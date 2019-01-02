Ocak ayının en popüler filmleri (IMDb Ocak 2019)

IMDb'nin son verilerine göre 2019'u zirvede karşılayan filmler belli oldu. İşte Ocak ayına zirvede giren 50 film...
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50. The House That Jack Built The House That Jack Built (2018)
7,0
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49. Mission: Impossible - Yansimalar Mission: Impossible - Yansimalar (2018)
7,9
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48. The Ballad of Buster Scruggs The Ballad of Buster Scruggs (2018)
7,4
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47. Men in Black: International Men in Black: International (2019)
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46. Başlat (2018)
7,5
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45. Bir Yıldız Doğuyor(2018)
8,1
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44. Hellboy (2019)
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43. Mary Queen of Scots (2018)
6,5
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42. Ralph ve Internet (2018)
7,4
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41. Eğlenceler oteli (1954)
7,6
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40. Predator (2018)
5,5
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39. Evde Tek Başına 2 (1992)
6,7
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38. Dumplin (2018)
6,9
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37. Replicas (2018)
5,6
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36. Muhteşem Showman (2017)
7,7
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35. Elf (2003)
6,9
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34.Grinç (2000)
6,1
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33. Grinç (2018)
6,4
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32. Ölümcül Makineler (2018)
6,4
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31. Glass (2019)
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30. Welcome to Marwen (2018)
5,6
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29. The Christmas Chronicles (2018)
7,1
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28. Mogli: Orman Çocugu (2018)
6,6
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27. Sahane Hayat (1946)
8,6
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26. Zor Ölüm (1988)
8,2
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25. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (2018)
6,8
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24. Sarayın Gözdesi (2018)
8,2
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23. Bohemian Rhapsody (2018)
8,3
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22. Zero (2018)
6,2
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21. Avengers: Oyunun Sonu (2019)
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20. Küçük Bir Rica (2018)
7,0
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19. Roma (2018)
8,2
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18. Bir Yılbaşı Hikâyesi (1983)
8,0
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17. El Royale'de Zor Zamanlar (2018)
7,2
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16. Gökten İnen Melek (1964)
7,8
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15. Venom: Zehirli Öfke (2018)
6,8
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14. The Mule (2018)
7,2
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13. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
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12. Evde tek başına (1990)
7,5
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11. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
7,6
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10. Aşk her yerde (2003)
7,6
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9. Black Mirror: Bandersnatch (2018)
7,8
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8. Us (2019)
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7. Vice (2018)
7,1
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6. Holmes & Watson (2018)
3,4
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5. Bumblebee (2018)
7,3
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4. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,7
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3 Mary Poppins: Sihirli Dadı (2018)
7,3
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2. Aquaman (2018)
7,6
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1. Bird Box (2018)
6,8