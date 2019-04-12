Sinemada haftanın filmleri (12 Nisan 2019)

Hellboy Stranger Things dizisinin şerifi David Harbour, cehennemden gelen Hellboy’a hayat veriyor. Karanlık, kusurlu ve kırmızı kahramanın kendisi kadar karanlık şehirde bir büyücüye karşı verdiği mücadeleyi izleyeceğiniz filmin yönetmeni Neil Marshall. Ian McShane ve Milla Jovovich’in de rol aldığı filmde American Honey filminin güzel oyuncusu Sasha Lane de var.

Kapı Kadir İnanır’ı bunca yılın ardından sinema perdesinde görmek, sevenlerine iyi gelecek. 50. sanat yılını Kapı ile kutluyor usta. Usta diyorum çünkü gözleri hep bir şeyler anlatır oynarken, usta diyorum çünkü günde 3 sete koşulan yıllarda oyunculuk yaptı. Fikri ne olursa olsun, sinemadaki zikridir benim için aslolan. Mardin’den Berlin’e göçmüş Süryani bir ailenin reisi İnanır bu filmde. Dünyanın en zarif insanlarından Vahide Perçin ise anne rolünde. Mardin’e bir acı haber sonucu yapılan yolculukla birlikte; köklere, maziye, hesaplaşmalara dönen bir ailenin dokunaklı hikayesi bu. Erdal Beşikçioğlu’nun rolü de izlenmeye değer. Filme adını veren kapı metaforu, hem duygularınıza hem de yargılarınıza yeni kapılar açmanızı sağlayacak. Filmin yönetmeni Nihat Durak.

Şipşak Aile / Instant Family Babalar Savaşıyor ve Patrondan Kurtulma Sanatı 2’nin yönetmeni Sean Anders’in yeni filmi bu kez damakta daha tatlı bir his bırakıyor. 3 kardeşi evlat edinen bir çiftin bazen işkenceye dönüşen hayatı, kendi evlatları olsa da aynı zorlu süreçten geçeceklerini anlamalarıyla değişiyor. Herkes birbirine alışıyor. Ancak mutlu sona gelene dek çiftin başına gelmeyen kalmıyor. Haftanın en iyi filmi değil elbette, ancak ailece izlemek isteyenler için önerilebilir. Mark Wahlberg ve Rose Byrne filmin başrolünde.

Altın Eldiven / The Golden Glove Fatih Akın'ın Heinz Strunk'ın ilk kez 2016 yılında yayımlanan aynı adlı kitabından uyarladığı Der Goldene Handschuh, 1970'li yıllarda Hamburg'da dört kadını öldüren ve öldüreceği kişileri Zum Goldenen Handschuh adlı bardaki kişiler arasından seçen seri katil Fritz Honka'nın hikâyesine odaklanıyor. 1970’ler Almanya’sının çarpıcı bir portresini sunan film, 2019 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarıştı. Başrolü üstlenen 1996 doğumlu Alman oyuncu Jonas Dassler, kapsamlı bir makyajla 40’lı yaşlarının ortasında olan Fritz Honka’ya tıpatıp benzer hale getirildi.

After Anna Todd'un 2013 yılında ilk olarak Wattpad'de yayımlanan romanından uyarlanan After, genç Tessa Young ile gizemli Hardin Scott arasındaki gelgitli ilişkiyi konu ediniyor. Jenny Gage’nin yönettiği filmde Selma Blair, Hero Fiennes Tiffin, Peter Gallagher ve Josephine Langford gibi isimler rol alıyor.

Büyük Macera / Big Trip Animasyon yapım Big Trip, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı, aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı MicMic ile arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor. Animasyonun yönetmeni Billy Frolick.

Kardeşler Uzun bir festival yolculuğunun ardından sonunda vizyona giriyor “Kardeşler”. Adana Film Festivali jürisinin ayırmaya kıyamadığı ve filmin başrol oyuncuları Yiğit Ege Yazar ve Caner Şahin’e en iyi erkek oyuncu ödülünü verdiği filmin yazan ve yöneten Ömür Atay. Uzun zamandır hayalini kurduğu bağımsız bir filmde oynama hayalini gerçekleştiren Gözde Mutluer de filmde Yasemin karakterine hayat veriyor. Bir namus cinayeti sonucunda hapse düşen Yusuf’un eve döndükten sonra kardeşi Ramazan’la yaşadığı uzak, yıkık dökük, konuşulmayan ilişkisinin yarattığı dramı anlatan filmi illa ki izleyin.

Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! La Casa De Papel’i hatırlatan bu ismi okuyunca çok güldüm. Bu kadar çok sevilen bir diziyle dalga geçilmesi olağan bir hareket. Önder Açıkbaş gibi “geyik” konusunda “master” bir adamın diziyi filmin adına ve hikayesine konu etmesi ise takdir edilesi. Mazlum Kuzey’in ikinci macerasında işin içine uzay, astronotlar, Bağcılar ve tabi ki para giriyor. Filmin yönetmeni de Açıkbaş.

Çınar Mustafa Karadeniz'in yazıp yönettiği ve gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı "Çınar" Türkiye'de ve dünyada uzun bir festival yolculuğu yaptı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çekilen filmde bir annenin engelli oğlu için verdiği mücadele anlatılıyor. Sezgin Cengiz, Şilan Düzdaban, Yunus Emre Çelik ve Mert Aygün oyuncu kadrosunda.