Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu (Netflix uyarmıştı)

Netflix'in rekortmen yeni filmi Bird Box sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Netflix'ten gelen uyarıya rağmen bu akım nedeniyle yaralanmalar devam ediyor.
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Online dizi ve film platformu Netflix'in yeni filmi Bird Box Netflix tarihinin en iyi açılış yapan filmi olarak tarihe geçti.
Ancak ünlü oyuncu Sandra Bullock'un başrolünde yer aldığı yapım sosyal medyada tehlikeli bir akımın başlamasına yol açtı.
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Kısa sürede popüler olan filmdeki gibi gözlerini bağlayan kullanıcılar koydukları hedeflere ulaşmaya çalışıyor.
Buna verilen isim ise Bird Box Challenge
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Bu akım ABD'de bir trafik kazasına neden oldu.
Gözleri bağlı bir şekilde otomobil kullanan 17 yaşındaki genç kazaya neden oldu.
Kazada can kaybı yaşanmadı.
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NETFLİX UYARMIŞTI
Bu akımın sosyal medyada popülerleşmesi üzerine Netflix'ten bir açıklama gelmişti.
Netflix "bu akımın nasıl başladığınız bilmiyoruz ama lütfen yapmayın" sözleri ile başladığı mesaj "2019'u hastanede geçirmenizi istemiyoruz" sözleri ile son bulmuştu.
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NETFLİX'İN GİZLİ KODLARI İLE YÜZLERCE FİLM VE DİZİYE ULAŞMAK MÜMKÜN
Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?
İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...
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Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...
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11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları
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43048 = Aksiyon gerilim
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6548 = Komediler
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1365 = Aksiyon ve Macera
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2125 = Askeri aksiyon
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1402 = Gece yarısı komedileri
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869 = Kara komedi
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4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler
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2700 = Politik komediler
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26 = Alaycı komediler
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9702 = Durum komedileri
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5286 = Spor komedileri
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11559 = Stand-up
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3519 = Ergen komedileri
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4922 = Satirik komediler
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5475 = Romantik komediler
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7627 = Kült filmler
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8195 = B-Sınıfı korku filmleri
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1252 = Kamp filmleri
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10944 = Kült korku filmleri
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4734 = Kült bilim kurgu filmleri
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9434 = Kült komediler
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4195 = Bağımsız komediler
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8711 = Korku filmleri
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6895 = Yaratık filmleri
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8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri
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8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri
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10118 = Süper kahramanlar
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NETFLİX ÜCRETLERİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR
Netflix'in sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan heberlere göre söz konusu üyelik modelinin fiyatı mevcut fiyatlara göre yarı yarıya düşük olacak.
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Şu an için sadece Malezya'da kullanılan sistem, test aşamasından başarı ile çıkılırsa dünya genelinde kullanıma sunulacak.
ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti hakkında bir yorum yapmadı.
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NETFLİX’DEN İNDİRİM AÇİKLAMASI
Netflix'ten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dünya genelindeki tüm kullanıcılarımızın Netflix’i daha eğlenceli ve daha erişilebilir bulması için yeni özellik ve uygulamaları test etmeye devam ediyoruz. Şu anda bazı ülkelerde, sadece mobil cihazlardan izlenebilen bir ödeme planını test etmeye başladık. Genelde bu tür testleri yeni fikirleri denemek için uyguluyoruz ve testlerin gerçekleştirilme süreleri değişkenlik gösteriyor. Bu test herkese açık değil, ayrıca test içinde sunulan spesifik özellikleri daha sonra kullanıma açmama ihtimalimiz de mevcut."