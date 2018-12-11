Müslüm'den rekor üstüne rekor (Tüm zamanlar listesi 2018)

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun hedefim Ayla'nın rekorunu kırmak dediği Müslüm filmi 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek Ayla'yı geçti. Film yeni rakamıyla tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında 6. sıraya yükseldi. Film 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı da geçmeyi başararak bu yılın zirvesine oturdu. İşte Box Office verilerine göre Türk sinemasının tüm zamanlar listesinin
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30 Organize İşler
2.618.244
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29 Evim Sensin
2.703.241
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28 Issız Adam
2.788.550
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27 Çalgı Çengi İkimiz
2.798.016
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26 Celal ile Ceren
2.853.772
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25 Vizontele Tuuba
2.894.802
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24 Vizontele
3.308.120
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23 Recep İvedik 3
3.326.084
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22 Eyyvah Eyvah 3
3.414.212
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21 New York'ta Beş Minare
3.474.495
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20 Dağ 2
3.600.000
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19 A.R.O.G
3.707.086
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18 Mucize (2015)
3.737.605
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17 Babam ve Oğlum
3.839.883
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16 CM101MMXI Fundamentals
3.842.535
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15 Eyyvah Eyvah 2
3.947.988
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14 G.O.R.A.
4.001.711
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13 Ailecek Şaşkınız
4.034.858
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12 Kurtlar Vadisi: Irak
4.256.567
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11 Recep İvedik
4.301.693
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10 Recep İvedik 2
4.333.144
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9 Arif v 216
4.968.462
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8 Aile Arasında
5.289.051
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7 Ayla
5.589.518
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6 Müslüm
5.848.213
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5 Düğün Dernek 2: Sünnet
6.073.364
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4 Fetih 1453
6.572.618
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3 Düğün Dernek
6.980.070
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2 Recep İvedik 4
7.369.098
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1 Recep İvedik 5
7.437.050