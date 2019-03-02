Sinemada haftanın filmleri (1 Mart 2019)

Mutlu Lazzaro Alice Rohrwacher’in yönettiği film, Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülünü aldı. Garipliklerle dolu hikayeyi iyinin ve kötünün bir aradalığıyla izlemek ruhunuza da garip gelecek. Adriano Tardiolo’nun canlandırdığı Lazzaro’nun iyiliği ve kabul görmek için yaptıkları sinirinize dokunsa da filmin tamamına sinmiş “iyilik” haline şükredeceksiniz.Temiz kalpli genç köylü Lazzaro ve hayalgücü tarafından lanetlenmiş soylu genç Tancredi arasındaki buluşma hikâyesini mutlaka izleyin.

Yalan Dolan Şafak Sezer Kutsal Damacana ve Kolpaçino filmlerinde, hikaye anlamında Hollywood esintili işler yapmaya çalıştı. Şeytanlar, mafyalar, küçük hesaplar ve aksiyonlu maceralar derken kendine sinemada hep istediği yeri edindi. Biraz bitirim, mahalle jargonuna hakim karakterlerle doldurduğu “Kolpaçino” filmini sevenlerdedim. Bu kez bir soygun hikayesiyle karşımıza çıkıyor Sezer. Michael Şahin Derun’un yönettiği filmde Çetin Altay, Burcu Binici ve rahmetli Yıldırım Öcek de rol alıyor.

Tabaluga Sven Unterwaldt Jr. yönetmenliğindeki Tabaluga, türünün son örneği olan Ejderha Tabaluga ve buz prensesi Lilli'nin dünyayı ve dostlarını zalim Arktos'tan korumak için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

Musabbar Engin Tutuş ve Erdal Tutuş’un yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde tabi ki “cin” başrolde. Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçı, Reza Mollazade, Emine Söyler ve Mutlu Lazzaro filmin oyuncu kadrosunda.