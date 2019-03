Sinemada haftanın filmleri

Captain Marvel

Me Too hareketi, kadınların Hollywood’da erkeklerden az para kazanması, kadın hikayelerinin çekilmemesi derken, ABD’li yapımcılar önce Wonder Woman, şimdi de Captain Marvel ile para kazanmanın bir yolunu daha bulmuş oldu. Yaşasın Hollywood’da kadın hareketi teraneleri söylenirken, biz sinema izleyicileri ise bu tartışmalar ayyuka çıkmadan önce izlediğimiz Milla Jovovich, Angelina Jolie ve Uma Thurman’ın hayat verdiği karakterlere ve filmlerin yönetmenlerine selam gönderiyoruz. Captain Marvel filminde 90'ların ortasına düşüyoruz. Film, dünyanın iki farklı uzaylı ırkının galaktik savaşı ortasında kaldığı zamanda karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikâyesini ele alıyor. Ryan Fleck ve Anna Boden’in yönetmn koltuğunu paylaştığı filmde Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan, Mckenna Grace rol alıyor.