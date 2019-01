Sömestrı daha eğlenceli kılacak 25 film

Özellikle çocukların iple geçtiği 15 günlük sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirirken neden yedinci sanattan yardım almayasınız? Düşündük taşındık, hem sizin hem de çocuğunuzun keyifle izleyebileceği, izlerken bir şeyler keşfedebileceği, bir yandan eğlendirip ufukları genişleten filmleri sıralayalım dedik. Ortaya da eskisiyle yenisiyle 25 filmden ulaşan bu liste çıktı…

1. Kayıp Balık Nemo (2003)



Pixar harikası Finfing Nemo, korumacı babası Marlin ile birlikte yaşayan küçük meraklı Nemo’nun heyecan dolu hikayesini konu alıyor. Kült filmlere göndermeleri, muhteşem görselliği ve komedi ile duygusallığı buluşturan öyküsüyle Finding Nemo, her yaştan izleyicinin görmesi gereken muazzam bir animasyon. Üzerine bir de Finding Dory patlatırsanız keyfinize diyecek yok!

2. Komşum Totoro (1988)



Hayao Miyazaki’nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen kült film My Neighbor Totoro, iki kız kardeş Mei ve Satsuki’nin hikayesini merkeze alıyor. Kardeşlerin, hastanede tedavi gören annelerine daha yakın olmak için bir köye taşınmalarını, Totoro’yla ve orman ruhlarıyla ilişkilerini anlatan klasik, hem çocukların hem de ailelerin kalbine dokunacaktır.

3. Karlar Ülkesi (2013)

Türkçeye Karlar Ülkesi adıyla çevrilen Frozen, Karlar Kraliçesi Elsa’nın lanetiyle sonsuza dek sürecek bir kışa mahkum olan bir ülkenin ve ülkesini kurtarmak için maceraya atılmaktan çekinmeyen iyi yürekli Anna’nın hikayesine odaklanıyor. İki Oscar’lı Disney yapımı animasyon, şimdiden bir klasik olmaya aday…

4. E.T.: (1982)



Steven Spielberg imzasını taşıyan ve artık bir klasik haline gelmiş E.T. the Extra-Terrestrial, dünyayı incelemek için gelmiş ancak terk edilmiş E.T.’nin, yapayalnız kaldığı bu dünyada kendisine kucak açan küçük Elliott’la olan ilişkisini merkeze alıyor. Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote ve Dee Wallace’ın başrolde olduğu film, 4 Oscar’lı modern bir başyapıt.

5. Vol - i (2008)



Finding Nemo’nun da yönetmeni olan Andrew Stanton imzasını taşıyan Wall-E, aşırı kirlenme nedeniyle dev bir çöp yığınına dönüşmüş olan Dünya’da, çöpleri temizlemekle görevli robot Wall-E’nin, Eve ile karşılaştığında değişen yaşamını merkeze alıyor. İnsana aynı anda pek çok duyguyu hissettirmeyi başaran Wall-E, tek kelimeyle muhteşem!

6. Benimle Kal (1986)



Korku üstadı Stepen King’in 1982’de yayınlanan The Body adlı hikayesinden beyazperdeye uyarlanan Stand by Me, kayıp bir cesedin peşine düşen dört arkadaşın yol hikayesini anlatıyor. Gordie, Chris, Teddy ve Vern adlı dört çocuğun dostluğunu merkeze alan macerası bol yol hikayesi, komedi klasiği This Is Spinal Tap’in yönetmeni Rob Reiner imzasını taşıyor. Wil Wheaton, Corey Feldman, Jerry O’Connell ve Kiefer Sutherland’in rol aldığı film, 1993 yılında henüz 23 yaşındayken kaybettiğimiz River Phoenix’i de başrole taşıyor.

7. Canavarın Çağrısı (2016)

J.A Bayona imzasını taşıyan ve Patrick Ness’in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan A Monster Calls, annesi hasta olduğu için erken büyümek zorunda kalan 12 yaşındaki Conor’ın dünyasına odaklanıyor. Fantastik hikaye anlatımı ve görsel doyuruculuğuyla hayran bırakan A Monster Calls, bir çocuğun korkularını ve iç dünyasını harika bir biçimde yansıtmayı başarıyor.

