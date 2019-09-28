Sinemada haftanın filmleri (26 Eylül 2019)

Vox Lux Filmin yönetmeni ve senaristi Brady Corbet’in birçok müzisyenden ilham alarak karakteri oluşturduğunu söylediği Vox Lux geçtiğimiz yılın konuşulan filmlerinden biri oldu. Natalie Portman’ın canlandırdığı pop şarkıcısı Celeste’nin yaşamına odaklanan film, 1999’dan başlayıp günümüze kadar uzanan bir zamanda yaşanan önemli kültürel anları da şarkıcının gözünden anlatıyor. Amerika’da bir lisede silahlı saldırı sonucu ölümle burun buruna gelen ve saldırıdan sağ kurtulan tek öğrenci olarak büyük bir travma yaşayan genç kızın şöhret basamaklarını çıkışına tanık olacaksınız. Müzikleriyle de dikkat çeken filmin soundtrack‘lerinde ünlü müzisyen Sia’nın da imzası var. Stacy Martin, Celeste’nin kız kardeşi Eleanor’a hayat verirken; Jude Law ise Celeste’yi keşfeden menajeri canlandırıyor.

Yeti Efsanesi / Abominable Jill Culton ve Todd Wilderman’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya’nın zirvelerine kadar uzanan macerasını anlatıyor.

Saka Kuşu / The Goldfinch Donna Tartt’ın yazdığı Pulitzer ödüllü aynı adlı romandan uyarlanan film, 2015’te Brooklyn filmi ile çok konuşulan John Crowley tarafından yönetildi. Film, annesiyle birlikte bir sanat müzesini ziyaret ederken meydana gelen bombalı terör saldırısında sağ kurtulan ancak bu olay sonucunda annesini kaybeden Theodore Decker’in yaşamını konu alıyor. Theo’nun hem kendi geçmişiyle, hem de sanatla kurduğu ilişkinin hikayesinde Nicole Kidman, Ansel Elgort, Sarah Paulson, Finn Wolfhard, Jeffrey Wright, Luke Wilson gibi yıldız isimler rol alıyor.

Oyunbozan / Systemsprenger Haftanın izlenesi filmi, festivallerin de gözdesi oldu. Kıyafetleri pembe, ruhu ise kararmış, dokuz yaşındaki Benni’nin anlaşılır ama anlayışla karşılanmayan öfkesinin hikayesi bu. Çevresine bir türlü uyum sağlayamadığı için annesi tarafından sosyal hizmetlere “postalanan”, gönderildiği hiçbir ailede huzuru bulamayıp her an annesini sayıklayan Benni ile ondan sorumlu Micha’nın insanlardan uzakta, doğada geçirdikleri 3 haftanın manzarasını içinize çekin. Pembenin, yeşilin, sarının tonlarını; annenin, kızın ve yabancının anlamını ve daha birçok şeyi yeniden farkedeceksiniz. Helena Zengel’in muazzam bir performans gösterdiği filmi Nora Fingscheidt yönetiyor. Film, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın da Oscar adayı olarak seçildi.

Vampir İstilası / Red Spring Karanlıkta ortaya çıkan vampirler günde 8 saat harcayarak dünyanın sonunu getirmeyi başarmıştır. Dünyanın sonunun geldiği hikayelerde olduğu gibi, insanlar yola düşer, yolda birileriyle karşılaşır, birlikten doğan kuvvetle, sevdiklerine kavuşmak için yoldaşlık ederler. Uyumak, dinlenmek ve korunmak için girdikleri hiçbir delik güvenli olmayacak, vampirlerin dişlerine karşı koyamayacaklardır. Jeff Sinasac’ın yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmde Elysia White, Adam Cronheim ve Jonathan Robbins de rol alıyor.

Fırıncının Karısı Türkiye’nin gözde komedyenleri arasında gösterilen Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran ve Ferdi Sancar, maliyeti ve çemberi küçük bir filmle karşımızda. Bildiğimiz, gördüğümüz, ezberlediğimiz yerden. Maço bir koca olan Mustafa’daki köklü değişikliğin nedenini erkek kardeşi ile çözmeye çalışan Ferdane’nin macerasını Murat Onbul yönetiyor.

Sir-Ayet 2 Kayhan Başoğlu'nun yönettiği Sir-Ayet 2, lanetli bir servete konduktan sonra ölen bir adamın mezarını soyan iki arkadaşın başından geçenleri anlatıyor. Üzeyir Ulus, Mehmet Aras, Arzu Suriçi Kireççi oyuncu kadrosunda.