Sinemada haftanın filmleri (31 Mayıs 2019)

Godzilla II: Canavarlar Kralı / Godzilla: King of the Monsters 1954 yapımı ilk Godzilla’nın üzerinden ne sular aktı... Üzerine onlarcası çekildi. Nükleer testler sonucu denizde uyanan ve şehre dehşet saçan yaratık üzerine ne hikayeler yazıldı. Halbuki insan en tehlikeli yaratıktı. Aslında biraz da haddini aşan insanoğlunun yol açtığı yıkımın eleştirisiydi yapılan. İşin içine Hollywood girince yaratık kendini Manhattan’da gösterdi. Sonra yaratıklar çoğaldı. Kollektif bilinç devreye girdi. 2014 çıkışlı filmin devamı niteliğindeki yeni filmde ise Antik çağlara ait ve sadece birer mit oldukları sanılan süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girecek ve altlarında kalan insancıklar yaşam mücadelesi verecektir. Godzilla ve arkadaşlarının Üç Başlı Kral Ghidorah’la savaşını Michael Dougherty yönetiyor. ücadelesini ele alıyor. Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler ve Bradley Whitford kalabalık oyuncu kadrosunda.

Enes Batur Gerçek Kahraman Sosyal medya fenomeni olmak kolay iş değilmiş. Hem çektiği videolar hem de sureti itibariyle ciddiye alınmayan Enes Batur, dünyaevine girdiğinde dahi aynı tepki ile karşılaştı. İnanmadı kimse gerçekten evlendiğine. Yaptığı iki film de şaka gibi zaten. Kötü filmler değil. Yani en azından internet çağını yaşayan ergenler için... Şaka gibi demem, sosyal medya sayesinde bir gencin nerelere gelebileceği, kimlerle arkadaş olup, hangi mekanlarda eğlenebileceği... Yine de; kendiyle de dalga geçebilen Enes Batur’un benzerlerine göre bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca, Enes Batur’un hayatını anlatan filmin yönetmeni Doğa Can Anafarta.

Düzenbazlar / The Hustle Rebel Wilson’ı seviyorum. İngiliz aksanını, kilolarını, kendi bedeniyle yaptığı komediyi... Wilson yanına bu kez Anne Hathaway’i alıyor. Karizmatik bir dolandırıcı rolünde, bir komedi filminde ne yapabilir ki demeyin. Hathaway yine çok başarılı. Bir tren yolculuğunda tanışan biri şişman ve acemi, diğeri zarif ve profesyonel iki dolandırıcının macerası, biraz kafa dağıtmak isteyenler için en ideal seçim. Chris Addison yönetmen koltuğunda.

Ma Jordan Peele’nin Get Out ve Us filmleri bir kapıyı açtı. Siyahi oyuncuların başrolünde yer aldığı korku türüne ait örnekleri çokça göreceğiz bence. Onlardan biri Oscar’lı oyuncu Octavia Spencer’in başrolünde yer aldığı Ma filmi. Duyguların Rengi adıyla dilimize çevrilen The Help filminin yönetmeni Tate Taylor, farklı türlere yolculuk yapmayı seviyor. Yönetmen bu kez psikolojik-gerilim hikayesini hayata geçiriyor. Sakin bir Ohio kasabasında yalnız bir hayat süren Sue Ann karakterine Spencer hayat veriyor. Kasabada tanıştığı gençlere evini açan ve parti yapmalarına izin veren Sue Ann rolü oyuncuya çok yakışmış. Bunun temel nedeni ise yönetmenle daha önce The Help’te birlikte çalışması ve girdiği her rolün altından başarıyla kalkması yer alıyor. Gençlere veda etmeyi bir türlü başaramayan ve onları takıntı haline getiren “Ma” lakaplı bu kadının gençlerin hayatlarına ince ince işlediği dehşeti izleyeceksiniz. Kadroda Luke Evans, Juliette Lewis ve Allison Janney gibi yıldız isimler de var.

Güvercin Hırsızları İlk uzun metrajlı filmlerini hayal olmaktan çıkarıp hayata geçiren yönetmenler katıldıkları festivallerde ödüle ve övgüye layık görülüyor. Türkiye sinemasının özellikle son yıllarında müthiş şeyler oluyor. Gişe listesinde yer bulamayan filmlerin başarısız olduğu fikrine inanmıyorsak eğer; ki inanmıyoruz, geçtiğimiz ay vizyona giren Tarık Aktaş’ın Nebula'sının ardından bu hafta vizyona giren Güvercin Hırsızları'nı salonda sadece siz varsınız diye filmi oynatmayacağını söyleyen yetkiliye direnerek izleyin. Osman Nail Doğan ilk filminde biricik hazinesinden yani çocukluğundan izler taşıyan bir hikaye anlatıyor. Yozgat’ta güvercin besleyen ve tek hayali en iyi güvercine sahip olmaktan geçen Mahmut’un günlerden bir gün tanıştığı İsmail ile kurduğu doğal, yalın ve bazen bastırılmış hikayesini yönetmenin ustalardan beslense de kendi ruhunun özgünlüğüne sahip çıktığını farkederek izleyeceksiniz. Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen filmde başrolleri paylaşıyor.

Kral Midas'ın Hazinesi Mesut Çetin’in yönettiği komedide Eskişehir’in köyünde yaşayan üç arkadaşın domuz avı sırasında düştükleri çukurda tesadüfen buldukları madalyonla değişen hayatları mercek altına alınıyor. İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Mehmet Ali Tuncer, Murat Ercanlı, Yaşar Alptekin ve Serkan Şengül oyuncu kadrosunda.

Onun Filmi İki güzel kadın, Su Baloğlu ve Merve Bozcu, kendileri gibi güzel kadınların film çekme serüvenini mercek altına alıyor. Türkan Şoray, İlksen Başarır, Çiğdem Vitrinel, Nisan Akman, Yeşim Ustaoğlu, Işıl Özgentürk gibi kadınların, ‘sinemada kadından şu olmaz’lara nasıl direndiklerini, sabırlarını, yanlış yapma özgürlüklerini, mutlaka iyi bir şeyler çıkarma hallerini ‘iyi ki kadınım’ diyerek izleyeceksiniz.

Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları / Kikoriki: Deja Vu Rusya yapımı animasyon Kikoriki: Deja Vu, zamanda yolculuk sırasında serüvenden serüvene atılan Krash ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor. Denis Chernov yönetmen koltuğunda.