8. Babe (1995)



Başrollerde James Cromwell, Magda Szubanski ve Christine Cavanaugh’yı buluşturan 1995 yapımı Babe, başroldeki Cromwell’i vejetaryen yapmaya yetecek kadar etkileyici bir film. Yedi dalda Oscar adayı olan film, En İyi Görsel Efekt dalında ödüle layık görülmüştü. Film, çiftlikte yaşayan küçük bir domuzcuk olan Babe’in koyun sürüsünün yanında çoban olarak kullanılmasını anlatıyor.

9. Aslan Kral (1994)

IMDB’nin “En İyi 250 Film” listesinde kendine hala 48. sırada yer bulan Aslan Kral, tüm zamanların en unutulmaz yapımlarından biri. Yönetmenliğini Roger Allers ve Rob Minkoff’un üstlendiği animasyon türündeki film, ormanın kralı olan babasının veliahtı Simba’yı merkeze alarak enfes bir seyirlik sunuyor. İki Oscar kazanan Aslan Kral, 2011 yılında üç boyutlu olarak yeniden gösterime girmişti. Şu sıralar daha gerçekçi bir teknoloji kullanılarak yeniden çekilen film 2019’da izleyici ile buluşacak. Sabırsızlanıyoruz!

10. Kanca (1991)

Steven Spielberg yönetmenliğindeki Hook, 2 saat 22 dakikalık süresi ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla farklı bir Peter Pan filmi. 1992 yılında beş dalda Oscar adayı olan filmin kadrosunda Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts ve Bob Hoskins gibi isimler bulunuyor. Hoffman’ın performansı ise unutulmaz arasında yerini alıyor.

11. Matilda (1996)



Danny DeVito’nun hem yönettiği hem de rol aldığı film, kendi halinde bir çocukken kütüphaneye giderek tüm kitapları okuyan ve telekinetik yeteneklerinin farkına varan küçük Matilda’nın fantastik hikayesini anlatıyor. İngiliz yazar Roald Dahl’ın çok satan kitabından beyazperdeye uyarlanan filmde Matilda’yı Mara Wilson canlandırmıştı.

12. Bayan Doubtfire (1993)



Mrs. Doubtfire, istemeyerek eşinden boşanan bir adamın, çocuklarından ayrı kalmamak için dadı kılığına girerek çocukların bakıcısı olmasını anlatıyor. 2014 yılında yaşamına son veren Robin Williams’ın başrolde olduğu film, 1994 yılında En İyi Makyaj kategorisinde Oscar kazanmıştı.

13. Jumanji (1995)

90’ların en eğlenceli ve unutulmaz filmlerinden biri olan Jumanji, iki kardeşin oynamaya başladıkları gizemli masa üstü oyunu Jumanji ile aynı oyun tarafından 25 yıl önce yutulmuş adamın serbest kalmasına sebep olmalarını anlatıyor. Filmde Robin Williams’ın dışında, o sırada henüz 13 yaşında olan Kirsten Dunst’ı izliyoruz.

14. Evde Tek Başına (1990)



Evde Tek Başına, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla unutulan Kevin’ın, evi soymaya çalışan hırsızlarla olan komik mücadelesini anlatıyor. Chris Columbus yönetmenliğindeki filmin başrollerinde dönemin çocuk yıldızı Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern rol alıyor. Film iki dalda Oscar’a aday olmuştu.

15. Minik Örümcek Şarlot (2006)

Kocaman bir çiftlikte yaşayan ve sonunun yemek masasında olmasından korkan sevimli domuzcuk Wilbur’la tanışın… Kendi kümesinde yaşayan bir örümcekle; Charlotte’la arkadaş olan Wilbur, yeni dostuyla plan yapmaya başlıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Dakota Fanning, Julia Roberts ve Oprah Winfrey var…

16. Oyuncak Hikayesi Serisi



Her birinde ayrı tatlar bulacağınız Toy Story serisi, 1995’ten bu yana hem çocuklara hem de büyüklere hitap ederek en başarılı animasyon serilerinden biri olmayı başardı. Dördüncü filmi bu yıl gösterime girecek olan seri, hem oyuncaklarına düşkün bir çocuk olan Andy’nin çocukluğundan üniversiteye gidişine kadarki sürecine, hem de canlanan oyuncakların dostluklarına ve maceralarına değiniyor.

