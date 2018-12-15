Sinemada haftanın filmleri..

Roma Pedro Almodovar’ın yere göğe sığdıramadığı, Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen, TIME’nin en iyi 10 filmi listesinde zirvede yer alan, New York Eleştirmenler Birliği’nin ödüllendirdiği, Oscar’ın en güçlü adayları arasında gösterilen “Roma” sonunda ülkemizde de vizyonda. “Yuva” sizin için ne demekse ona diar bir film... Meksika’nın Roma muhitinde Melankolik, hüzünlü, eğlenceli, ölümlü, eylemli, denizli, güneşli bir çocukluk hikayesi üzerinden ülkenin yakın tarihine tanıklık edeceksiniz. Alfonso Cuarón'un çocukluğunu beraber geçirdiği kadınlardan ilham aldığı filminde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira ve Diego Cortina Autrey başrolde.

Aşk Bu Mu? Afra Saraçoğlu'nun seveni çok. Kubilay Aka, Çukur’la iyice ünlü oldu. Dolayısıyla sinema salonunu doldurmak için iyi bir yöntem. İçinde “aşk”ın geçtiği filmlere inanan kesimin de ergenlik çağında olduğunu varsayarsak, gişede aradığını bulabilir diye düşünüyorum. Tabi aradığı milyonluk bir gişe rakamı değilse. Çocukluğundan beri hırsızlık yapan Umut, dünyanın zorluklarıyla çok da haşır neşir olmamış Gülüm’ün de kalbini çalar. Biraz hüzünlü, biraz komik, mutlaka aşkın başrolde olduğu bir film. Filmin yönetmeni Ömer Uğur.

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde Brooklyn’nin arka sokaklarından gelen Miles Morales Peter Parker ve diğer birçok "alternatif" Spider-Man ile birlikte dünyanı kurtarma işine giriyor. Bu boyutun adamı Morales ve başka bir boyuttan gelen Peter Parker ve türevlerinin macerasının yönetmen koltuğunu Peter Ramsey, Bob Persichetti ve Rodney Rothman paylaşıyor.

Bana Bir Soygun Yaz 2 2012’de ilk film 9 haftada 98 bine yakın seyirci toplamıştı. Şafak Sezer yılmadı. 6 yıl sonra yanına yine Çetin Altay’ı alarak yeni macerada başrolde yer aldı. Kıbrıs’taki bir kumarhaneyi soymaya kalkan ekibin macerasını Murat Toktamışoğlu yönetiyor.

Donbass Ukrayna’nın 2019 Oscar adayı, Cannes’te Belirli Bir Bakış Bölümü’nde en iyi yönetmen ödülünü alan, Sergey Loznitsa imzalı film Doğu Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yaşanan savaşı konu ediniyor. Ülkenin soğuğunun bazı kimselerin ruhuna da yansıdğı, tavizsiz hükümet ile Rus yanlılarının çatışmasını, yüzleri yine de gülebilen insanlarla, yolsuzluk, soygun ve ölümlerin fonunda beyazperdeye yansılıtıyor. Bir yönetmen, kendi topraklarının gerçeğini anlattığında evrensel olabiliyor. Büyüdüğü, öldüğü ve yaşadığı ülkesinin geçmişini ve bugününü insanların gözünden verebilen bir yönetmenle kalplerimiz aynı ritimde vurabiliyor. İyi ki varsınız... Valeriu Andriuta, Georgiy Deliev, Boris Kamorzin, Sergey Kolesov, Sergey Russkin, Natalya Buzko filmin oyuncu kadrosunda.