Sinemalarda haftanın filmleri (11 Ekim 2019)

İkizler Projesi / Gemini Man Will Smith, biri 51, diğeri 23 yaşında iki adam halinde beyazperdeye yansıyor. Ang Lee’nin yönettiği film, sinema algısını değiştirmeyi hedefliyor. 3D olarak çekilen filmde Will Smith'in hayat verdiği kiralık katil Henry karakteri, kendisine karşı mücadele ediyor. Görsel Efektler süpervizörü Bill Westenhofer, aktörün gençlik hallerinden yararlanarak oluşturduğu karakterin yaptığı her hareketin aktöre ait olduğunu söylüyor. Jerry Bruckheimer’ın yapımcıları arasında olduğu filmde Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

7. Koğuştaki Mucize Kaybedenler Kulübü Yolda ve Martıların Efendisi’nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, sıkıyönetimin gölgesinde geçen bir baba kız hikayesini merkezine alıyor. Haksızlığa uğrayan ve kendini savunmaktan aciz olan bir genç adamın, hapse düşmesi, idamla yargılanması ve çok sevdiği Ova’ya kavuşmak için bir mucizenin gerçekleşmesini beklemesine dair bir hikaye bu. Adalet ve mucize yıllar önce de şimdi de aynı anlama geliyor. Yerini bulması mucizelere kalıyor. Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur, baba kıza hayat veriyor.

Acı ve Zafer / Pain & Glory Pedro Almodovar itiraf ediyor. Kendini paylaşıyor. O kendine dışarıdan bakıyor, biz hayatının içine giriyoruz. Yaratım süreci, sancılı doğumlar, yitirilen arzular, soğuyan bedenler üzerine hikayesini anlatan yönetmen belki de en gerçek filmine imza atıyor. Filmde yönetmen Salvador Mallo'nun çocukluk günleri, ilk aşkı, annesi, filmleri, yarası, hastalığı ve geçmişle bugün arasında gidip gelen o sonsuz zamanı anlatan Almodovar, Antonio Banderas’a Cannes’te ödül kazandıran rolü için bolca alan bırakıyor. Üzüyor film biraz, bazen yükseliyor, sonra alçalıyor. Ama sessiz ve asla mutsuz olmayan bir üzüntü bırakıyor.

Aşkı Beklerken / Deux Moi İspanyol Pansiyonu filmiyle tanınan Cédric Klapisch'in yönettiği filmde Paris’te yan yana dairelerde oturan ve henüz tanışmamış olan Rémy ve Mélanie'nin birbirine paralel giden izole hayatlarını odağına alıyor. François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin, Simon Abkarian, François Berléand ve Eye Haidara oyuncu kadrosunda.

Saklambaç / Ready or Not Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett’in yönetmen koltuğunu paylaştığı korku-komedi türündeki filmde düğününü eşi Alex'in ailesinin malikanesinde gerçekleştiren Grace'in başına gelen dehşet verici olaylar silsilesi anlatılıyor. Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Andie MacDowell ve Melanie Scrofano filmin zengin oyuncu kadrosunda.