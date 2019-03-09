Sinemada haftanın filmleri

Captain Marvel Me Too hareketi, kadınların Hollywood’da erkeklerden az para kazanması, kadın hikayelerinin çekilmemesi derken, ABD’li yapımcılar önce Wonder Woman, şimdi de Captain Marvel ile para kazanmanın bir yolunu daha bulmuş oldu. Yaşasın Hollywood’da kadın hareketi teraneleri söylenirken, biz sinema izleyicileri ise bu tartışmalar ayyuka çıkmadan önce izlediğimiz Milla Jovovich, Angelina Jolie ve Uma Thurman’ın hayat verdiği karakterlere ve filmlerin yönetmenlerine selam gönderiyoruz. Captain Marvel filminde 90'ların ortasına düşüyoruz. Film, dünyanın iki farklı uzaylı ırkının galaktik savaşı ortasında kaldığı zamanda karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikâyesini ele alıyor. Ryan Fleck ve Anna Boden’in yönetmn koltuğunu paylaştığı filmde Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening, Gemma Chan, Mckenna Grace rol alıyor.

Papillon 1973 yapımlı Papillon’da dönemin ünlü aktörü Steve McQueen’i izlemek deneyimler üstü bir deneyimdi. Aktörün sancılı hayatı ve amansız ölümü bir yana yaşadığı süre boyunca girdiği her role bürünüp, sonsuz karizmasıyla zahmetsizce oynadığı karakterleri hep sevdim. Yıllar sonra ona benzeyen bir aktörü Charlie Hunnam’ı suçsuz olduğu halde korkunç bir hapishaneye kapatılan Henri Papillon Charriere rolünde izleyeceğiz. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan filmde Henri’nin hapishaneden birlikte kaçmak için plan yaptığı banker Lois rolünde ise bu kez Dustin Hoffman yerine Rami Malek var. Bazı başyapıtların yeniden uyarlanması lazım. Bilmeyenler bilsin, görenler merak etsin diye. Michael Noer’in yönettiği filmi mutlaka izleyin.

Herkes Biliyor Penelope Cruz ve Javier Bardem’in kalpleri yıllar önce birbirine değdiğinde uhrevi bir an yaşandığına neredeyse eminim. Çünkü hayat dışında, kamera önünde de uyumlular. Bir bütünün iki parçası gibi ne bir eksik ne bir fazlalar. İkili, Woody Allen ve Fernando Leon de Aranoa’dan sonra Asghar Farhadi'nin İspanyolca çektiği ilk filminde bir aradalar. Yine Farhadi; bir kayıpla birlikte ortaya çıkan sırları gerilim dolu bir atmosferde seyirciye yansıtıyor. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yapan filmi her koşulda izleyin.

Woman at War Cannes Film Festivali'nde SACD Ödülü'ne layık görülen Woman at War, yerel alüminyum endüstrisine karşı amansız bir savaş açan Halla'nın bir mektubun akabinde almak zorunda kaldığı kararı konu ediniyor. Filmin yönetmeni Benedikt Erlingsson.

Kapan Kudret Sabancı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu hepimizi ergenlik yıllarımıza götürecek. "Doğruluk mu cesaret mi?" oyununu temel alan filmde yalan söyleyenlerin cezası ise ölüm. Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, Başak Akbay ve Neslihan Acar filmin oyuncu kadrosunda.



Kartopu Savaşları 2 Kartopu Savaşları ikinci macerasıyla yola devam ediyor. Karsız İstanbul şehrinde, henüz kartopu oynamanın acı-zevk ilişkisi içeren ruh haline erişmemiş çocuklarınız için iyi bir alternatif olabilir bu film. Hileye karşı dürüstlüğün, kötülüğe karşı iyiliğin anlatıldığı bu renkli animasyonu Benoit Godbout yönetiyor.





Hüddam 2 Utku Uçar'ın yazıp yönettiği Hüddam 2, amcasının kendisine şiddet uygulaması sebebiyle karnındaki bebeği kaybeden Fatma'nın hikâyesini anlatıyor. Ebrar Kurt, Bülent Kaya, Hakan Erkuran ve Funda Öz filmin oyuncu kadrosunda.

