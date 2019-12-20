Sinemada haftanın filmleri (20 Aralık 2019)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girdi.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker

J.J. Abrams, yeni nesil üçlemenin ilk filmi The Force Awakens'ı çekmiş, flm sevilmişti. İkinci filmde hayranlar hayal kırıklığına uğramış, J.J. Abrams ise ‘ben çekseydim, böyle çekmezdim’ diyerek resti çekmişti. Şimdi, serinin son filminde yönetmen yeniden koltuğuna geçti. Eskisi gibi olmasa da ufak bir heyecan sarmalına girdi izleyici. ‘Nerde o eski türk filmleri’ tadında bir serzeniş Star Wars evreninin maceraları için de geçerli. Zaman değiştikçe, teknoloji olağanlaştıkça, şaşırmak pek de mümkün olmuyor. Karakterlerin derinlemesine analizini yapmak ise hayranların ihtiyacını karşılamıyor. Birileri para kazanacak diye başıma geliyor tüm bunlar. Bakalım bu kez hakkı verilecek mi? Kadroyu bir nefeste saymak zor. Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant’ın rol aldığı filmde özgürlük adına verilen son savaş sinema perdesine yansıyor.

Skandal / Bombshell

Kadın olmak her yerde zor. Bizde, onlarda... Bu yüzden coğrafyalara, mesleklere, yaşlara ayırmanın da alemi yok. İşte tam da bu noktada, kilometrelerce uzakta yaşanan gerçek bir hikaye devreye giriyor. Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları anlatan biyografik-dram türündeki filmde üç güzel kadın, Nicole Kidman, Margot Robbie ve Charlize Theron başrolde. Komedi filmleriyle tanıdığımız yönetmen Jay Roach’ın imzasını taşıyan filmde John Lithgow tacizci patron rolünde.

Ema

Ünlü yönetmen (Jackie, Neruda) Pablo Larrain’in imzasını taşıyan film, dünya prömiyerini bu yıl Altın Aslan için yarıştığı Venedik’te yaptı. Yönetmenin bu filmi ile birlikte çektiği filmleri 26 Aralık’a dek Başka Sinema kapsamında seyircisi ile buluşacak. Yönetmenin daha önce No ve Neruda’da birlikte çalıştığı Gael García Bernal bu kez bir dans koreografını canlandırıyor. Dansın ve müziğin öne çıktığı filmin müziklerinde Nicolas Jaar imzası var. Mariana Di Girolamo’nun başarılı dançı Ema’ya hayat verdiği filmde evlat edindikleri çocuğu geri vermek zorunda kalan bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Bunu müzik ve dansla anlatmayı tercih eden yönetmen haftanın sıradışı filmine imza atmış oluyor.

Kader Postası

Kadına biçilen rollere tepki olarak zamansız ve mekansız bir dünya yaratan Elif Akarsu Polat ve Çiğdem Bozali filmin yönetmen koltuğunu paylaşıyor. Küçük bir kasabada yaşayan Zeynep’in çocukluğu, ergenliği ve yetişkinliği sırasında başına gelenlerin hikayesinin anlatıldığı filmde Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Rana Kayaçan ve Koray Efe Yazgan rol alıyor. Bir çocuğu çok seven Zeynep’in o gittiğinde yaşadığı, ardından sevgisiz kalmamak için bulduğu yöntemi ve kader denilen bir acayip işi, iki kadının güzel gözüyle izleyeceksiniz.

Kırk Yalan

Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ataberk Doğan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yerli komediyi Hamdi Alkan yönetiyor. Film, sevdiği kızla evlenmek için arkadaşlarıyla Pınarhisar’a gelen Sadık’ın, düğün ahalisiyle birlikte Marula meyvesini yedikten sonra başlarına gelen komik olayları anlatıyor.

Beyaz Hüzün

Kenan Korkmaz'ın yazıp yönettiği Beyaz Hüzün, Balkan Savaşı'nın akabinde mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikâyesini ele alıyor.

Eşek Kral / The Donkey King

Hayallerinin peşinden bir yolculuğa çıkan Mangu’nun hikayesini anlatan animasyonu Aziz Jindani yönetiyor. Bu yolculukla kendini Kral Azad Nagar'ın yerine geçebilecek en güçlü aday olarak bulan Mangu’nun başına gelen olayların nedeni ise kurnaz tilki Fitna. Ailece izlemek için ideal bir seçim.

Paranormal Chat / Chatter

Matthew Solomon’ın yönettiği filmde İç Güvenlik Bakanlığı için internet trafiğini izleyen ajan Martin Takagi’nin, yeni evlerinin lanetli olduğunu belirten bir çiftin video sohbetlerine tanık olduktan sonra yaşadıkları anlatılıyor. Tohoru Masamune, Richard Hatch, Alison Haislip gibi isimler oyuncu kadrosunda.

Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri / Elfland

Logan Spence’in yönettiği animasyonda E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella’nın Noel babanın kayıp kızağını arama macerası anlatılıyor.