Sinemada haftanın filmleri (15 Mart 2019)

Beautiful Boy

Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction adlı kitaptan yola çıkan Felix Van Groeningen imzalı film dünya prömiyerini Toronto’da yaptı ve çok sevildi. Yönetmen 6. filminde yine aile içi ilişkilere odaklandı. Uyuşturucu bağımlısı Nic’in inişli çıkışlı hayatı yerine baba David’in oğluyla mücadelesini ağırlık verdi. Call Me by Your Name’le yıldızlaşan Timothée Chalamet ve dram türünde gösterdiği önemli oyunculuklarla adından sıkça söz ettiren Steve Carell’ı buluşturan film, haftanın en iyisi!