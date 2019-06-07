Sinemada haftanın filmleri (7 Haziran 2019)

X-Men: Dark Phoenix / Dark Phoenix

Hayranlarını düş kırıklığına boğan finalini saymazsak, Game of Thrones dizisinin oyuncuları 8 sezon boyunca ihya oldu. Ancak dizi dışında belirgin varlıklar gösteremediler. Dizide Tyrion Lannister'ı canlandıran Peter Dinklage, 2 yıl önce rol aldığı Hafıza isimli filmi ile hafızalardan silinmesi gereken bir işe imza attı. Daenerys Targaryen sarı saçları ve duru güzelliğiyle ruhlara sinince, hayat verdiği diğer rolleri bir türlü içe sinmedi. Ve maalesef bi çare Kit Harington’ın dizinin sona ermesinden hemen sonra, alkolizm sorunları nedeniyle bir rehabilitasyon merkezine yollandığı öne sürüldü. Hikayede ve kadroda yavaş yavaş yerini sağlamlaştıran 23 yaşındaki Sophie Turner, kariyerinde de emin adımlarla yürüyor. 2016’da X-Men: Apocalypse'de rol alan oyuncu bu kez neredeyse kendi filminin başrolünde boy gösteriyor. Oyuncu kadrosu listesi ise şöyle okunuyor: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jessica Chastain... Ey gidi ey... Filmde telepatik güçlere sahip olduğunu küçük yaşlarda keşfeden ve karanlık bir kişiliğe bürünmekle iyi biri olarak kalmak arasında bocalayan Jean Grey'in hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu kez Simon Kinberg oturuyor.