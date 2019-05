Sinemada haftanın filmleri (31 Mayıs 2019)

Ma

Jordan Peele’nin Get Out ve Us filmleri bir kapıyı açtı. Siyahi oyuncuların başrolünde yer aldığı korku türüne ait örnekleri çokça göreceğiz bence. Onlardan biri Oscar’lı oyuncu Octavia Spencer’in başrolünde yer aldığı Ma filmi. Duyguların Rengi adıyla dilimize çevrilen The Help filminin yönetmeni Tate Taylor, farklı türlere yolculuk yapmayı seviyor. Yönetmen bu kez psikolojik-gerilim hikayesini hayata geçiriyor. Sakin bir Ohio kasabasında yalnız bir hayat süren Sue Ann karakterine Spencer hayat veriyor. Kasabada tanıştığı gençlere evini açan ve parti yapmalarına izin veren Sue Ann rolü oyuncuya çok yakışmış. Bunun temel nedeni ise yönetmenle daha önce The Help’te birlikte çalışması ve girdiği her rolün altından başarıyla kalkması yer alıyor. Gençlere veda etmeyi bir türlü başaramayan ve onları takıntı haline getiren “Ma” lakaplı bu kadının gençlerin hayatlarına ince ince işlediği dehşeti izleyeceksiniz. Kadroda Luke Evans, Juliette Lewis ve Allison Janney gibi yıldız isimler de var.