Sinemada haftanın filmleri (15 Mart 2019)

Türkish’i Dondurma Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, Hollywood’un uzun süredir yaptığı, gerçek olaylar ve karakterler üzerine filmler yapıyor. Yapımcı sineması denilen bu yapı bir yandan da sektörü geliştiriyor. Bu kez yine bir gerçek hikaye, Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarlanıyor. Avustralya’da yaşayan, biri ‘dondurmacı’ diğeri ‘deveci’ iki arkadaşın sıradan hayatlarının, savaşla nasıl kökten değiştiğini anlatan filmde Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil başrolde. Şebnem Bozoklu’nun ikiliye eşlik ettiği filmin yönetmeni yine Can Ulkay.

Kıyamet Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Victor Danell’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Christoffer Nordenrot ve Lisa Henni başrolde.

Beautiful Boy Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction adlı kitaptan yola çıkan Felix Van Groeningen imzalı film dünya prömiyerini Toronto’da yaptı ve çok sevildi. Yönetmen 6. filminde yine aile içi ilişkilere odaklandı. Uyuşturucu bağımlısı Nic’in inişli çıkışlı hayatı yerine baba David’in oğluyla mücadelesini ağırlık verdi. Call Me by Your Name’le yıldızlaşan Timothée Chalamet ve dram türünde gösterdiği önemli oyunculuklarla adından sıkça söz ettiren Steve Carell’ı buluşturan film, haftanın en iyisi!

İstila Altında Maymunlar Cehennemi Başlangıç’ın yönetmeni Rupert Wyatt yine distopik bir hikayeyi anlatıyor. İşsizliğin çok azaldığı, suç oranının sıfırlandığı, yoksulluğun yok olduğu bir dünyada bir şeylerin ters gittiğini anlamak zor olmamalı. Bu hikayede dünya dışı güçlerin işgali söz konusu. Görünenin ardında orantısız güç ve mutsuzluk var. İşte özgürlüklerini geri almak isteyen insanlar da burada devreye giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Vera Farmiga, John Goodman, Madeline Brewer ve Machine Gun Kelly gibi şahane isimler var.

Kadavra Pretty Little Liars ve You dizilerinin güzel oyuncusu Shay Mitchell bu kez bir korku filminde başrolde. Hatta o ve içine şeytan girmiş bir ceset başrolü paylaşıyor. Şeytan çıkarma ayini sırasında ölen genç bir kadının cesedi morga getiriliyor, polis memuru kızımız da bu gizemli olayı araştırmaya başlıyor. Ayin sırasında biri ölünce şeytan başka bir beden aramaya başlar, yargısından yola çıkan filmi Hollandalı Diederik Van Rooijen yönetiyor.

Güven Sefa Öztürk, ilk uzun metrajlı filmi Güven'de başrolü eşi Bülent Çolak’a verdi. Bülent Çolak’ı komedi dışında bir türde izlemek iyi bir oyuncu olduğunu anlamak açısından önemli. Çolak filmin başrolünü Gözde Çığacı ve Ahmet Kaynak ile paylaşıyor. Hikaye, her an karşılaşabilecek olduğumuz olaylardan hareket ediyor, tabi yaşadığın ana ve toprağa uzak değilsen. Ali, çocukluk aşkı Ferit’ten bir evladı olan Meryem’le evli. Ali, sindirmiş gibi olanı biteni. Günlerden bir gün Ferit gelince bozuluyor Ali’nin dengesi. Selvi Boylum Al Yazmalım’ın sert hali. İyi film. Sefa Öztürk, bir sanat filmi çekme gayesiyle yola çıkmış. Sanata da hayata da yakın bir film yapmış. İzleyin!

Sokağın Çocukları Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği Sokağın Çocukları, sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesini odağına alıyor.

Mucizeler Parkı Dylan Brown yönetmenliğindeki Mucizeler Parkı, yaşıtlarının ötesinde bir yaratıcılığa sahip olan June'un hayallerinin gerçekleşme hikâyesini konu ediniyor.