Sinemada haftanın filmleri

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girdi.

Recep İvedik 6

Nefesler tutuldu. Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler'i çok yavaş ilerliyor, 7. Koğuştaki Mucize 3 milyonun üzerinde gişe rakamıyla mucize yaratıyor, Cinayet Süsü ise emin adımlarla yürüyor. Listenin son durumuna bakınca seyirci alışık olduğu sulardan sıkılmış, yeni ufuklara yelken açmak istiyor diye düşünebiliriz, seyirci katarsisin bolca kullanıldığı dram türüne hala sıkı sıkıya bağlı da diyebiliriz. Ancak Recep İvedik adında kimselere benzemeyen ve altıncı macerasını da çekmiş bir adam var karşımızda. Sert, kıllı, ağzı bozuk, bir baltaya sap olamamış gibi gözüken o adamın altında, yetersizliğini örtmeye çalışan, ötelenen, duygusal ve yalnız bir adam var. İşi bu kadar dramatize etmiş olmamı “samimiyetsiz” bir yaklaşım olarak düşünebilirsiniz, ama biz ötelenen, kusurlu ve olduğu gibi görünmeye çalışan yine de bir şeylerin arkasına saklandığını hissettiğimiz karakterleri severiz. Recep işte... Altıncı hikaye daha başından kusurlu... Konya’da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep seyahat acentasının hatası sonucu Konya yerine Kenya’ya gider. Afrika’nın balta girmemiş ormanlarına ilk balta da böylece girmiş olur. Ben, Recep İvedik’e “balta” ve türevi tanımlamaları yapabilme özgürlüğümü kullanıyorum, çünkü ben onu seviyorum. Togan Gökbakar’ın y,ne yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Şahan Gökbakar ile birlikte Nurullah Çelebi başrolü paylaşıyor.

Hapşuu

TRT Çocuk'un çizgi karakteri Hapşu ile arkadaşlarının yeni maceraları bu kez beyazperdede seyirciyle buluşuyor. Kenan Öztürk’ün yönettiği film, arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka ile birbirinden eğlenceli maceralara atılan Hapşu'nun hikayesini konu ediyor.

Pavarotti

Aksiyon türünün başarılı yönetmeni Ron Howard, çektiği onlarca filmin ötesine geçiyor. Cinderella Man ve A Beautiful Mind gibi biyografik hikayelerde imzası bulunan Oscar ödüllü yönetmen, müzik efsanesi Pavarotti'nin hayatını belgeliyor. Luciano’nun hayatını Pavarotti olmadan önceki zamanlardan başlayarak anlatan Howard, 1990 İtalya Dünya Kupası sırasında seslendirdiği ve dünya kupası resmi şarkısı haline getirmeyi başardığı ‘Nessun Dorma’ performansına kadar getiriyor. Fotoğraflar, mutlu doğum günleri, sandıktan çıkarılan hikayeler ve dahasını bulabileceğiniz ve mutlaka çocuğunuzla gitmek isteyeceğiniz bir belgesel bu.

Onun Adı Petrunya / God Exists, Her Name Is Petrunija

Teona Strugar Mitevska’nın 69. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Ekümenik Jüri Ödülü’yle dönen son filmi Onun Adı Petrunia, bir başkaldırı hikayesi, bir manifesto, başı hüzünle sonu kahkaha ile biten bir fıkra. Filmin baş kahramanı Petrunya ekseninde dönen hikayede yönetmen, Makedonya'da düzenlenen Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında, sadece erkeklerin katıldığı bereket ritüeline karşı çıkıp kasabanın bütün erkeklerini kızdıran bir kadının yaşadığı baskıyı, tüm kadınların hissetmesine yardımcı oluyor. Yazılı olmayan kuralların yıkıldığı bir ortamda, o kuralları kim koydu? Petrunya ne kadar suçlu? Petrunya suçlu mu? Gibi onlarca soru soracağınız filmi mutlaka izleyin. Zorica Nusheva filmin başrol oyuncusu.