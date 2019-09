Sinemada haftanın filmleri (6 Eylül 2019)

O Bölüm 2 / It: Chapter Two

Hangi Kadın / Who You Think I Am

İstanbul Film Festivali’nde seyircisi ile buluşan filmi Safy Nebbou, Camille Laurens’in ödüllü romanından uyarladı. Juliette Binoche’un Claire rolüyle yükü sırtladığı ve her zamanki gibi seyirciyi hipnotize ettiği film, sosyal medyanın 50 yaşındaki bir kadının üzerindeki etkilerini sorguluyor. Bunu yaparken de tipik bir Fransız filmi izlediğinizi unutturmuyor. Kocası tarafından iki oğluyla terkedilmenin acısını yaşayan Claire, travmayı atlatmak için genç ve güzel bir kadının fotoğraflarını kullanarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap açıyor. Aradığı taze kanı buluyor. Genç ve yakışıklı yeni sevgili ile hiç görüşmeden tutku dolu bir aşka yelken açan Claire’nin hayatı bir süre sonra acayip bir hal alıyor. François Civil, Nicole Garcia, Maria-Ange Casta, Guillaume Gouix, Jules Houplain, Jules Gauzelin, Charles Berling oyuncu kadrosunda.