiğinde sinema filmi olarak çekilmesi düşünülüyordu. Ancak daha sonra proje diziye dönüşünce; başrolde oynaması düşünülen Selena Gomez de projeye yapımcılardan birisi olarak devam etti. Biz izlemek için çokça neden bulduk. Bir genç kızın bıraktığı notlarda, adım adım intiharına sürüklenmesine neden olanları anlattığı gerilimli dizi kesinlikle göz atılması gerekenlerden.

3. House of Cards / IMDb: 9.0

Francis Underwood (Kevin Spacey), ABD politikasının en tecrübeli ve en hırslı politikacılarından birisidir. Beyaz Saray’ın bütün karanlık sırlarına haiz olan Frank Underwood’a söz verilen Dış İşleri Bakanlığı başka birisine verilince gözünü karartır ve gözünü en tepeye diker. Hakkı yenmiştir ve artık onun da yapacağı her şey mübahtır. Bu yolda en büyük yardımcıları en az kendisi kadar hırslı olan eşi Clara ve patronu için elini kirletmekten hiç çekinmeyen Doug Stamper olacaktır.

4. Ozark / IMDb: 8.5

Baş karakterimiz olan Marty Byrde, Chicago’da bulunan bir mali danışmanlık şirketinin ortağıdır. Çocukluk ideali matematikçilik olan Byrde, hem rakamlarla ilgili olduğundan hem de kazancından dolayı mali danışman olmayı seçmiştir. Chicago banliyösünde ailesiyle birlikte yüksek kazancına göre oldukça sade bir yaşam sürmektedir. Her bakımdan kusursuz bir aile babası olan Marty, her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplar ve her işi muhteşem bir düzen içerisinde devam eder. Peki ya her şey göründüğü kadar muhteşem midir?

Madalyonun öteki yüzüne baktığımızda Marty’nin aslında kazandığı bütün parayı, kara para aklayarak elde ettiğini görürüz. Bir gün işleri ters gider ve ölümle burun buruna gelir. Sonra bir anlaşma yapar ve ailesiyle birlikte Ozark isimli bir kasabaya yerleşmek zorunda kalır.

5. The Defenders / IMDb: 7.7

Hikaye daha önceki solo dizilerinden tanıdığımız 4 kahramanın standart şekilde hayatlarını yaşadığı kesitler ile başlıyor. Solo dizilerde zaten Luke Cage ve Jessica Jones gibi bazı karakterlerin yolları kesişmişti. Başlangıçta Danny hariç hiçbirinin aktif bir kavgası yok, Danny ise hala El’in peşinde. Luke Cage hapisten yeni çıkmış, Jessica Jones eski mesleğini yapmak istiyor, Daredevil ise kıyafeti bir daha giymemeye niyetli. Iron Fist’in “El” örgütüyle mücadelesi üzerine başlayan hikaye diğer kahramanların da bu mücadeleye dahil olmasıyla başlıyor

6. Orange is the New Black / IMDb: 8.3

Çokça başarılı cezaevi dizisi çekildi. Biz de bayıla bayıla izledik. Ancak hepsi erkek cezaevlerinde ya da cezaevlerinin erkekler bölümünde geçiyordu. Orange is the New Black ise cezaevi maceralarının kadınlar kısmını merak edenler için ideal.

7. Marvel’s Daredevil / IMDb: 8.7

Marvel Netflix işbirliğinde çekilen Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist gibi dizilerin öncüsü olan Daredevil, türün hayranları tarafından en başarılı uyarlamalardan birisi olarak gösterilmeyi başarmıştır. Matt Murdock çocukken radyoaktif bir kaza geçirir ve görme yeteneğini yitirir. Ama gözleriyle göremese de çevresindeki nesneleri farklı duyu organlarıyla algılayabilmektedir. Gece karanlığında onun karşısında durmak oldukça güçtür, çünkü görmek için ışığa ihtiyaç duymamaktadır. Gündüzleri avukat olarak, geceleri ise bir kahraman olarak kötülerle amansız bir mücadeleye girer.

8. Mindhunter / IMDb: 8.9

1979 yılında başlayan hikayemizde, kariyerli FBI ajanı Bill Tench, ülkenin farklı noktalarındaki polis karakollarını gezerek, oradaki memurlara cinayet vakaları ve suçlu profilleriyle ilgili eğitim vermektedir. Polislere verdiği eğitim sırasında, FBI Davranış Bilimi ekibinde olan genç ajan Holden Ford’un kendisine yardımcı olabileceğini düşündüğü için onu da yanına alır.

Bu iki FBI ajanı, farklı eyaletteki polislere eğitim vermek üzere yollara düşer ve uzmanlıkları alanlarıyla ilgili bu konudaki eğitimleri çok zayıf olan memurlara dersler verirler. İkilinin bu işe başladığı dönemde, psikoloji ilmi henüz suç ve suçlu analizleri üzerine yeterli çalışma yürütmemiş olduğundan yaygın kanı; ağır suçlar işleyenlerin doğuştan böyle yaratılmış olmasıdır. Bu varsayım, eğitim ekibine sonradan katılan genç ajan Holden Ford’a pek yeterli gelmiyor ve boşluk yaratabildiği zamanlarda seri suçlar işleyen mahkumlarla, onları bu suçları işlemeye iten nedenler hakkında konuşmak istiyor.

Daha tecrübeli olan ajan Bill Tench ise seri katillerle, onları bu suçları işleme nedenleri üzerine empati yapma isteğinin hoş karşılanmayacağını düşündüğünden temkinlidir ama Holden’ın fikirleri onu da heyecanlandırır. Gerçekten de FBI’da bu istekleri çok da hoş karşılanmaz, ama onların kariyerlerini bitirmek pahasına peşinden koşmalarını sağlayan coşkuları bürokratik engelleri bir bir aşmalarına yardımcı olur. Ve suç tarihinin en nefret edilen bazı isimleriyle, bu noktaya gelmelerini sağlayan psikolojik nedenleri aydınlatmak üzere röportajlar yapmaya başlarlar. Mindhunter listemizde daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

9. Stranger Things / IMDb: 9.0

1983 yılında Indiana’da, evine dönerken gördüğü bir şeyden çok korkar ve evine koşup odasına kapanır. Bu olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için arama çalışmaları başlatılır. Çocuğun ailesi, arkadaşları ve polis 3 farklı koldan arama çalışmaları yaparlar. Araştırmalar derinleştikçe ortaya devlet adına gizli deneyler yapan bir birim ortaya çıkar. Stranger Things, Netflix’in ses getiren dizilerinden birisi.

10. Love / IMDb: 7.8

Love dizisi, başarılı bir romantik komedi uyarlamasıdır. İnce esprileri, ikili ilişkiler üzerine nokta atışı tespitleri ve Judd Apatow’un başarılı oyunculuğuyla, türün sevenleri için tavsiye edilebilecek bir yapım.