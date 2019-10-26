Omorfo Belgeseli'nin ilk gösterimi 31 Ekimde

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü'nün hazırlayıp organize ettiği, Güzelyurt’taki 1974 öncesi hayata ışık tutmayı amaçlayan belgeselin ilk gösterimi yapılıyor.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, belgesel 31 Ekim Perşembe saat 19.30'da Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği'nde gerçekleştirilecek.

1974 yılı öncesinde Güzelyurt’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler ile gerçekleştirilen söyleşilerden oluşan belgeselde, Güzelyurt’taki 1974 öncesi hayat, komşuluk ilişkileri, eğitim durumu, iş hayatı ve eğlence anlayışı gibi konular konuşularak geçmişe ışık tutuluyor.



