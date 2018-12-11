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Müslüm'den rekor üstüne rekor (Tüm zamanlar listesi 2018)

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Müslüm'den rekor üstüne rekor (Tüm zamanlar listesi 2018)
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Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun hedefim Ayla'nın rekorunu kırmak dediği Müslüm filmi 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek Ayla'yı geçti. Film yeni rakamıyla tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında 6. sıraya yükseldi. Film 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı da geçmeyi başararak bu yılın zirvesine oturdu. İşte Box Office verilerine göre Türk sinemasının tüm zamanlar listesinin

  • 30 Organize İşler 
    2.618.244

  • 29 Evim Sensin 
    2.703.241

  • 28 Issız Adam 
    2.788.550

  • 27 Çalgı Çengi İkimiz 
    2.798.016

  • 26 Celal ile Ceren 
    2.853.772

  • 25 Vizontele Tuuba 
    2.894.802

  • 24 Vizontele 
    3.308.120

  • 23 Recep İvedik 3 
    3.326.084

  • 22 Eyyvah Eyvah 3 
    3.414.212

  • 21 New York'ta Beş Minare 
    3.474.495

  • 20 Dağ 2 
    3.600.000

  • 19 A.R.O.G 
    3.707.086

  • 18 Mucize (2015) 
    3.737.605

  • 17 Babam ve Oğlum 
    3.839.883

  • 16 CM101MMXI Fundamentals 
    3.842.535

  • 15 Eyyvah Eyvah 2 
    3.947.988

  • 14 G.O.R.A. 
    4.001.711

  • 13 Ailecek Şaşkınız 
    4.034.858

  • 12 Kurtlar Vadisi: Irak 
    4.256.567

  • 11 Recep İvedik 
    4.301.693

  • 10 Recep İvedik 2 
    4.333.144

  • 9 Arif v 216 
    4.968.462

  • 8 Aile Arasında 
    5.289.051

  • 7 Ayla 
    5.589.518

  • 6 Müslüm 
    5.848.213

  • 5 Düğün Dernek 2: Sünnet 
    6.073.364

  • 4 Fetih 1453 
    6.572.618

  • 3 Düğün Dernek 
    6.980.070

  • 2 Recep İvedik 4 
    7.369.098

  • 1 Recep İvedik 5 
    7.437.050

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