Sinemada haftanın filmleri (6 Eylül 2019)

O Bölüm 2 / It: Chapter Two Hikayenin ilk bölümünde karakterler ve hayatları geniş geniş anlatılmış, özellikle bazı sahneleri dudak uçuklatmıştı. Benim gibi geçmişe takılı ve o zamanın filmlerine sevdalı birini bile etkilemişti ilk film. Benim fikrim yapımcıların çok da umrunda olmasa gerek çünkü film 117 milyon dolar açılış rakamıyla beklentilerin üstüne çıkmıştı. İlk filmde çocuk oyunculardan oluşan kadro büyüdü. Üstelik Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Troy James ve Jay Ryan gibi dünyaca ünlü isimleri buluşturdu. Birer yetişkin haline gelen ve yaşadıkları kötü olayları unutmaya çalışan Ezikler Kulübü Pennywise’ın yeniden ortaya çıkışıyla birlikte kabuslarıyla yüzleşmeye başlayacaktır. İlk filmde olduğu gibi Andy Muschietti yönetmen koltuğunda.

Bozkır Mehmet Tanrısever'in yönettiği Bozkır, Konya'nın Bozkır ilçesinde hayatını sürdüren Abdullah'ın, tanıdıkları birine cinsel saldırıda bulunan Çolak Ziya'yı öldürmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Engin Yüksel, Yaşar Alptekin, Haldun Boysan oyuncu kadrosunda.

Düzenbazlar Kulübü / Billionaire Boys Club Başımıza geldiğinde hayata küstüğümüz, haberlerde izleyince bela okuduğumuz dolandırıcılık hikayelerini sinemada görünce bize bi haller oluyor. Onların zekası, karizması ve kurnaz manevralarına şapka çıkartıyoruz. 80’lerin Amerika’sında bir grup dahi gencin kurduğu saadet zinciri önü alınamaz bir hale gelince tabi ki FBI’lık olur. Los Angeles’in manzarası, sonsuz zenginliğin ihtişamı, takım elbiselerin ütüsü, güzel kadınlar derken kötü insan mı, kötülük yapan iyi insan mı? çelişkisinin temelinde olduğu bir hız trenine binmiş gibi hissedeceksiniz. James Cox imzalı filmin kalabalık oyuncu kadrosunda Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse, Kevin Spacey gibi isimler var.

Kolej Havası Sertan, Blue isminde bir belgesel çekmiş, 1991 kurulan Blue Blues Band’in üyeleri Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın yaşam öyküsünü anlatmıştı. Belgesel festivallere katılmış, ödüller almış, çok sevilmişti. Ben de onu tanıdığım için mutlu olmuştum. Tembellik ve şımarıklık edip, hayallerimizdeki kitabı yazmadan, filmi çekmeden, şarkıyı söylemeden gitmek yerine harekete geçti Sertan... Sessizliğinin ardına saklamış demek ki çoşkusunu... Blue’nin üzerinden 2 yıl geçmişken bir yeni işle daha dönüyor sahalara. Kolej Havası çok acayip bir iş gibi gözüküyor. İçinde “O zamanlar yolda yürürken bir Beşiktaşlıya sor, ilk 11’i sayardı” diyen Rıza Çalımbay’dan “Bizim statta bir maç daha oynamak için çok şey verirdim” diyen Feyyaz Uçar’a, koyu Beşiktaşlı Zafer Algöz’den Çarşı Grubu’na, kulübün eski yöneticilerinden efsane yöneticisi Süleyman Seba’ya kadar 1989-1992 yılları arasında altın çağını yaşayan Beşiktaş’a dair birçok ismi ve olayı merkezine alıyor. Ellerine sağlık Sertan, çok yaşa Beşiktaş.

Hangi Kadın / Who You Think I Am İstanbul Film Festivali’nde seyircisi ile buluşan filmi Safy Nebbou, Camille Laurens’in ödüllü romanından uyarladı. Juliette Binoche’un Claire rolüyle yükü sırtladığı ve her zamanki gibi seyirciyi hipnotize ettiği film, sosyal medyanın 50 yaşındaki bir kadının üzerindeki etkilerini sorguluyor. Bunu yaparken de tipik bir Fransız filmi izlediğinizi unutturmuyor. Kocası tarafından iki oğluyla terkedilmenin acısını yaşayan Claire, travmayı atlatmak için genç ve güzel bir kadının fotoğraflarını kullanarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap açıyor. Aradığı taze kanı buluyor. Genç ve yakışıklı yeni sevgili ile hiç görüşmeden tutku dolu bir aşka yelken açan Claire’nin hayatı bir süre sonra acayip bir hal alıyor. François Civil, Nicole Garcia, Maria-Ange Casta, Guillaume Gouix, Jules Houplain, Jules Gauzelin, Charles Berling oyuncu kadrosunda.

Uslu Çocuklar / Good Boys Seth Rogen ve Evan Goldberg işin içinde olunca; mutlaka sevimli, kusurlu insanların olduğu, acayip olayların yaşandığı filmler izleriz. İkilinin yapımcılığını üstlendiği filmde senaryo ise The Office dizisinin yazarları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg'e ait. Ergenlik çağının en çılgın günlerini süren 3 yakın arkadaşın, özellikle cinselliğe duyduğu meraklarının başlarına açtığı dertleri gözler önüne seren filmde Jacob Tremblay, Keith L. Williams ve Brady Noon olanca tatlılıklarıyla rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Gene Stupnitsky oturuyor.

Uzay Parkı / Astro Gardener Jong-Shik Won'un yönettiği animasyon, genç Suha ile tanıştığı uzay bahçıvanı Omu'nun macerasını anlatıyor.

45 – 25 #Kusursuz Cinayet Ödüllü fenomenler teker teker öldürülür. Peki o fenomenler masum değilse? İstanbul Cinayet Büro dedektifleri şantajcı fenomenlerin gözünün yaşına bakmayan, zeki katilin peşine düşecek, kendilerini onun yerine koyup, cinayetlerin nedenlerini araştıracaktır. Kanıt dizisinin yönetmeni Biray Dalkıran imzalı filmde Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ve Sercan Elikara rol alıyor.

Aslan Çocuk / The Lion Kid James Snider’ın yönettiği animasyon yersiz yurtsuz bir aslan yavrusu olan Kidd Mane'nin denk geldiği Tuckerville kasabasında yaşadıklarını anlatıyor.

Bharat Hayata olan inancını, umudunu, iyimserliğini kaybetmeyen bir adamın çocukluğundan yetişkinliğine uzanan zorluklarla dolu yaşam hikayesi anlatılıyor bu filmde. Ali Abbas Zafar’ın yönettiği filmde Salman Khan başrolde.

Cin-si Bozuk Bilal Kalyoncu’nun yönettiği yerli komedide, iki yakın arkadaş Onur ve Berk’in yarım akıllarıyla kalkıştıkları maceraları anlatıyor. Barbaros Dikmen ve Doğa Konakoğlu başrolde.