17. Elf (2003)

Jon Favreau imzasını taşıyan Elf, yönetmenin Chef ve Iron Man serisi gibi sevdiğimiz yapımlara imza atmadan önce, 2003’te çektiği filmi. Gerçek ailesini bulmak için Kuzey Kutbu’ndan New York’a gelen Elf’in maceralarını anlatan filmde, başrolde Will Ferrell var.

18. The Lego Movie (2014)

Hayatından lego geçmiş herkesin izlemesi gereken The Lego Movie, adından da anlaşılacağı gibi lego evreninde geçiyor. Bir karışıklık sonucu eline dünyayı kurtarma fırsatı geçen Emmet ve kurduğu ekibin komik ve maceralı hikayesini anlatan The Lego Movie’nin yönetmen koltuğunu Phil Lord ve Chris Miller paylaşıyor. Filmin seslendirme kadrosu da hayli zengin: Chris Pratt, Will Ferrell, Liam Neeson ve Elizabeth Banks karakterlere sesleriyle hayat veriyor.

19. Mary Poppins Dönüyor (2018)

Başrollerde Julie Andrews ve Dick Van Dyke’ın yer aldığı 1964 yapımı kült film Mary Poppins’in 54 yıl sonra gelen devamı Mary Poppins Returns’ü izlemek için ilk filmi izlemiş olmanız gerekmiyor. Mary Poppins’e Emily Blunt‘ın hayat verdiği filmde Lin-Manuel Miranda, Colin Firth, Meryl Streep ve Ben Whishaw gibi isimler de yer alıyor.

20. Oz Büyücüsü (1939)



1900 yılında L. Frank Baum’un kaleme aldığı romandan, 1939 yılında beyazperdeye uyarlanan The Wizard of Oz, unutulmaz bir yol filmi… Judy Garland, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Frank Morgan, Billie Burke ve Margaret Hamilton’ın başrollerde olduğu bu klasik, büyülü bir evrende geçen masal gibi bir yolculuğu konu alıyor. Her yetişkin ve her çocuk defalarca izlemeli… Çünkü biliyorsunuz ki, “ev gibisi yok”.

21. Prenses Gelin (1987)

Robin Wright, Billy Crystal, Cary Elwes, Wallace Shawn ve Chris Sarandon’ın başrollerde olduğu film yatağa mahkum hasta bir çocuğun, dedesinin dinlediği bir masala odaklanıyor. Rob Reiner’ın yönetmen koltuğunda oturduğunda film, izleyicisini fantastik bir maceraya davet ediyor.

22. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Serisi

How To Train Your Dragon macerası, 2010 yılında başlamış, çok sevilmiş ve 2014’te devam etmişti. Serinin üçüncü halkası ise 25 Ocak’ta gösterime girdi. Genç Viking Hiccup Horrendous Haddock III ve ejderhası Toothless’ın maceralarını konu alan seri o kadar keyifli ki, cümbür cemaat izlemek için biçilmiş kaftan!

23. İnanılmaz Aile Serisi



The Incredibles, 2004 yılında gösterime girdiğinde, çocuk büyük demeden çok eğlenmiş, filmi çok sevmiş, devamı için sabırsızlanmaya başlamıştık bile. Ancak ‘İnanılmaz Aile’mize kavuşmamız çok zaman aldı ve devam filmi tam 14 yıl sonra, 2018’de gösterime girdi. İlk filmde de yönetmen koltuğunda oturan Brad Bird, yine sahnede ve Parr Ailesi yine maceradan maceraya koşuyor. İki filmi üst üste izlemek büyük keyif!

24. Hababam Rock izle (2003)



Hayatını rock müziğe adamış ve üyesi olduğu rock grubundan atılmış bir adam olan Dewey Finn’in bir ilkokulda müzik öğretmeni olarak işe başlamasıyla, sınıfı da müzik grubuna dönüştürmesi bir oluyor. High Fidelity’den beri çok sevdiğimiz Jack Black’in başrolde olduğu yüz güldüren film, Richard Linklater imzasını taşıyor.

25. Dev Şeftali (1996)



Anne ve babasını kaybedince hayatı alt üst olan ve yalnız kalan küçük James’in, dev bir şeftalinin içindeki böceklerle dost olup heyecanlı bir yolculuğa çıkmasını konu alan James and the Giant Peach, The Nightmare Before Christmas’ın yönetmeni Henry Selick imzasını taşıyor.