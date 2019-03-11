Süper kahramanlar arasında dengeler değişti (Marvel filmlerinin açılış rakamları)

Marvel Sinema Evreni'nin yeni filmi Captain Marvel süper kahramanlar arasında dengeleri değiştirdi. Brie Larson'ın en güçlü kahraman olarak ekrana geldiği film 153 milyon dolarla ABD'de Marvel projeleri arasında en yüksek 7. açılışı imza atmakla kalmadı, 455 milyon dolar gişe rakamı ile globalde tüm zamanların en iyi 6. açılışına ve 2019'un yeni rekoruna imza attı. İşte bir sonraki projesinde Avengers'a transfer olacak Captain Marvel'in süper kahramanlar arasındaki yeri...
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20. The Incredible Hulk (2008)
ABD açılış rakamı: 55.4 milyon dolar
Global açılış rakamı: 87.2 milyon dolar
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19. Ant-Man (2015)
ABD açılış rakamı: 57.2 milyon dolar
Global açılış rakamı: 113.6 milyon dolar
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18. Captain America: The First Avenger (2011)
ABD açılış rakamı: 65.1 milyon dolar
Worldwide Opening: $68 milyon dolar
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17. Thor (2011)
ABD açılış rakamı: 65.7 milyon dolar
Global açılış rakamı: 71.5 milyon dolar
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16. Doctor Strange (2016)
ABD açılış rakamı: 85.1 milyon dolar
Global açılış rakamı: 172.8 milyon dolar
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15. Thor: The Dark World (2013)
ABD açılış rakamı: 85.7 milyon dolar
Global açılış rakamı:195.1 milyon dolar
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14. Guardians of the Galaxy (2014)
ABD açılış rakamı: 94.3 milyon dolar
Global açılış rakamı: 160.7 milyon dolar
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13. Captain America: The Winter Soldier (2014)
ABD açılış rakamı: 95 milyon dolar
Global açılış rakamı: 170.2 milyon dolar
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12. Iron Man (2008)
ABD açılış rakamı: 102.1 milyon dolar
Global açılış rakamı: 201.2 milyon dolar
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11. Spider-Man: Homecoming (2017)
ABD açılış rakamı: 117 milyon dolar
Global açılış rakamı: 256.5 milyon dolar
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10. Thor: Ragnarok (2017)
ABD açılış rakamı: 122.7 milyon dolar
Global açılış rakamı: 231.8 milyon dolar
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9. Iron Man 2 (2010)
ABD açılış rakamı: 128.1 milyon dolar
Global açılış rakamı: 220.8 milyon dolar
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8. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
ABD açılış rakamı: 146.5 milyon dolar
Global açılış rakamı: 252.5 milyon dolar
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7. Captain Marvel (2019)
ABD açılış rakamı: 153 milyon dolar
Global açılış rakamı: 455 milyon dolar
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6. Iron Man 3 (2013)
ABD açılış rakamı: 174.1 milyon dolar
Global açılış rakamı: 372.5 milyon dolar
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5. Captain America: Civil War (2016)
ABD açılış rakamı: 179.1 milyon dolar
Global açılış rakamı: 379.5 milyon dolar
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4. Avengers: Age of Ultron (2015)
ABD açılış rakamı: 191.3 milyon dolar
Global açılış rakamı: 392.5 milyon dolar
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3. Black Panther (2018)
ABD açılış rakamı: 202 milyon dolar
Global açılış rakamı: 371.4 milyon dolar
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2. The Avengers (2012)
ABD açılış rakamı: 207.4 milyon dolar
Global açılış rakamı: 392.5 milyon dolar
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1. Avengers: Infinity War (2018)
ABD açılış rakamı: 258.2 milyon dolar
Global açılış rakamı: 641 milyon dolar