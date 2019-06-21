Sinemada haftanın filmleri (21 Haziran 2019)

Yazlık Ev / Les Estivants Oyuncu-yönetmen Valeria Bruni Tedeschi imzalı film geçtiğimiz yıl Venedik’te prömiyerini gerçekleştirdi. Orta yaşlarını süren yönetmen Anna’nın genç sevgilisinden ayrıldıktan sonra, ailesiyle buluşmak üzere rüya gibi yazlık evlerine gidişi, orada yaşadıkları absürt olaylar, gizli buluşmalar, ortaya dökülen sırlar ve daha bir sürü saçma ve ironik insan manzaralarıyla bezeli film, bizden coğrafyalarca uzakta olsa da “aile ailedir” dedirtiyor. İzleyin! Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky ve Yolande Moreau oyuncu kadrosunda.

Oyuncak Hikayesi 4 / Toy Story 4 Oyuncaklarla oynadığımız yetmezmiş gibi bir de onlara sesimizle can verirdik çocukken. Yani ben öyle yapardım eskiden. İlk filminden bu yana heyecanla izlediğim Oyuncak Hikayesi’nin yeni filmini de aynı keyifle karşılıyorum. Disney Pixar’ın başarısının ötesinde; canı olan, konuşan oyuncakların macerasını izlerken zihnim “büyümene gerek yok” cümlesini fısıldıyor bana. Bu kez meşhur kovboy Woody ve dostlarının arasına kendisini “çöpten oyuncak” olarak tanımlayan Forky katılıyor. Farklı olan, dışlanan, azımsanan “öteki” kavramı ilgili bir eleştiri daha geliyor animasyon dünyasından. Yine renkli, komik ve naif tabi ki. Animasyonun yönetmen koltığunda bu kez Josh Cooley oturuyor.

Hotel Mumbai Hotel Mumbai, Pakistan cihatçılarının planladıkları saldırıların üssü olarak seçtiği Hindistan'ın en önemli sembollerinden biri olan ve 1903 yılından bu yana hizmet veren beş yıldızlı bu otelde üç gün boyunca yaşanan ve kenti kaosa sürükleyen eylemleri anlatıyor. Anthony Maras imzalı filmde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs başrolde.

Anna Luc Besson, yüksek bütçeli filmi Valerian ile gişede umduğunu bulamadı. Hiç önemli değil, üzülmesin. Çünkü bazı seyirciler için hayatta paradan daha önemli şeyler vardır. Mesela Sevginin Gücü sinema tarihinin en iyileri arasındadır. Beşinci Element de öyle Nikita da. Zamanında zamanının ötesinde işler yapan Besson şimdi zamanın gerisinde kalıyor biraz. Çünkü hiçbir şey şaşırtamıyor bizi. Yönetmen şimdi Nikita-vari bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. Çok güzel, yetenekli ve biraz da psikopat bir suikastçinin kılıktan kılığa girerek yaptığı gizli işleri izleyeceksiniz. Rus model ve oyuncu Sasha Luss’un başrolünde yer aldığı filmde genç oyuncularımızdan Cansu Tosun, usta Helen Mirren, Luke Evans ve Cillian Murphy de var.

13. Cuma / The 13th Friday

Kristal Gölü’nde geçen katil Jason’ın cinayetlerinin sergilendiği 13. Cuma değil bu. Biraz kafası karışmış bir yönetmenin, kötücül bir ruhun yol açtığı yıkımı anlatmaya çalışmasının filmini ne teen-slasher türüyle ne de B Sınıfı ile açıklayabiliyorum. Justin Price'ın yönettiği 13. Cuma, başka bir diyardan şeytani bir varlığın, bir grup arkadaşa musallat olmasını anlatıyor.

Güller Mehmet Gün’ün yönettiği filmde, 28 Şubat döneminde yapılan soruşturmaların gölgesinde, tek korkusu, biricik aşkı Güller’i bir daha görememek olan Ali Osman’ın 12 yaşındaki masum hikayesi mercek altına alınıyor.

Kalpten Gerdanlık Ünlü bir takı tasarımcısı olan Akın, insan kalbi kullanarak yapacağı bir gerdanlık tasarlar ve tasarımını gerçekleştirmek için de cinayetler işlemeye başlar. Tasarımını tamamlamadan polise yakalanmak istemeyen Akın’ın, öldürdüğü her kurbanıyla, geçmişe dayanan dolaylı bir ilişkisi vardır.

Beyaz Karga / The White Crow Şahane aktör Ralph Fiennes’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlandı. Sovyet balet Rudolf Nureyev’in hayatına odaklanan film masal gibi bale sahneleriyle bezeli. Sovyetler Birliği’nin sancılı yıllarına da değinen film, acı bir hayatı yansıtmak yerine efsanevi bir baletin geçirdiği süreçleri aslına sadık kalarak aktarıyor. Fiennes’i baletin akıl hocası rolünde izleyeceğiniz filmde Adele Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Louis Hofmann gibi isimler de var. 60’ların Paris’i, KGB’si ve sanat dünyasına sakin bir yolculuk yapacaksınız.

Katil Bebek Geri Döndü / Charlotte the Return Bir oyuncak bebeğin daha, üstelik ikinci macerasıyla karşı karşıyayız. Genç bir kadının kapısına bırakılan bebeği almasıyla birlikte gelişen korku dolu olaylar silsilesini Nathan Crooker, Kayden Phoenix ve Ruben Rodriguez yönetiyor.