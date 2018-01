Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

Belçika'da görev alan ekip, yaklaşık yüz yıl gibi bir süreyi kapsayan periyodda çekilen 400 filmi inceledi ve en psikopat film karakterini belirledi.

Sinema dünyası birbirinden ilginç karakterleri bizlerle tanıştırdı. Peki çekilen yüzlerce filmde en psikopat film karakteri hangisiydi? Bu soruya yanıt arayan psikiyatristler ilginç bir araştırmaya imza attı.

Belçikalı psikiyatri profesörü Samuel Leistedt ve arkadaşları bu soruya yanıt bulmak için tam 3 yıl boyunca 400 filmi inceledi.

Yaklaşık yüz yıl gibi bir süreyi kapsayan (1915-2010) periyodda çekilen filmleri mercek altına alan ekip, çalışmanın ardından 126 psikopat karaktere ulaştı.

3 yıllık araştırmanın sonunda tüm filmler arasında en psikopat karaktere sahip olan filmin, No Country For Old Men olduğu açıklandı.

Ekip, No Country For Old Men'de Javier Bardem'in canlandırdığı Anton Chigurh'i bu dönemde beyazperdede yer bulan en psikopat karakter olduğuna karar kıldı.

Belçika'da gerçekleştirilen aynı çalışmaya göre, Elm Sokağı Kabusu filmindeki Freddy Krueger karakteri ise bilimsel olarak psikopat olarak sınıflandırılabilecek özelliklere sahip değil.

Bilim insanları tarafından bulunan 126 örneklemden 21'i kadın olarak öne çıkıyor.

21 kadın karakter içinde birincilik koltuğuna oturan isim ise Temel İçgüdü’nün (Basic Instinct) Catherine Tramell karakteri oldu.