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Ocak ayının en popüler filmleri (IMDb Ocak 2019)

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Ocak ayının en popüler filmleri (IMDb Ocak 2019)
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IMDb'nin son verilerine göre 2019'u zirvede karşılayan filmler belli oldu. İşte Ocak ayına zirvede giren 50 film...

  • 50. The House That Jack Built The House That Jack Built (2018)
    7,0

  • 49. Mission: Impossible - Yansimalar Mission: Impossible - Yansimalar (2018)
    7,9

  • 48. The Ballad of Buster Scruggs The Ballad of Buster Scruggs (2018)
    7,4

  • 47. Men in Black: International Men in Black: International (2019)

  • 46. Başlat (2018)
    7,5

  • 45. Bir Yıldız Doğuyor(2018)
    8,1

  • 44. Hellboy (2019)
     

  • 43. Mary Queen of Scots (2018)
    6,5

  • 42. Ralph ve Internet (2018)
    7,4

  • 41. Eğlenceler oteli (1954)
    7,6

  • 40. Predator (2018)
    5,5

  • 39. Evde Tek Başına 2 (1992)
    6,7

  • 38. Dumplin (2018)
    6,9

  • 37. Replicas (2018)
    5,6

  • 36. Muhteşem Showman (2017)
    7,7

  • 35. Elf (2003)
    6,9

  • 34.Grinç (2000)
    6,1

  • 33. Grinç (2018)
    6,4

  • 32. Ölümcül Makineler (2018)
    6,4

  • 31. Glass (2019)

  • 30. Welcome to Marwen (2018)
    5,6

  • 29. The Christmas Chronicles (2018)
    7,1

  • 28. Mogli: Orman Çocugu (2018)
    6,6

  • 27. Sahane Hayat (1946)
    8,6

  • 26. Zor Ölüm (1988)
    8,2 
     

  • 25. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (2018)
    6,8 
     

  • 24. Sarayın Gözdesi (2018)
    8,2

  • 23. Bohemian Rhapsody (2018)
    8,3

  • 22. Zero (2018)
    6,2

  • 21. Avengers: Oyunun Sonu (2019)

  • 20. Küçük Bir Rica (2018)
    7,0

  • 19. Roma (2018)
    8,2 
     

  • 18. Bir Yılbaşı Hikâyesi (1983)
    8,0 
     

  • 17. El Royale'de Zor Zamanlar (2018)
    7,2


  • 16. Gökten İnen Melek (1964)
    7,8

  • 15. Venom: Zehirli Öfke (2018)
    6,8

  • 14. The Mule (2018)
    7,2

  • 13. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
    8,5

  • 12. Evde tek başına (1990)
    7,5

  • 11. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
    7,6 
     

  • 10. Aşk her yerde (2003)

    7,6 


     

  • 9. Black Mirror: Bandersnatch (2018)

    7,8

  • 8. Us (2019)

  • 7. Vice (2018)

    7,1

  • 6. Holmes & Watson (2018)

    3,4

  • 5. Bumblebee (2018)

    7,3

  • 4. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)

    8,7

  • 3 Mary Poppins: Sihirli Dadı (2018)

    7,3

  • 2. Aquaman (2018)

    7,6

  • 1. Bird Box (2018)

    6,8

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