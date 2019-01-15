Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu (Netflix uyarmıştı)

Netflix'in rekortmen yeni filmi Bird Box sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Netflix'ten gelen uyarıya rağmen bu akım nedeniyle yaralanmalar devam ediyor.

Online dizi ve film platformu Netflix'in yeni filmi Bird Box Netflix tarihinin en iyi açılış yapan filmi olarak tarihe geçti. Ancak ünlü oyuncu Sandra Bullock'un başrolünde yer aldığı yapım sosyal medyada tehlikeli bir akımın başlamasına yol açtı.

Kısa sürede popüler olan filmdeki gibi gözlerini bağlayan kullanıcılar koydukları hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Buna verilen isim ise Bird Box Challenge

Bu akım ABD'de bir trafik kazasına neden oldu. Gözleri bağlı bir şekilde otomobil kullanan 17 yaşındaki genç kazaya neden oldu. Kazada can kaybı yaşanmadı.

NETFLİX UYARMIŞTI Bu akımın sosyal medyada popülerleşmesi üzerine Netflix'ten bir açıklama gelmişti. Netflix "bu akımın nasıl başladığınız bilmiyoruz ama lütfen yapmayın" sözleri ile başladığı mesaj "2019'u hastanede geçirmenizi istemiyoruz" sözleri ile son bulmuştu.

NETFLİX'İN GİZLİ KODLARI İLE YÜZLERCE FİLM VE DİZİYE ULAŞMAK MÜMKÜN Peki Netflix'teki gizli kodlar ile ana ekranda gösterilmeyen film ve dizilerin hepsine ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bu kodlar ile film ve dizi arşivine ulaşmak için yapmanız gerekenler...

Netflix’de gizli kategorilere ulaşmak için tarayıcınızın adres çubuğuna 'http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER' yazmanız yeterli. İşte bu içeriğe ulaşmak için bilmeniz gereken numaralar ise şöyle...

11828 = Hollywood dışı aksiyon yapımları

43048 = Aksiyon gerilim

6548 = Komediler

1365 = Aksiyon ve Macera

2125 = Askeri aksiyon

1402 = Gece yarısı komedileri

869 = Kara komedi

4426 = Hollywood yapımı olmayan komediler

2700 = Politik komediler

26 = Alaycı komediler

9702 = Durum komedileri

5286 = Spor komedileri

11559 = Stand-up

3519 = Ergen komedileri

4922 = Satirik komediler

5475 = Romantik komediler

7627 = Kült filmler

8195 = B-Sınıfı korku filmleri

1252 = Kamp filmleri

10944 = Kült korku filmleri

4734 = Kült bilim kurgu filmleri

9434 = Kült komediler

4195 = Bağımsız komediler

8711 = Korku filmleri

6895 = Yaratık filmleri

8654 = Hollywood yapımı olmayan korku filmleri

8985 = Uzakdoğu dövüş filmleri

10118 = Süper kahramanlar

NETFLİX ÜCRETLERİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR Netflix'in sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan heberlere göre söz konusu üyelik modelinin fiyatı mevcut fiyatlara göre yarı yarıya düşük olacak.

Şu an için sadece Malezya'da kullanılan sistem, test aşamasından başarı ile çıkılırsa dünya genelinde kullanıma sunulacak. ABD için 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform söz konusu üyeliğin Türkiye'deki ücreti hakkında bir yorum yapmadı.